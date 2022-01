Kosovo pooštrilo mere protiv pandemije

Svi oni koji u narednom periodu ulaze na Kosovo moraju da budu vakcinisani i trećom dozom vakcine protiv korona virusa, jedna je od novih mera koje je

Vlada Kosova usvojila 21. januara usled povećanja novoinficiranih na dnevnom nivou.



Oni koji nisu primili treću dozu vakcine moraju da imaju negativan PCR test prilikom ulaska na teritoriju Kosova, ne stariji od 48 sati.



U saopštenju se napominje da na Kosovu preovlađuje omikron varijanta koja se brže širi.

Infografika: Na Kosovu povećan broj hospitalizovanih zbog COVID-19

Na Kosovu je 21. januara registrovano 2.943 nova slučaja korona virusa od testiranih 11.563 uzoraka.



Od posledica COVID-19 preminula je jedna osoba a trenutan broj akrivnih slučajeva je 12.396.



Novim merama, Vlada Kosova je takođe skratila vreme kretanja građana, odnosno moći će da se kreću od pet sati ujutru do 22 sata naveče. Do sada je bilo dozvoljeno kretanje do ponoći.



Ugostiteljski objekti mogu da rade do 21 sat, ali da muzika prestaje najkasnije u 20.30 sati.



Proces imunizacije na Kosovu je počeo krajem marta prošle godine i do sada je drugu dozu vakcine primilo 799.939 gradjana ili oko 44 odsto ukupnog stanovništva.



U toku je i vakcinacija trećom ili booster dozom vakcine.