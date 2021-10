Izborne lekcije na Kosovu za Samoopredeljenje i Srpsku listu

"Lažima više ne verujemo" i "Glasali smo za program", neki su od prvih komentara građana u Prištini nakon lokalnih izbora 17. oktobra.

Arnisa (Kryeziu) Krueziu, po profesiji arhitekta, kaže da su građani svojim glasom pokazali kakve promene žele.



„Podvlačeći paralelu sa parlamentarnim izborima, to je tada bio dobar znak da smo počeli da tražimo ono što želimo. Na ovim lokalnim izborima malo sam se iznenadila, ali dobro je da građani žele dobro za svoj grad, više nego što gledaju koja je partija i koji je kandidat ispred partije“, kaže ona.



Orhan (Llapashtica) Lapaštica kaže da građani više ne veruju svakojakim obećanjima.



„Lažima više ne verujemo. Glasamo za ono što nam se sviđa“.

Ko je pobedio na lokalnim izborima?

Vladajući Pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu aktuelni premijer Aljbin (Albin) Kurti, na nedeljnim lokalnim izborima nije osvojio niti jednu opštinu u prvom krugu, dok će u dvanaest opština, uključujući Prištinu, ići u drugi krug. Ovo su preliminarni podaci Centralne izborne komisije Kosova, nakon lokalnih izbora 17. oktobra u 38 opština.



Na lokalnim izborima 2017. godine se u devetnaest opština u prvom krugu znao pobednik, dok se u drugih devetnaest opština išlo u drugi krug.



U glavnom gradu Kosova, u Prištini, kandidat Samoopredeljenja za gradonačelnika Arben Vitia će u drugi krug izbora odmeriti snagu sa kandidatom Demokratskog saveza Kosova Prparimom Ramom (Perparim Rama). Inače, Vitia je podneo ostavku na poziciju ministra zdravlja kako bi učestvovao na lokalnim izborima.



U drugi krug izbora se ide i u Đakovici. Kandidatkinja Samoopredeljenja u ovom gradu je bila Mimoza Kusari Ljilja, koja je i ranije bila na čelu te lokalne samouprave. Njen proitvkandidat bio Ardian (Gjini) Đini iz Alijanse za budućnost Kosova, koji je tu opštinu vodio u prethodne četiri godine, nakon pobede na lokalnim izborima 2017. godine.

Pitanje je da li će Samoopredeljenje zadržati opštinu Prizren, gde je Mitaher Haskuka bio gradonačelnik u prethodne četiri godine. On je ponovo bio kandidat Samoopredeljenja na lokalnim izborima 2021. godine ali ide u drugi krug sa kandidatom Demokratske partije Kosova Šaćirom Totajem (Shaqir Totaj).



Samoopredeljenje u drugi krug izbora ide još u opštini Štimlje, Podujevo, Gnjilane, Kosovo Polje, Vitina, Obilić, Kamenica, Orahovac i Kačanik.

Za razliku od Samoopredeljenja, Demokratska partija Kosova (DPK) je uspela da dođe na čelu lokalnih vlasti u prvom krugu izbora u četiri opštine i to u Južnoj Mitrovici, gde je Bedri Hamza pobedio kandidata Samoopredeljenja Agima Bahtirija. Ova partija je pobedila još u Uroševcu, Skenderaju (Srbica) i Eljezovom Hanu (Đeneral Janković). DPK u drugi krug izbora ide u Prizrenu i Glogovcu, Klini, Vučitrnu, Štimlju, Dragašu i Kačaniku.

Demokratski savez Kosova (DSK) je uspeo da zadrži opštine u kojima je bio na vlasti u prethodne četiri godine, odnosno Gazmend (Muhaxheri) Muhadžeri je pobedio u Peći a Imri Ahmeti u Lipljanu.

U drugi krug glasanja DSK ide i u opštinama Priština, Podujevo, Gnjilane, Vitina, Kosovo Polje, Istok i Dragaš.

Alijansa za budućnost Kosova (ABK) je pobedu odnela u opštini Dečane i Suva Reka. U ovim opštinama ABK je pobedila i na izborima 2017. godine. U drugi krug će ići u Orahovcu, Juniku, Istoku i Klini.

Srpska lista po prvi put ide u drugi krug

Srpska lista je i na ovim izborima pobedila u najviše opština, odnosno već u prvom krugu je dobila lokalnu vlast u devet opština: Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu, Severnoj Mitrovici, Gračanici, Novom Brdu, Štrpcu, Ranilugu i Partešu.

Srpska lista je jedina partija kosovskih Srba koja na sve izbore na Kosovu izlazi uz podršku zvaničnog Beograda. Od njenog osnivanja 2013. godine je bila na čelu svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu, ali ovoga puta će ići u drugi krug u opštini Klokot, pedeset kilometara južno od Prištine, sa kandidatom Građanske inicijative Srpska narodna sloga.

Od 3675 birača u ovoj opštini, glasalo ih je 1804 ili 55 odsto. Kandidat Srpske liste dobio je 689, a incijative Srpska narodna sloga 311 glasova.

U drugi krug se ide i u opštini Mamuša, gde živi većinsko tursko stanovništvo, a biraće se između kandidata turskih partija na Kosovu KDTP (Demokratska turska stranka Kosova) i KATP (Turska partija pravde).

Da li su lokalni izbori iznenađenje?

Ranija praksa na Kosovu je pokazala da se vlast sa centralnog prenosi na lokalni nivo, međutim, na lokalnim izborima 17. oktobra to se nije dogodilo, ocenjuje politički analitičar Artan (Muhaxhiri) Muhadžiri. Ukazuje na činjenicu da, prema preliminarnim rezultatima, Samoopredeljenje u prvom krugu nije pobedio u nijednoj opštini iako iz te partije dolazi premijer Aljbin Kurti.

Ova partija je na februarskim izborima 2021. godine osvojila ubedljivu pobedu, odnosno preko 50 odsto glasova, pa je Kurti formirao Vladu bez koalicije sa vodećim albanskim strankama.

Muhadžiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) ocenjuje da se Samoopredeljenje prešlo oko proračuna po pitanju lokalnih izbora, odnosno da nije učvrstilo vlast, kako su to očekivali. Ovi lokalni izbori su, kaže dalje Muhadžiri, bili "brutalno buđenje iz stvarnosti" u odnosu na rezultat koji je Samoopredeljenje ostavrio na parlamentarnim izborima.



“Došlo je do velike nepovezanosti između dinamičkih zbivanja u opštinama i kandidatura Pokreta Samoopredeljenje što je dovelo to toga da, stranka koja dominira političkom scenom u Skupštini i Vladi, ne postigne očekivani rezultat," rekao je Muhadžiri.



Sa druge strane, napominje Muhadžiri, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova su postigle veliki uspeh, jer će, prema njegovoj oceni, ove partije sarađivati u drugom krugu glasanja i zajedničkim snagama ići protiv kandidata Samoopredeljenja.



„Smatraju da bi to moglo da se odrazi na centralni nivo, na sledećim izborima, njihov zajednički protivnik je Pokret Samoopredeljenje. Daće sve od sebe da se na sledećim (parlamentarnim) izborima ne ponovi rezultat izbora od 14. februara (2021)", kaže Muhadžiri.

Politikolog Ognjen Gogić sa druge strane ocenjuje da su rezultati lokalnih izbora u srpskim sredinama na Kosovu bili očekivani, odnosno da će opštine sa srpskom većinom uglavnom ostati u rukama Srpske liste. On, međutim, napominje da rezultati u srpskim sredinama ne pokazuju realnu podršku kosovskih Srba pomenutoj političkoj opciji već smatra da se radi o propagandi i homogenizaciji srpske zajednice.



„Taj nivo podrške Srpskoj listi je iskonstruisan, jer je javna tajna kako se tu vodi kampanja. Dakle, Srpska lista jedina koja ima infrastrukturu i mrežu na terenu. Uvek su tu institucije lokalne samouprave, i to iz oba sistema što je zanimljivo, i iz kosovskog i iz srpskog sistema, na terenu se uvek stave u svrhu kampanje. Svi zaposleni moraju da glasaju, dovode se ljudi iz centralne Srbije, odnosno raseljena lica. Dakle, to je iskonstruisano", ocenjuje Gogić za RSE.



Prema njegovoj oceni, Srpska lista ipak nije zadovoljna zbog izbornog rezultata u dve opštine – Klokotu i Štrpcu.



U Klokotu se ide u drugi krug glasanja, dok je u Štrpcu kandidat Srpske liste Dalibor Jevtić dobio oko 59 odsto glasova, što je znatno manje od drugih opština gde su kandidati Srpske liste uglavnom dobili preko 80 odsto glasova, dok je u Ranilugu njihova kandidatkinja osvojila čak 100 odsto glasova.



„To nije nešto što je Srpska lista želela da vidi. Takođe, ovaj procenat u Štrpcu nije baš priželjkivan. Želeli su da osvoje 90 odsto", rekao je Gogić.



Gogić smatra i da je trenutna dominacija Srpske liste “štetna za položaj srpske zajednice” jer više ne postoji pluralizam, niti mogućnost biranja.



“Kada postoji pluralizam postoji mogućnost da se više tema otvori, da neka stranka ukaže na problem infrastrukture, neka na problem zagađenja i tako dalje...to je sve posledica toga što ne postoji izbor. Mnoge teme, koje su od vitalnog značaj za srpsku zajednicu na Kosovu, ostaju u senci jer nema ko da ih artikuliše”, zaključuje on.

Drugi krug u novembru

Na lokalnim izborima 17. oktobra glasalo je oko 43 odsto građana sa pravom glasa. To je sličan odziv kao i na poslednjim lokalnim izborima 2017. godine kada je glasalo 43,5 odsto građana.

Najveća izlaznost je bila u četiri opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo pa je tako u Zvečanu glasalo oko 84 odsto od ukupnog broja upisanih birača.

Posmatrači Evropske unije su ocenili da tokom izbornog dana nije bilo većih nepravilnosti.

Lokalna vlast na Kosovu se bira na četvorogodišnji mandat. Na osnovu Zakona o lokalnim izborima, drugi krug izbora između dva kandidata koji su osvojili najviše validnih glasova u prvom krugu, mora biti održan četiri nedelje nakon prvog kruga. U ovom slučaju drugi krug izbora će biti održan 14. novembra.