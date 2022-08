Kurti pred susret sa Vučićem očekuje više od EU kao posrednika

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je, uoči sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 18. avgusta u Briselu, da više očekuje od Evropske unije (EU) kao posrednika u dijalogu.

Kurti i Vučić sastaće se uz posredništvo izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka u sedištu EU, nakon više od godinu dana, kako bi nastavili razgovore u dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.



Kurti je za Bi-Bi-Si (BBC) na srpskom rekao da veruje da bi EU kao posrednik u dijalogu mogla da bude aktivnija i da bude jasnija.



"Imamo pravo da očekujemo više od EU, posebno da pokazuje više jasnoće i čvrstine u vezi sa sopstvenim stavovima, posebno kada su u pitanju događaji poput poslednjih barikada i incidenata na severu Kosova", rekao je on.



Sastanak Vučića i Kurtija se održava u vreme pojačanih tenzija na Kosovu nastalih nakon što su Srbi na severu Kosova blokirali puteve prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinje i Brnjak.

Blokade su uspostavljene 31. jula, dan pre stupanja na snagu odluka Vlade Kosova o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije koji ulaze na Kosovo i o promeni srpskih registarskih oznaka.

Nakon diplomatske intervencije Vašingtona Vlada Kosova je najavila da će odgoditi sprovođenje odluka za 1. septembar.

Kosovski premijer, kako je preneo BBC, nije zabrinut da bi ono što je prekinuto pred ponoć 1. avgusta (u vezi sa ulazno izlaznim dokumentima) moglo biti tačka sa koje će se nastaviti 1. septembra.

"Prvi septembar biće normalan dan na graničnim prelazima - ili ćemo izdavati ulazno-izlazna dokumenta, ili će ih obe strane ukinuti", rekao je on.



Rekao je da to "ne isključuje", te izrazio nadu da će o tome razgovarati s Vučićem u okviru aktuelnih tema.



Upitan da li je to njegova pregovaračka platforma za briselske razgovore, Kurti je kazao da je takav predlog već iznosio Vučiću, prilikom susreta organizovanog u okviru inicijative saradnje regionalnih lidera Brdo Brioni.



"Rekao sam mu - priznaj dokumenta Kosova, a on mi je rekao da je to neprihvatljivo jer bi tako priznao nezavisnost", preneo je Kurti.



Kazao je da je predsedniku Srbije rekao da to nije tačno.



"Iako bi to bilo dobro, rekao sam mu da to nije tačno - Slovačka, Grčka, Rumunija ne priznaju nezavisnost, ali priznaju dokumenta Kosova", rekao je on.



Dok bi izlazno-ulazni dokumenti mogli da budu manji kamen spoticanja, za zamenu tablica koje za kosovske gradove izdaje Srbija, kako je naveo BBC, Kurti nema alternativu.



"Nastavićemo sa kampanjom informisanja o zamenama tablica uz brojne pogodnosti - bez poreza na dodatnu vrednost, akciza i carina", rekao je on.



Naveo je da "zamena može da počne odmah" a da, kako je kazao, "rok za završetak procesa neće biti 1. septembar, već dva meseca kasnije."

Upitan šta će učiniti ako niko ne zameni tablice, Kurti je odgovorio: "Beograd je zabrinut jer misli da će ljudi prihvatiti zamenu, ona je u korist Srba sa Kosova".



"Ali jasno mi je da i kad se proces završi, to neće biti kraj - nama je potreban sporazum sa Srbijom jer je sve delimično dok ne postignemo pravno obavezujući sporazum o potpunoj normalizaciji odnosa, zasnovan na međusobnom priznanju.", rekao je kosovski premijer.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je u utorak da će boraviti u Briselu, 17. i 18. avgusta, a povod za njegovu posetu biće nastavak dijaloga Srbije i Kosova.

U saopštenju iz njegovog kabineta navedeno je i da će se Vučić, tokom posete Briselu, sastati i sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom.