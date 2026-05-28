Predsednik Evropskog saveta stiže u posetu zemljama Zapadnog Balkana

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta (Costa) posetiće države Zapadnog Balkana uoči predstojećeg samita između Evropske unije (EU) i regiona, koji će biti održan 5. juna u Tivtu.

Prema zvaničnoj agendi predsednika Evropskog saveta, on će balkansku turneju otpočeti u ponedeljak, 1. juna, u Bosni i Hercegovini, a završiće je u četvrtak, 4. juna, posetom Crnoj Gori, gde će narednog dana biti kodomaćin samita.

Za utorak, 2. jun, predviđena je poseta Albaniji i Severnoj Makedoniji, za 3. jun planirana je poseta Kosovu, a poslednjeg dana turneje, 4. juna boraviće u Srbiji i Crnoj Gori.

Ovo je druga Koština turneja regionom Zapadnog Balkana za manje od dve godine, otkako je 1. decembra 2024. preuzeo vođstvo nad najvažnijom političkom institucijom Evropske unije.

"Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasan signal: posvećenost EU regionu je stvarna, kao i prilika za proširenje. Zamah postoji. Sada je vreme za ostvarenje ciljeva", naveo je predsednik Evropskog saveta povodom potvrde predstojeće posete.

Redovni godišnji samit između EU i Zapadnog Balkana će, prema briselskim zvaničnicima, biti prilika da se potvrdi posvećenost evropskih lidera procesu proširenja.

Zvaničnici EU nisu isključili mogućnost da će biti pokrenuta rasprava o poslednjem predlogu nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji za države regiona predlaže status posmatrača, a Ukrajini status pridružene članice.

Izvori u Briselu navode da postoje različite ideje i predlozi, ali da će se, dok ne dođe do eventualne konkretne izmene procedura, proces proširenja nastaviti po važećoj metodologiji.

Zvaničnici EU upozorili su da će lideri država članica Evropske unije tražiti od zemalja regiona da iskoriste pozitivan momentum za dalje proširenje EU, koji je potvrđen početkom izrade nacrta sporazuma o članstvu između EU i Crne Gore.

Evropski lideri će, prema najavama, liderima regiona istaći važnost usklađivanja sa zajedničkom spoljnom politikom, uključujući i politiku sankcija.

Od država regiona će se zatražiti da poprave stanje u oblasti vladavine prava i reše sporove sa susedima.

Samiti EU–Zapadni Balkan postali su redovna praksa od 2020. godine. Održavaju se jednom godišnje, a svaki drugi put organizuju se u jednoj od zemalja regiona.

Samit je prvi put održan van granica EU 2022. u Tirani, glavnom gradu Albanije.

Ovaj format predstavlja ključnu političku platformu za strateški dijalog između Evropske unije i regiona, sa fokusom na proširenje, bezbednost, ekonomsku saradnju i političku stabilnost Zapadnog Balkana.

Ovogodišnje održavanje samita u Crnoj Gori ima posebnu težinu, budući da je reč o jedinoj državi regiona koja trenutno ima kredibilnu perspektivu članstva.