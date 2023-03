Kako teče promena srpskih tablica na Kosovu?

Srđan iz Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, je odlučio da svoje KM (Kosovska Mitrovica) registarske tablice zameni za RKS (Republika Kosovo).

On napominje da se na taj potez odlučio iz praktičnih razloga te da mu je potreban auto kojim može svuda da se kreće.

U izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) takođe objašnjava da KM tablice menja iako mu registracija nije istekla, jer strahuje da bi kosovske vlasti krajem marta mogle da obustave proces preregistracije.

"Čuo sam da je procedura veoma jednostavna za vozila koja su već u registraciji, kojima nije istekla registracija na KM table", navodi Srđan.

KM tablice, izdate od strane srpskih organa koje su za Kosovo nelegalne, bile su okidač za tenzije na severu tokom 2022. godine.

Najpre su 31. jula zbog tog pitanja podignute barikade, a potom su u novembru Srbi napustili kosovske institucije na severu jer je suspendovan direktor Policije za region sever Nenad Đurić, koji je odbio da sprovodi odluku Vlade Kosova o preregistraciji na RKS tablice.

Uz veliko angažovanje zapadnih zemalja, Kosovo i Srbija su krajem novembra prošle godine uspeli da se dogovore o tom pitanju u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa.

Tako je Kosovo prihvatilo da obustavi proces preregistracije, koji je predviđao konkretne rokove. S druge strane, Srbija se složila da ne izdaje nove tablice za gradove na Kosovu.

[Video objavljen 22. novembra 2022.]

U međuvremenu, kosovske vlasti su sredinom januara zabranile kretanje vozila sa KM tablicama, koja su registrovana nakon postizanja dogovora Kosova i Srbije.

Nakon prvih reakcija da Priština "krši sporazum", zvaničnici Srbije se o ovom pitanju nisu oglašavali.

Povećano interesovanje za RKS tablice?

Premijer Kosova Aljbin (Albin) Kurti je 22. marta izjavio da, prema njegovim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), sve više građana sa severa uzima RKS tablice.

RSE se obratio kosovskom MUP-u sa upitom koliko je vozila od početka godine preregistrovano sa srpskih na kosovske tablice, ali odgovor nije stigao.

Nisu odgovorili ni na pitanje da li očekuju da će do novembra ove godine – kada se navršava godinu dana od postizanja dogovora sa Srbijom – sve KM tablice biti preregistrovane u kosovske.

[Video objavljen 30. jula 2022.]

Procenjuje se da na severu Kosova ima oko 10. 000 automobila registrovanih na KM tablice.

Jedan radnik agencije za registraciju automobila u srpskom sistemu, sa sedištem u Severnoj Mitrovici, a koji želi da ostane anoniman, kaže da više ne beleže produžetak registarcije za KM tablice, iako je Vlada Srbije tako nešto omogućila uredbom decembra prošle godine.

Na osnovu te uredbe, vozilima sa KM tablicama se dozvoljava da saobraćaju bez registracione nalepnice, odnosno službenim licima treba da pokažu samo polisu osiguranja i potvrdu o tehničkom pregledu.

U toj uredbi piše da se važenje nalepnice "produžava" do postizanja konačnog sporazuma sa Kosovom o registarskim tablicama.

S druge strane, Kosovo ovakvu vrstu produžetka registracije ne priznaje.

Radnik agencije za registraciju automobila sa kojim je RSE razgovarao kaže da je i sam u januaru produžio registraciju na KM tablice. On tvrdi da je to bilo "samo bacanje para".

"Neće niko da nas nauči, da kaže šta da čekamo... Posle će da kažu da plaćamo evro po kubiku, plus registracija za prenos vozila sa KM na RKS. Čekam do petka, možda se neko oglasi, ova Srpska lista (najveća partija kosovskih Srba) ili ne znam", priča on.

Kosovo je omogućilo finansijske olakšice za one koji odluče da KM tablice prebace na RKS. Na osnovu prve odluke, ove olakšice bi trebale da važe do 31. marta, a iz kosovskog MUP-a nisu naveli da li će one biti produžene.

Postoji li alternativa?

Oni koji uporno odbijaju da uzmu RKS tablice svoja vozila preregistruju na neki od gradova u Srbiji. Među njima je Zoran iz Severne Mitrovice, koji je po profesiji taksista. Svoje KM tablice je zamenio za NP (Novi Pazar).

Ovako nešto je u Srbiji moguće uz ugovor o poklonu, odnosno vozilo se registruje na tuđe ime, a onda vozi uz ovlašćenje.

Zoran ima još jedan auto koji je i dalje registrovan na KM, ali ističe da neće uzeti kosovske tablice.

"U mom slučaju - ne. Meni (registracija za KM tablice) ističe u junu, šta će biti posle nemam pojma", kaže on za RSE.

On navodi da je u Severnoj Mitrovici sve manje vozila registrovanih na taj grad u srpskom sistemu i kaže da se sve više njegovih sunarodnika odlučuje da uzme RKS tablice.

Zoranov stav deli i Mirko iz Severne Mitrovice.

"Pre ću prodati kola nego da pređem na RKS", kaže on.

Registarske tablice u sporazumima Kosova i Srbije

Pitanje registarskih tablica je trebalo da bude rešeno Briselskim sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine, odnosno zvanični Beograd je njime prihvatio da se ukinu srpske tablica za gradove na Kosovu.

Međutim, za razliku od srpskih sredina južno od Ibra, KM tablice su se sve vreme koristile na severu Kosova dok zvanična Priština 2021. nije odlučila da prekine tu praksu.

Tada je Vlada na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem odlučila da za sve srpske tablice uvede takozvane probne, što je bila dugogodišnja praksa u Srbiji za RKS tablice.

I tada su lokalni Srbi protestovali i postavili barikade u opštinama na severu, da bi se uz pomoć Evropske unije došlo do dogovora – beli stikeri preko državnih simbola i za srpske i za kosovske tablice.

"Stiker režim" je i dalje na snazi, uključujući KM tablice.

Registarske oznake se pominju i u poslednjem Sporazumu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa.

"Obe strane će međusobno priznati dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate", navodi se u prvoj tački Osnovnog sporazuma.

Ne precizira se šta će biti sa KM tablicama.

RSE se o ovom pitanju obratio Vladi Kosova i Kancelariji za Kosovo u Vladi Srbije, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao.