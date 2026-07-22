EU traži obustavu rušenja vikendica na jezeru Gazivode

Kancelarija Evropske unije na Kosovu zatražila je u sredu obustavu rušenja vikendica na obali jezera Gazivode, te je izrazila žaljenje zbog te akcije koju su prethodnog dana sprovele kosovske vlasti.

Prema navodima EU, rušenje vikendica na Gazivodama nije sprovedeno uz poštovanje "propisanih pravnih procedura".

Evropska unija je navela da je akcija kosovskih vlasti u utorak usledila pošto su vlasnici već pokrenuli sudske postupke nakon što su dobili upozorenje da se isele u kome je predviđen rok žalbe od 15 dana.

"EU je zabrinuta zbog nepoštovanja propisanog pravnog postupka u ovom, kao i u nekoliko drugih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine", navodi se u saopštenju.

Kosovske vlasti tvrde da su objekti na jezeru Gazivode nelegalno izgrađeni na zemljištu kojim upravlja javno preduzeće Ibar-Lepenac.

Direktor tog preduzeća Faruk Mujka rekao je u utorak za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je vlasnicima spornih objekata 3. jula izdato upozorenje da ih moraju napustiti, te da je Inspektorat Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, u saradnji sa policijom Kosova, naložio rušenje nakon isteka roka.

S druge strane, Evropska unija je pozvala na hitnu obustavu daljih rušenja vikendica, prinudnih iseljenja i oduzimanja imovine dok se ne otklone zabrinutosti u vezi sa "propisanim pravnim postupkom", te ocenila da vlasti treba da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i opštinama kako bi se pronašla zakonita rešenja.

U međuvremenu je reagovala i ambasada Nemačke u Prištini, navodeći da deli zabrinutost koju je izrazila Evropska unija.

"Duboko smo zabrinuti zbog rušenja kuća na Gazivodama", navela je nemačka ambasada, te zatražila da se poštuju odgovarajuće pravne procedure.

"Pozivamo da se ovakve aktivnosti odmah obustave i da se obezbede transparentnost i zakonita rešenja", dodala je ambasada.

Oglasila se i ambasada Velike Britanije na Kosovu uz navode da je zabrinuta zbog rušenja vikendica na Gazivodama, te da pažljivo prati razvoj situacije.

"Zakon treba primenjivati dosledno i nepristrasno na celoj teritoriji Kosova", navodi se.

Ambasada je na Fejsbuku pozvala kosovske vlasti da se uključe u dijalog sa pogođenim zajednicama, transparentno odgovore na njihove zabrinutosti i uzdrže se od daljih postupaka "koji bi mogli da naruše poverenje javnosti ili međusobno poverenje".

Rušenje kuća na obali jezera Gazivode 1/11 Bager ruši kuću na obali jezera Gazivode 21. jula. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







2/11 Kosovski policajci na terenu gdje se odvijala akcija rušenja 11 kuća kod Gazivoda. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







3/11 Javno hidroprivredno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da su kuće nelegalno locirane na imanju preduzeća. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







4/11 Iz preduzeća "Ibar Lepenac" kažu da su vlasnike kuća 3. jula zamolili da ih napuste. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







5/11 Zahtjev koji je šef "Ibar-Lepenac" Faruk Mujka uputio vlasnicima kuća za oslobađanje zauzete imovine. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







6/11 Zbog nesprovođenja zahteva za oslobađanje imovine, Inspektorat Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja je u saradnji sa Kosovskom policijom započeo sprovođenje odluke o rušenju. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







7/11 Srušena zgrada pored jezera Gazivode, u opštini Zubin Potok. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







8/11 Kako navode nadležni, osim jedne kuće, ostale su izgrađene tokom 2019-2020. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







9/11 Srbija je reagovala na rušenje, a Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije akciju je opisala kao "nezakonit i teroristički akt [vršioca dužnosti kosovskog premijera] Aljbina Kurtija". Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







10/11 Policija je saopštila da je akcija počela u jutarnjim satima, a protekla je bez ikakvih problema.

Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







11/11 Jezero Gazivode služi za vodosnabdijevanje, za hlađenje elektrana koje proizvode električnu energiju, a voda ovog jezera se koristi i za navodnjavanje. Vlasti na Kosovu su 21. jula preduzele akciju rušenja nekoliko kuća u blizini jezera Gazivode, na severu Kosova. Javno preduzeće "Ibar Lepenac" saopštilo je da je na imanju preduzeća nelegalno izgrađeno 11 kuća.







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Branimir Mihajlović iz Vučitrna, koji trenutno živi u Severnoj Mitrovici a ima vikendicu na jezeru Gazivode, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je zemljište 2006. godine na 99 godina dobio na korišćenje od srpskog preduzeća Srbija šume, te da je njemu plaćao zakup.

On je rekao da je prošle godine podneo zahtev za legalizaciju zemljišta u kosovskom sistemu, te da je bio spreman da zakup plaća Kosovu. Kosovo je sa zatvaranjem institucija Srbije počelo 2024. godine pod obrazloženjem da su paralelne i nelegalne.

Dodao je da je zajedno sa drugim vlasnicima spornih vikendica, uglavnom Srbima sa severa Kosova, podneo žalbu Kancelariji Ombudsmana na Kosovu, te Osnovnom sudu u Mitrovici.

RSE se obratio Osnovnom sudu u Mitrovici sa upitom da li je izdao nalog za rušenje vikendica, ali odgovor nije stigao.

Jezero Gazivode nalazi se u opštini Zubin Potok na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom, a manjim delom pripada opštini Tutin u Srbiji.

Smatra se strateškom infrastrukturom za Kosovo, jer služi za vodosnabdevanje, proizvodnju električne energije i navodnjavanje.