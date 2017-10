Kosovski ministar u srpskoj uniformi?

Kosovska opozicija zatražila je danas u Skupštini Kosova da se ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo razreši funkcije, budući da su ga njegove bivše komšije u Prištini optužile da je vršio nasilje tokom rata na Kosovu.

Na zahtev opozicionog Demokratskog saveza Kosova (DSK), u Skupštini je u toku interpelacija sa premijerom Ramušom Haradinajem, kako bi se Skupština informisala o javnim optužbama na račun Nenada Rikala iz Srpske liste.

Nakon što je Haradinaj izabrao Rikala za ministra, pojedini građani naselja Dardanije u Prištini su kosovskim medijima izjavili da ga se sećaju uniformisanog i da je maltretirao svoje komšije.

Šef poslaničkog kluba DSK Avdulah Hoti zatražio je od Haradinaja odgovor na iznesene optužbe građana Prištine.

"Institucijama Republike Kosova trebaju da rukovode ljudi čistih ruku, oni koji nisu imali problema sa zakonom, a nipošto oni koji su optuženi za nasilje i torturu građana Kosova", kazao je Hoti.

On je zatražio i da se Rikalo odmah razreši dužnosti, a da nadležne institucije protiv njega sprovedu istragu.

Haradinaj je u odgovoru Hotiju podsetio da je odmah nakon ovih optužbi od relevantnih institucija Kosova zatražio informacije u vezi tvrdnji građana, ali da Državno tužilaštvo, Kosovska obaveštajna agencija i Policija Kosova nisu posedovali nikakve dokaze o tome. Pored njih, o tome se izjasnio i Savez za zaštitu ljudskih prava, koji takođe nije imao informacije o optužbama na račun Nenada Rikala, naveo je premijer.

"Istina je u interesu svih nas. Ukoliko ta istina dođe na videlo, onda je to druga situacija", kazao je Haradinaj.

Moglo bi vas zanimati i ovo - Haradinaj: Bez dokaza da je ministar zlostavljao građane

Đeljalj Svećlja iz pokreta Samoopredeljenje je izjavio da je do sada 20 svedoka dalo svoje iskaze pred tužilaštvom.

"Svi svedoci su izjavili da je Nenad Rikalo tokom rata bio viđen u uniformi, sa crvenom beretkom, i da je bio naoružan", kazao je on.

Memlji Krasniqi ispred vladajuće Demokratske partije Kosova (DPK) je kazao da se sve optužbe koje se tiču ratnih zločina moraju tačno istražiti, te dodao da su za to nadležni istražni organi.

"Gospodin Rikalo je bio uključen u politički život na Kosovu tokom posleratnog perioda, bilo kao član civilnog društva ili kao član Centralne izborne komisije. Dakle, on nije od danas. Ali, začudo, do sada niko nije ništa rekao protiv njega. Da li to znači da je optužba protiv njega povezana sa političkom borbom unutar albanskih partija?", upitao je Krasnići.

Saša Milosavljević ispred Srpske liste je kazao da ovo ne sme da bude tema skupštinskih rasprava jer je to politička tema koja služi predizbornoj kampanji.

"Oni koji su je pokrenuli nemaju ideju o tome kako Kosovo da se ekonomski razvija, kako bi svi građani Kosova živeli bolje", kazao je on.

Tužilaštvo prikuplja informacije

Inače, nakon što su u javnosti izašle optužbe o Rikalu, Tužilaštvo je saopštilo da je počelo da prikuplja informacije o ovom slučaju, nakon čega će se odlučiti o pokretnju zvanične istrage. Najavljeno je da će biti ispitan i Rikalo.

On je u međuvremenu u saopštenju naveo da su informacije o njemu netačne i zlonamerne sa ciljem da se diskredituje on, Srpska lista, nova Vlada i njegov budući rad kao ministra. Kako je rekao, on se ispred civilnog društva u poslednjih 18 godina zalagao za "pomirenje među zajednicama i multietničnost" i, tvrdi, ni jednog trenutka nije učinio bilo šta ružno bilo kom Albancu na Kosovu.

On je dodao da je do 1999. studirao, mirno živeo u Prištini i igrao košarku. Od 2001. do 2003, dodao je, radio je u Ministarstvu za omladinu, sport i kulturu. Bio je i član borda Soroš fondacije, a od 2003. bio je aktivan u civilnom sektoru i tada je učestvovao, kako je dodao, zajedno sa Albinom Kurtijem u pravljenju KAN-a (KosovActioNetwork), odnosno strategije nenasilne borbe za bolji život i pomirenje. Nastavio je da bude angazovan u inicijativama civilnog društva, a od 2013. do 2017. radio je u Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini.

"Javna sam ličnost, imam više stotina izjava i intervjua, za vreme rada u Centralnoj izbornoj komisiji sam stalno bio prisutan u medijima kroz direktna televizijska uključenja i izveštaje", dodao je.

S druge strane, Kurti je nakon toga rekao da se ne seća Rikala i da je moguće da je bio učesnik konferencije !Novi pravci" 2003. godine, koja je oživela KAN, kojeg su 1997. formirali međunarodni aktivisti u cilju podrške studentskim protestima. Kurti je dodao da su učesnici te konferencije bili aktivisti i istaknute ličnosti, kao i predstavnici nevladinog sektora i manjinskih zajednica na Kosovu.

Kurti smatra da Rikala, nakon optužbi komšija, treba razrešiti dužnosti, te je konstatovao da "zločini ne zastarevaju, jer ih ljudi ne zaboravljaju".