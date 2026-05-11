Konjufca: Kosovo treba kandidatski status za ravnopravan pristup EU

Ministar inostranih poslova Kosova Glauk Konjufca rekao je da je neophodno da Kosovo dobije kandidatski status, čime bi se potvrdio ravnopravan pristup Evropske unije (EU) prema svim zemljama Zapadnog Balkana.

"Spremni smo da delujemo u okviru procesa zasnovanog na zaslugama, ali ovo podrazumeva i dobijanje kandidatskog statusa i početak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom. Prvi korak je predaja upitnika", izjavio je Konjufca.

On je zajedno sa još pet ministara inostranih poslova regiona učestvovao na sastanku ministara država EU, gde se raspravljalo o prilikama na Zapadnom Balkanu.

Kosovo je, inače, predalo aplikaciju za kandidatski status u decembru 2022. godine, međutim EU još nije razmatrala ovaj dokument, uglavnom zbog nedostatka jednoglasja među državama članicama Unije, pošto pet njih ne priznaje nezavisnost Kosova.

Kosovo je istovremeno jedina zemlja u regionu koja pripada grupi proširenja, ali nema status kandidata.

Na sastanku ministara EU i kolega iz Zapadnog Balkana raspravljalo se i o zlonamernim spoljnim uticajima i otpornosti država regiona na ove negativne pojave.

"Ono što podriva bezbednost Zapadnog Balkana i cele Evrope jeste zlonamerno uplitanje Rusije u region. Zato na proširenje treba gledati kao na stratešku neophodnost", izjavio je šef kosovske diplomatije.

Osvrćući se na dijalog sa Srbijom, Konjufca je izneo spremnost kosovske strane da konstruktivno nastavi proces koji, prema njemu, treba da bude okončan međusobnim priznanjem.

Inače, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas priznala je da je postojala spremnost premijera Kosova Albin Kurti i predsednika Srbije Aleksandar Vučić da dođu u Brisel na novu rundu dijaloga na najvišem nivou, ali da višestruki izborni ciklusi na Kosovu razvlače ovaj proces.

Kurti i Vučić su se u okviru dijaloga poslednji put sastali u septembru 2023. godine.