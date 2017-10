Novo sutra za integraciju srpskih sudija u kosovski sistem

Autori: Amra Zejneli, Maja Fićović i Arton Konushevci

Provedba briselskog Sporazuma o pravosuđu, odnosno o integraciji srpskih sudija i tužilaca sa severa Kosova u kosovski sistem, postignutog još februara 2015. godine, bi konačno trebala da počne sutra. Rad u praksi predviđen je, međutim, za kraj oktobra.

Portparol EU Maja Kocijančić potvrdila je u pisanom odgovoru za RSE da se - kako je u okviru dijaloga već dogovoreno između predsednika Srbije i Kosova 31. avgusta - očekuje da će Sporazum o pravosuđu stupiti na snagu sutra.

"Svi koraci su završeni za integraciju radnika srpskog pravosuđa u kosovsko i obe strane su ispunile svoje obaveze u tom pogledu", rekla je Kocijančić.

Iz sudskog i tužilačkog saveta navode da je sve spremno za rad. Predsednik Kosovskog sudskog saveta Nehat Idrizi izjavio je za RSE da je za sutra predviđeno da predsednik dekretom postavi sudsko osoblje, a da se očekuje da će sud praktično početi sa radom 28. oktobra.

"Potrebno je sprovesti još neke pripreme. Mogu vam saopštiti da će 42 sudija biti angažovano. Nadamo se da će se proteći dinamikom predviđenom u Sporazumu", izjavio je Idrizi.

On je rekao i da je Evropska unija, kao posrednik ovog sporazuma, obećala da će se sve obaveze ispuniti u roku.

Iz Tužilačkog saveta Kosova potvrdili su da će na severu biti angažovano 14 tužilaca - devet srpske nacionalnosti koji će raditi u severnom delu Kosova, dok se preostali biti raspodeljeni na celoj teritoriji države.

"Mi se nadamo da će se krenuti sa radom, ali još uvek ne možemo da govorimo da će se to desiti sigurno. Ono što je od nas traženo, mi smo uradili, uključujući i regrutaciju tužilaca, osoblja, obezbeđivanje objekta, opreme. Sve je spremno za rad", izjavio je predsedavajući Tužilačkog saveta Bljerim Isufaj.

Krajem avgusta predsednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić u Briselu su dogovorili konačne korake za provedbu Sporazuma o pravosuđu i najavili njegovu implementaciju 17. oktobra. Kako je tada potvrdila visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federika Mogerini, tog dana sudije, tužioci i sudsko osoblje biće integrisani u kosovski pravosudni sistem, a to će "omogućiti sprovođenje pravde na severu Kosova, naročito u mitrovačkom regionu".

Od kako su Srbi zauzeli sudove na severu Kosova početkom 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova, kosovski radnici Suda u Mitrovici bili su primorani da se presele u objekte Osnovnog suda u Vučitrnu, gde i danas rade, dok su na severu funkcionisali sudovi u sklopu srpskog sistema.

U okviru dijaloga u Briselu u februaru 2015. godine postignut je sporazum Prištine i Beograda kojim se predviđa gašenje sudova i tužilaštava i u Srbiji i na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova i integracija dosadašnjih pravosudnih struktura sa severa u pravosudni sistem Kosova.

Prema Sporazumu, predviđen je jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud i jedno osnovno tužilaštvo za ceo region Mitrovice. Kako su tada kosovski zvaničnici izjavili, sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi.

Sporazum predviđa da će krivični predmeti biti procesuirani u objektima suda na severu, dok će se građanske parnice voditi u objektima suda na jugu.

Predsednik suda i glavni tužilac dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsednik Suda Srbin. Broj sudija i administrativnog osoblja biće srazmeran broju i strukturi stanovništva u tom delu Kosova.

U međuvremenu, srpske sudije i tužioci koji će biti integrisani i raditi u okviru kosovskog pravosudnog sistema čekali su izmene zakonodavstva u Srbiji, koje će rešiti njihov status pre integracije, odnosno omogućiti im redovno primanje penzija od Srbije. To se, međutim, nije desilo.

Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture, organizacije koja prati rad pravosuđa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj "deo malo obavijen velom tajne".On je istakao da je Beograd bio dužan da do 16.septembra pošalje spiskove ljudi koji su tražili penziju, a da je to urađeno tek prošle nedelje. Očekuje se da će taj spisak biti odobren danas. Nakon toga, očekuje se polaganje, kako je rekao, statusno neutralne, zakletve u Prištini i potpisivanje ugovora.

"Formalno - pravno oni će biti radnici kosovskog sudstva, taj sud će na papiru početi da radi, a kada će on zvanično početi i otpočeti rad na direktno suđenjima, predmetima to se još uvek ne zna i to će sigurno u dogledno vreme nakon obuka, priprema, raspodela predmeta, priprema kancelarija, zgrada, tako da sigurno će neki period proći, ja ne verujem da će to pre Nove godine biti, možda čak i mart mesec", kaže Radaković.

On dodaje da među sudijama i tužiocima trenutno vlada velika konfuzija. Neke od sudija koje smo kontaktirali za sada nisu hteli da daju nikakav komentar.

Prema uredbi koja bi trebalo da bude usvojena, a kako je radnicima srpskog pravosuđa usmeno rečeno, iznos penzija bi bio 65 odsto od osnovice plate za 2016.godinu, što znači da bi na osnovu plate sudija koje su sada od 120.000 do 150.000 dinara (1.000 – 1.250 evra), penzija bila 70.000 do 80.000 dinara (600 -70 evra) i plus kosovska plata, pojasnio je Radaković.