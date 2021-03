Marković: Dobio sam otkaz jer nisam glasao za Adrijanu Hodžić

Bojan Marković iz opštine Ranilug, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, tvrdi da je izgubio posao samo zato što je na parlamentarnim izborima na Kosovu 14. februara, odbio da glasa za Adrijanu Hodžić, predstavnicu jedne od bošnjačkih političkih subjekata iz Mitrovice.



Kako kaže, to je od njega tražio gradonačelnik opštine Ranilug, Vladica Aritonović, ispred Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu koja je na izborima 14. februara osvojila svih 10 poslaničkih mesta rezervisanih za tu zajednicu.



Marković, inače otac dvoje maloletne dece, radio je u kompaniji za obezbeđivanje “Scorpion” sa sedištem u Ferizaju (Uroševac), čiji je vlasnik Albanac. Markovićevo radno mesto bilo je upravo u zgradi opštine Ranilug. Ta opština se nalazi na 60 kilometara od Prištine.



“Zvao me (gradonačelnik Raniluga Vladica Aritonović) i dao mi listić, zaokružio mi je opciju i broj sa desne strane, i kaže ’Ovo ćeš da me ispoštuješ, Adrijanu Hodžić da glasaš, četri glasa očekujem od tebe’. Da ja, moji roditelji i moja supruga podržimo tu opciju”, tvrdi Marković u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

„Zvali su me 16. februara na razgovor kod predsednika opštine. Ja sam otišao i on kaže 'gde su glasovi?' Ja sam rekao da ja to nisam mogao, ni moji roditelji nisu hteli da glasaju (za GI Ujedinjena zajednica)”, dodao je on.



21. februara, sedam dana nakon izbora, Marković je od kompanije „Scorpion“ dobio otkaz. U dokumentu koji mu je tim povodom uručen, i u koji je RSE imao uvid, stoji da mu se radni odnos prekida zbog „umanjenja broja radnika na osnovu naredbe opštine Ranilug“.

Marković dodaje i da je gradonačelnik Raniluga i drugima delio izborne listiće sa zaokruženom političkom opcijom za koju treba da glasaju.



“Nekome je dao politički subjekat i broj šest, kao kod mene što je bilo. Nekome je dao broj sedam i onda jedan listić da meni i jedan ostaje kod njega kopija”, navodi Marković.

Marković se nije žalio na odluku poslodavca, a nije spreman ni da slučaj prijavi policiji. Međutim, odlučio je da o tome javno govori za RSE jer je, kako kaže, ono što mu se desilo „sramota“.

Zašto Adrijana Hodžić ?

Adrijana Hodžić je na izborima nastupila ispred bošnjačke građanske inicijative Ujedinjena Zajednica-Adrijana Hodžić. Njena politička opcija dobila je 6.422 glasa, i jedno poslaničko mesto.



Međutim, Izborni panel za žalbe i predstavke Kosova postupajući po žalbi ostalih bošnjačkih partija, nakon objave konačnih rezultata poništio joj je 4.205 listića.

Odluka je doneta uz obrazloženje da je broj glasova za bošnjačke partije povećan za 49 odsto, što bi u poređenju sa rezultatom izbora iz 2019. značilo da je „kao nikada ranije, hiljade birača srpske zajednice na Kosovu glasalo za bošnjačke predstavnike”.



Hodžićeva se na tu odluku žalila Vrhovnom sudu, koji bi do 12. marta trebao da odluči o tom pitanju. Iz Kosovskog instituta za pravdu, koji su pred Izbornim panelom zastupali Hodžićeve političke protivnike, su rekli da se radi o manipulaciji od oko 10 hiljada glasova koju je orkestrirala Srpska lista. Sve to u cilju kontrolisanja nesrpskih, manjinskih poslanika u Skupštini Kosova. Hodžićeva je takve tvrdnje odbacivala više puta.

Ona je inače u Ranilugu dobila 255 glasova ili 9,6% od ukupnih glasova, a prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, na teritoriji te opštine živi jedan Bošnjak.

U Markovićevoj firmi kažu da je „zahtev došao iz opštine“

Dževat Emrulahu (Xhevat Emrullahu) vlasnik firme „Scorpion“ o Bojanu Markoviću ima samo reči hvale. Bez obzira na to, kako navodi u izjavi RSE, zahtev za smanjenje broja radnika došao je iz opštine.



„U trenutku kada Skupština opština traži da smanjimo broj radnika, preko kancelarije za nabavku, mi smo u obavezi da to odmah uradimo, jer onda nećemo biti plaćeni. Ako na primer imamo njih petoro koji rade, i on kaže da se jedan otpusti, u obavezi smo da smanjimo broj jer onda neće plaćati račune“, navodi Emrulahu.

A zašto je baš Bojan Marković dobio otkaz i da li je to bilo na predlog opštine, Emrulahu nije mogao da pruži pravi odgovor.



„Postavili ste mi teško pitanje“, naveo je on.



Kaže da je Bojan bio izuzetan radnik ali da „Skupština opštine radi na osnovu svojih politika, partijskih, ili kakvih god“.



„Ponavljam da je bio jako dobar radnik, poslušan, sa dobrim ponašanjem i poštovao je nas“, naveo je Emrulahu.

Šta kaže gradonačelnik Raniluga?

Gradonačelnik Raniluga Vladica Aritonović oštro demantuje sve navode Bojana Markovića i odgovorno tvrdi da “nije vršio pritisak na ljude da glasaju za određene političke opcije”.



“Ja vam kažem još jednom, što se tiče opštine, niko nije dobio otkaz”, kaže Aritonović za RSE.



Dodaje i da je upoznat sa slučajem da je jedan čovek iz obezbeđenja dobio otkaz, ali tvrdi da opština sa tim nema nikakve veze.



“Oni su tu da obezbeđuju objekte na teritoriji opštine Ranilug, a ako je njemu poslodavac dao otkaz onda to nema veze sa opštinom, on nije opštinski radnik, nego radnik firme za obezbeđenje”, kaže Aritonović.



„Poslodavac sam sklapa ugovore, sam raskida ugovore a koliko sam ja upoznat njima su ugovori istekli, sada jedino ako mu nije produžen ugovor ali nije dobio prekid ugovora”, dodaje Aritonović.

Hodžić: Ovo je slučaj za policiju

A predsednica GI Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić u izjavi za RSE kaže “da je ovo slučaj za policiju”.



“Ja se nadam da se dotični gospodin obratio policiji. Ne zanima me ko je vršio pritisak, da li je u pitanju gradonačelnik opštine, ko god, treba da odgovara pred zakonom. Ne dolazi u obzir da se urušava volja glasova. Na dan izbora mora da bude apsolutna sloboda. Ja sam zahvalna ovom gospodinu što nije poslušao preporuku i što nije glasao za inicijativu Ujedinjena zajednica ako je neko vršio pritisak na njega. Ja zahtevam da policija debelo istraži ovaj slučaj”, kaže Hodžić.

Istovremeno, Hodžić navodi i da sumnja u istinitost priče Bojana Markovića jer “redni broj šest nije forsiran ni u Severnoj Mitrovici”, odakle je kandidatkinja pod tim brojem Amra Memović.



“Ona je najveći broj glasova imala na severu Kosova. Baš što se ovoga broja tiče, i ako je bilo, bilo je malo glasova iz južnog dela Kosova. Ovo je krajnja neistina”, ponavlja ona.



Amra Memović je inače dobila 14 glasova u Ranilugu.

Šta posle izbora?

Od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 je rezervisano za nevećinske zajednice, od kojih 10 za srpsku zajednicu, i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu.

Na osnovu trenutnih rezultata Centralne izborne komisije, Srpska lista je osvojila svih deset mesta u Skupštini Kosova zagaratovanih za srpsku zajednicu.

Po dva mandata su osvojile Turska demokratska partija Kosova i Romska inicijativa. Bošnjački subjekti, Koalicija Vakat, Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić i Nova demokratska stranka su osvojili po jedno mesto, a po jedno mesto je dobila i Jedinstvena goranska partija, Nova demokratska inicijativa Kosova koja predstavlja egipćansku zajednicu i Aškalijska stranka za integraciju.

Izborni panel za žalbe i predstavke je poništio i preko 800 glasova koje je u srpskim sredinama na Kosovu dobila Romska inicijativa, koja je osvojila 4.049 glasova. Razlozi su slični kao i u slučaju Adrijane Hodžić.



Potvrđivanje izbornih rezultata desiće se onda kada Vrhovni sud, kao poslednja instance, odluči po svim žalbama političkih subjekata na izborni rezultat, do petka 12. marta.



Ubedljivu pobedu na ovim izborima odneo je pokret Samoopredeljenje Aljbin (Albin) Kurti, od kojeg se očekuje da će formirati buduću Vladu Kosova. Kurti je međutim u nekoliko navrata rekao da u njegovoj vladajućoj koaliciji neće biti Srpska lista, koju inače smatra instrumentom Beograda na Kosovu.



Kurtijeva partija dobila je 58 poslaničkih mesta, a za izbor vlade potreban je 61 glas. On planira da vladu formira sa poslanicima iz redova manjinskih zajednica.