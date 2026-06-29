Sud u Prištini 1. jula odlučuje o privedenima na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana

Okrivljeni na Kosovu za prekršajno delo "izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira" tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu izjasnili su se u ponedeljak na Osnovnom sudu u Prištini da nisu krivi, a presuda u njihovom slučaju biće doneta 1. jula.

Tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu kod Prištine, 28. juna, policija Kosova privela je 37 osoba uz obrazloženje da su "provocirali uzvikivanjem provokativnih parola sa elementima podsticanja mržnje".

Jednoj osobi izrečena je novčana kazna, dok je preostalih 36 procesuirano pred sudom, ali nisu zadržani u pritvoru.

Advokat Nikola Todorović rekao je da su okrivljenima oduzeta lična dokumenta, kao i da su među privedenima uglavnom Srbi iz Srbije i zemalja regiona.

"Dosta je stranih državljana koji ne mogu da se vrate svojim kućama i ljudi su u problemu. Moraju da sačekaju izricanje presude", rekao je on.

Srbi sa Kosova, iz Srbije i zemalja regiona tradicionalno se svakog 28. juna okupljaju na Gazimestanu u znak sećanja na Kosovsku bitku protiv Osmanskog carstva 1389. godine.

Na ulazu na Gazimestan policija je posetiocima delila obaveštenje u kojem je navedeno da se neće tolerisati "nošenje i isticanje raznih simbola koji predstavljaju ili podstiču međuetničku, versku ili političku mržnju".

Pojedini okupljeni uzvikivali su "Kosovo je Srbija" i pevali pesme posvećene Kosovu i Vidovdanu.

Eparhija raško-prizrenska Srpske pravoslavne crkve na Kosovu navela je da ne opravdava niti će ikada opravdati bilo kakav stvarni poziv na mržnju, nasilje ili narušavanje javnog reda, ali da "narodna pesma, sećanje na pretke, nošenje tradicionalne odeće i mirno izražavanje verskog i nacionalnog identiteta ne mogu sami po sebi biti tretirani kao opasnost po javni red".

Crkva je izrazila i uznemirenost zbog svedočanstva da su pojedini privedeni bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju, šamaranju, udarcima, uvredama, pretnjama, ponižavanju, kao i navodima da je od njih traženo da uzvikuju "Kosovo Republika" pod pretnjom batina.

"Te tvrdnje treba ozbiljno istražiti i proveriti. Još su potresniji navodi da je deo narodne nošnje jednog od privedenih bio oskrnavljen i da je nekim licima pružena medicinska pomoć", navodi se u saopštenju.

Radio Slobodna Evropa nije uspeo nezavisno da potvrdi navode o fizičkom i psihičkom maltretiranju privedenih. RSE se obratio Inspektoratu policije Kosova upitom da li je bilo prijava na račun policije tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, te da li je eventualno pokrenuta istraga ali se na odgovor čeka.

Gazimestan je poznat i po govoru koji je na tom mestu 1989. godine održao tadašnji čelnik Srbije Slobodan Milošević. Taj govor se često navodi kao jedan od događaja koji su prethodili oružanim sukobima tokom raspada bivše Jugoslavije.

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo osudila je privođenja tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenjujući da je reč o "sramnom i besprizornom činu represije".

Srpska lista, vodeća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, saopštila je da privođenja doživljava kao pokušaj zastrašivanja i dokaz "represije režima u Prištini", navodeći da je o slučaju obaveštena međunarodna zajednica.