Kongresmeni odbili predlog da se Grčka uslovi zbog Kosova

Prijedlog republikanskog američkog kongresmena Keitha Selfa da Sjedinjene Države izvrše pritisak na Grčku da preispita stav prema Kosovu i da ne blokira članstvo u Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) nije dobio podršku njegovih kolega na sjednici Odbora za vanjske poslove Predstavničkog doma Kongresa.

Self je 13. maja predložio obustavu 1,8 miliona dolara namijenjenih međunarodnim vojnim obukama za Grčku, zbog odbijanja Atine da prizna nezavisnost Kosova.

Prijedlogu, u obliku amandmana na zakon o podršci Grčkoj, usprotivili su se demokratski kongresmeni Gregory Meeks i Dina Titus, kao i predsjedavajući republikanskog Odbora za vanjske poslove Predstavničkog doma, Brian Mast.

Meeks je naveo da zakon ima za cilj obnovu programa koji uživa dvostranačku podršku za Grčku, dok je Titus istakla da pitanje Kosova treba razmatrati odvojeno, a ne povezivati ga s programom vojnih obuka za Atinu. Mast je takođe preporučio glasanje protiv Selfovog amandmana.

Prema saopštenju Odbora, zakon o odobravanju pomoći za obrazovanje i međunarodne vojne obuke za Grčku (H.R. 8019) dobio je njegovo odobrenje 13. maja.

Self je tvrdio da nepriznavanje Kosova od strane Atine ometa stabilnost na Zapadnom Balkanu i put Kosova ka članstvu u NATO-u.

"Iako postoje snažne zajedničke vojne aktivnosti između Sjedinjenih Država i Grčke, ona i dalje ostaje među četiri saveznice NATO-a koje odbijaju priznati suverenitet Kosova", rekao je Self.

"Ti partneri u NATO-u pridružuju se Kini, Rusiji i Srbiji u odbijanju da priznaju nezavisnost Kosova – bliskog partnera kojeg naši protivnici odbijaju priznati, jer znaju da je Kosovo ključni stub stabilnosti na Zapadnom Balkanu", dodao je Self.

Španija, Rumunija i Slovačka su tri druge članice NATO-a koje još nisu priznale nezavisnost Kosova. Pošto članstvo u NATO-u zahtijeva jednoglasnu saglasnost svih država članica, nepriznavanje od strane tih zemalja ostaje glavna prepreka za Kosovo.

Self je upozorio da se region Zapadnog Balkana suočava s nestabilnošću i da je ruski uticaj u tom regionu "poznat i u porastu".

Naveo je i da je administracija Donalda Trumpa postavila standard da novac američkih poreskih obveznika treba koristiti u interesu Sjedinjenih Država, ističući da je to danas ključno pitanje.

Prema njegovim riječima, Kosovo je pokazalo posvećenost demokratskom upravljanju, civilnoj kontroli nad sigurnosnim snagama i multietničkom suživotu – elementima koji, kako je naveo, predstavljaju snažan argument za članstvo u NATO-u.

"Sve dok Grčka, Rumunija, Španija i Slovačka odbijaju priznati našeg balkanskog saveznika, neće biti puta za članstvo Kosova u NATO-u", rekao je Self.

Dodao je da bi članstvo Kosova u Alijansi služilo kao protivteža protivnicima Sjedinjenih Država i pomoglo u sprječavanju nove krize na Balkanu.

"Iako cijenim trenutni doprinos Grčke u (mirovnoj misiji NATO-a na Kosovu) KFOR, stvarna stabilnost na Balkanu bila bi ojačana kada bi Kosovo dobilo članstvo u NATO-u", rekao je Self.

Podršku članstvu Kosova u NATO-u i nastavku američkog prisustva u KFOR-u izrazio je i demokratski kongresmen Ritchie Torres.

"Kongres se nada da će vidjeti članstvo Kosova u NATO-u, dvostranačku podršku za održavanje nivoa snaga u KFOR-u te dijalog koji ne nagrađuje Srbiju za ustupke i tvrdoglavost", rekao je Benny Stanislawski, portparol kongresmena Torresa, u izjavi za dopisnika Radija Slobodna Evropa u Washingtonu Alexa Raufoglua.

Self je, zajedno s Torresom i republikanskim kongresmenom Mikeom Lawlerom, krajem aprila predstavio rezoluciju u Predstavničkom domu kojom se poziva Washington da podrži članstvo Kosova u NATO-u.

Ivana Stradner iz Fondacije za odbranu demokratija u Washingtonu rekla je za Radio Slobodna Evropa da je rezolucija "snažan politički signal", jer približava Kosovo NATO-u u strateškom smislu.

Prema njenim riječima, integracija Kosova u NATO zatvorila bi "strateški vakuum u jugoistočnoj Evropi koji protivnici nastoje iskoristiti".

Rezoluciju su pozdravili zvaničnici na Kosovu, dok ju je Srbija odbacila.

Troje američkih kongresmena podnijelo je i drugu rezoluciju 30. aprila, kojom se traži da Sjedinjene Države nastave učešće u KFOR-u, mirovnoj misiji NATO-a na Kosovu.

Ova rezolucija dolazi nakon izvještaja i rasprava posljednjih mjeseci o mogućnosti da Washington preispita prisustvo američkih snaga u misijama NATO-a, uključujući KFOR.

Pentagon je ranije saopštio za Radio Slobodna Evropa da nema najava promjena u raspoređivanju američkih snaga.

Na Kosovu trenutno služi oko 590 američkih vojnika u okviru mirovne misije NATO-a.

"Bez američkih kapaciteta, KFOR gubi većinu svoje snage i operativne efikasnosti. To je jasno u regionu. Napad u Banjskoj bio je podsjetnik da je sada najgori trenutak za SAD da se povuku iz KFOR-a i sa globalne scene", rekao je portparol kongresmena Torresa.

Dodao je da rezolucija o KFOR-u ima za cilj da zadrži Kosovo u fokusu Washingtona, u trenutku kada politička dešavanja mogu skrenuti pažnju Sjedinjenih Država na druge teme.

Kosovo nastoji da postane član NATO-a i Evropske unije, ali zemlje koje ne priznaju njegovu nezavisnost, proglašenu 2008. godine, i dalje predstavljaju prepreku njegovoj euroatlantskoj integraciji.

Kosovo je u procesu transformacije Snaga bezbjednosti Kosova u punopravnu vojsku, koji bi trebalo da bude završen do 2028. godine. Sjedinjene Države su podržale taj proces, dok je NATO naglasio da se te snage trebaju držati svog prvobitnog mandata, uključujući odgovor na krizne situacije i civilnu zaštitu.

Kosovo kupuje vojnu opremu proizvedenu u Sjedinjenim Državama, a na njegovoj teritoriji nalazi se i najveća američka vojna baza na Balkanu, Bondsteel.