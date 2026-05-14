SAD daju zeleno svjetlo za naoružavanje Kosova vrijedno 14 miliona dolara, saznaje Radio Slobodna Evropa

Američki State Department obavijestio je Kongres o predloženoj dozvoli za izvoz odbrambene opreme, tehničkih podataka i usluga odbrane za Kosovo u vrijednosti od 14 miliona dolara ili više, reklo je za Radio Slobodna Evropa nekoliko izvora iz Kongresa.

Obavještenje je dostavio Biro za zakonodavna pitanja State Departmenta, u skladu s članom 36(c) Zakona o kontroli izvoza naoružanja.

Dokument je proslijeđen Odboru za vanjske poslove Senata.

Član 36(c) zahtijeva od američke administracije da obavijesti Kongres o određenim planiranim prodajama ili dozvolama za izvoz odbrambene opreme i usluga za strane države.

U dokumentu Kongresa nisu objavljeni detalji o vrsti opreme ili usluga obuhvaćenih ovom dozvolom.

Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo odbrane Kosova za više detalja, ali još nije dobio odgovor od njihovih zvaničnika.

Obavještenje o mogućem snabdijevanju Kosova novom američkom vojnom opremom dolazi u trenutku kada američki kongresmeni pozivaju Washington da podrži članstvo Kosova u Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

Kosovo je i ranije kupovalo vojnu opremu od Sjedinjenih Država.

U februaru 2025. Kosovo je primilo dronove kupljene u SAD-u. Mjesecima kasnije, Kosovo je snabdjeveno oklopnim vozilima nabavljenim iz Sjedinjenih Država.

Tokom 2024. godine Kosovo je podnijelo zahtjev za kupovinu 200 protivtenkovskih projektila "Javelin".

Godine 2018. na Kosovo su iz SAD-a stigla vojna vozila tipa Humvee. Za nabavku 51 vozila tog tipa, Vlada Kosova je 2018. potpisala ugovor s američkom kompanijom AM General.

Dvije godine kasnije Kosovo je kupilo dodatna vojna vozila iz SAD-a, dok je 2021. američka vlada donirala Kosovu 55 vozila tipa ASV (Armored Security Vehicle).

Snage bezbjednosti Kosova (SBK) trenutno su u procesu transformacije u vojsku. Taj proces započeo je 2018. nakon usvajanja zakonskih izmjena i očekuje se da će trajati deset godina.

Sjedinjene Države od početka podržavaju transformaciju SBK u vojsku, za razliku od NATO-a, koji insistira da se ove snage drže svog prvobitnog mandata, uključujući odgovor na krizne situacije i civilnu zaštitu.

Trenutno se SBK pripremaju da se priključe Međunarodnim stabilizacionim snagama za Gazu, koje su dio mirovnog plana za taj region, predloženog od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa.

