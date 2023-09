Ambasador SAD na Kosovu: Zajednica bi trebalo da bude među prvim koracima

Ambasador Sjedinjenih Država u Prištini Džefri Hovenijer (Jeffrey Hovenier) izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da SAD očekuju da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom o normalizaciji odnosa.

Prema njegovim rečima, Kosovo treba da krene napred sa formiranjem Zajednice opština sa srpskom većinom i "to bi trebalo da bude među prvim koracima".

"Smatramo da to treba da bude u potpunosti u skladu sa važećim Ustavom Kosova. Smatramo da to treba da bude u potpunosti u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Ne verujemo da treba da postoje izvršne vlasti ili ovlašćenja", rekao je Hovenijer.

Ambasador SAD je dodao da izgleda da Srbija ima drugačiju viziju, ali to, prema njegovim rečima, "ne znači da Kosovo ne može da unapredi asocijaciju koja se bavi zabrinutošću srpske zajednice na Kosovu".

"Srbija možda traži više, ali, na kraju krajeva, to je ono što su Sjedinjene Države i međunarodna zajednica spremne da vide kao prihvatljivo", rekao je Hovenijer.

On izražava nadu da će premijer Kosova Aljbin (Albin) Kurti raditi sa predstavnicima Evropske unije na tom "strateškom cilju".

Ako to ne učini, kaže Hovenier, biće posledica.

"Veoma smo posvećeni tome da vidimo napredak Kosova, ali ne možemo biti zainteresovaniji od Vlade Kosova", kaže Hovenijer.

Američki ambasador je istakao i da evropski posrednici kosovsko-srpskog dijaloga uživaju "snažno poverenje" SAD.

RSE: Prošle nedelje, Kosovo i Srbija su imali razgovore u Briselu, ali nije ostvaren nikakav napredak. Iz ugla SAD, da li postoji strana koja više snosi krivicu za to?

Hovenijer: Verovatno ste videli naše zvanično saopštenje nakon sastanka dvojice lidera uz posredovanje Evropske unije 14. septembra. Od strane Stejt Departmenta, izrazili smo naše razočaranje zbog toga što nije postignut veći napredak, odnosno što uopšte nije ostvaren napredak.

Znate, mi u velikoj meri podržavamo dijalog pod okriljem EU i podržavamo zaključke posrednika, u ovom slučaju visokog predstavnika EU [Žozepa] Borelja i specijalniog predstavnika [Miroslava] Lajčaka. Dakle, ovde postoji niz činjenica. Činjenice su da je sastanak održan i da su vođene teške diskusije, radilo se na pokušaju da se postigne dogovor o sekvenciranom planu za sprovođenje Ohridskog sporazuma.

I želim da bude jasno iz perspektive SAD, očekujemo da obe strane u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i aneksa o njegovoj implementaciji. I kao što je visoki predstavnik Borelj rekao u svojoj izjavi za medije kasnije, on je izneo kompromisni put napred, koji je Srbija na kraju prihvatila, a Kosovo nije.

To nije srećna okolnost i nadamo se da će Vlada Kosova takođe naći način da radi sa posrednicima EU na pronalaženju zajedničkog puta napred.

RSE: Ali, šta se onda dogodilo u četvrtak? Zbog čega Vlada nije mogla da iznađe taj kompromisni put pre toga [sastanka]?

Hovenijer: Teško mi je da odgovorim na to pitanje. Nisam bio tamo i na ovoj konkretnoj rundi pregovora nije bilo prisutnih zvaničnika SAD.

Ponekad imamo bolji uvid. Tako da ne mogu da odgovorim na Vaše pitanje. Koliko sam shvatio, Vlada Kosova je imala neke specifične... zabrinutosti u vezi sa tajmingom da se krene dalje sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut Zajednice opština sa srpskom većinom. I to je ujedno bio zahtev i očekivanje SAD-a od Vlade Kosova da će taj posao započeti i da će započeti ubrzo, to je hitan korak u implementaciji Ohridskog sporazuma.

Sad, želim da budem jasan. Mi očekujemo da obe strane u potpunosti implementiraju sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa o implementaciji.

Ali, nije tajna da već neko vreme govorimo da je jedna od tih obaveza korak ka formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom i sa tim naročito mora da se krene napred uz određenu dozu hitnosti. Tome se nadamo.

RSE: Šta je stav SAD-a o sekvenciranju koraka u implementaciji plana? Da li se od Kosova sada traži da prvo implementira Zajednicu opština sa srpskom većinom i da potom dobije de facto priznanje od Srbije ili te dve stvari treba da idu istovremeno? To je bio deo plana koji je premijer predstavio u četvrtak, a to je da bi on radije išao na de facto priznanje a zatim otpočeo formiranje Zajednice.

Hovenijer: Ako slušate pažljivo ono što je visoki predstavnik Borelj rekao nakon sa stanka, on je rekao da je kao put napred predložio dve paralelne staze, da postoji potreba da se krene napred prilično hitno sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut Zajednice opština sa srpskom većinom kao jedan deo toga.

I to je glavna stvar koju smo tražili od Kosova, teška stvar, ali glavna stvar koju smo tražili od Kosova da primeni u okviru Ohridskog sporazuma. Ali, istovremeno bi se paralelno radilo na političkim pitanjima, implementaciji obaveza u okviru normalizacije odnosa.

Iz ugla spoljnog posmatrača, to se čini kao razumna stvar, paralelni proces, ta dva paralelna puta. Morate da date nešto da biste dobili nešto. Možemo provesti dosta vremena diskutujući oko toga ko će šta uraditi, kad tačno i kojim redosledom. Ali, budimo iskreni, na kraju dana, obe stvari moraju da se dogode.

Kosovo će morati da krene napred sa formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom.

RSE: Dakle, to bi trebalo da bude prva stvar?

Hovenijer: To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Takođe očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.

RSE: Ali, premijer Kurti se sa tim ne slaže.

Hovenijer: Moje razumevanje je da premijer Kurti nije prihvatio predlog koji su na sto stavili visoki predstavnik [Borelj] i [specijalni predstavnik] Lajčak. To je nesrećna okolnost iz naše perspektive. To je možda prilika za mene da ukažem na još nešto, jer sam video dosta zabrinutosti i kritike prema posrednicima EU i moram da kažem iz moje perspektive, kao SAD, mi ne delimo tu kritiku. To nije naša procena okolnosti.

Miroslav Lajčak uživa snažno poverenje EU. Oni su dali saopštenje pre dva dana u kojem su to naglasili i za visokog predstavnika, ali oni takođe uživaju snažno poverenje SAD-a. Radili smo sa njim u drugom kontekstu i radimo sa njim ovde i moram da kažem da naša procena da on radi po nalogu Srbije ili da je na bilo koji način kompromitovan.

Mi vidimo veoma sposobnog, iskusnog diplomatu koji pokušava da nađe put napred, koji je sposoban da postigne sporazum dve veoma suprotstavljene strane po nizu veoma osetljivih pitanja. I mi ha pohvaljujemo za njegov rad.

RSE: Ali, s obzirom na to da ste rekli da SAD podržavaju EU, i Borelja i Lajčaka, a Kurti sa druge strane misli da Miroslav Lajčak drži stranu Beogradu i takođe ga je nazvao pristrasnim, rekao je da nije neutralan i da nije fer, šta će se desiti ako premijer Kurti ne bude više želeo da sarađuje sa Lajčakom?

Hovenijer: Ne volim da odgovaram na hipotetička pitanja. Moje nade i očekivanja su da će Vlada Kosova raditi sa imenovanim predstavnicima EU kako bi zajedno postigli strateški cilj. Dakle, ponovo, zašto imamo Ohrid? Iz perspektive SAD, čitava svrha cele ove vežbe je da se ispuni vizija, vizija bliže integrisanog i u potpunosti integrisanog Kosova u evropske i evroatlantske strukture.

To znači da se Kosovo pomeri ka EU, ka NATO-u, to znači suočavanje sa nekim preprekama iz prošlosti koje su stale tome na put.

Jedini način da se to postigne jeste kroz napredak u dijalogu. SAD podržavaju normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i to je ono što Ohridski sporazum treba da učini kao veoma važan korak ka našem dugoročnom cilju međusobnog priznanja, ali to je ono što mislimo da je sada ostvarivo.

I to treba da se desi. Jer, bez toga put Kosova prema Evropi je ograničen. Poneo sam sa sobom saopštenje EU koje je objavljeno pre dva dana. Postoji jedna odredba za koju mislim da je veoma važna. U jednom od poslednjih odeljaka navode - EU podseća strane da evropski put i Kosova i Srbije ide kroz dijalog uz posredovanje EU i kroz normalizaciju njihovih odnosa.

Obe strane rizikuju da izgube priliku za napredak na svom evropskom putu.

Potpuno se slažemo sa tim. Vidimo dijalog kao put napred, tako da, odgovarajući na Vaše pitanje, nadamo se da će Vlada Kosova takođe videti ovu stratešku priliku i naći način i da ćemo svi mi koji smo uključeni naći način da nađemo zajednički put napred koji će rezultati time da obe strane u potpunosti primene sve svoje obaveze u okviru sporazuma. A za Kosovo jedna od najvažniji obaveza jeste da krene napred sa kredibilnim procesom ka statutu Zajednice opština sa srpskom većinom.

Dok smo na ovom pitanju, želim da kažem nešto, potpuno razumem, mi potuno razumemo zabrinutost mnogih u Vladi Kosova da Zajednica može da bude nešto što ima negativan efekat, ako ne i uništavanje efikasnog funkcionisanja države. Želim da kažem – rekao sam to ranije, ali koristim svaku priliku da to ponovim – želim da budem jasan u vezi sa vizijom Sjedinjenih Država za Zajednicu.

Smatramo da to treba da bude u potpunosti u skladu sa važećim Ustavom Kosova. Smatramo da treba da bude u potpunosti u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz 2016. Ne smatramo da treba da ima izvršna ovlašćenja ili ovlašćenja. Mislimo da treba poštovati obaveze koje je preuzela EU - pismo Mogerini.

Sve smo ovo rekli u javnom dokumentu koji su potpisali savetnik Stejt departmenta Derek Šole (Derek Chollet) i zamenik pomoćnika sekretara i specijalni izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar). Ovo sam rekao nekoliko puta.

Nadamo se da će postojati neki nivo poverenja, mi podržavamo ovaj proces i kada to kažemo, mislimo to. Zaista mislimo.

Radićemo sa Vladom Kosova i drugima kako bismo osigurali da ovo, za šta verujemo da je neophodno, bude važno sredstvo za odgovor na zabrinutost zajednice kosovskih Srba, ali da se radi na način koji nema ove negativne efekte, što izgleda veoma zabrinjavajuće za Vladu (Kosova).

RSE: Vi verujete, veruje Vlada Kosova, EU veruje da treba da bude uspostavljena u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Ali Srbija u to ne veruje.

Hovenijer: Slažem se da izgleda da Srbija ima drugačiju viziju, ali to ne znači da Kosovo ne može da ide napred sa Zajednicom koja se bavi zabrinutošću srpske zajednice na Kosovu ili poboljšava njihov status, a da istovremeno bude odano svim ovim ograničenjima koja sam upravo pomenuo. I to je ono što tražimo od Kosova.

RSE: A šta ako Srbija to ne prihvati i bude zahtevala više?

Hovenijer: Pa, Srbija može da traži više, ali na kraju krajeva, to je ono što SAD i međunarodna zajednica žele da vide kao prihvatljivo.

RSE: Koje su garancije da Zajednica u jednom trenutku neće završiti kao Republika Srpska?

Hovenijer: Verujem da mora postojati neka vrsta poverenja u SAD i obećanja koja smo dali da nećemo dozvoliti da se to dogodi. Dogovorili smo se da se to neće desiti i ozbiljni smo u tome.

RSE: Takođe, želim da znam vaše mišljenje da li se forsira osnivanje Zajednice da bi srpska zajednica na Kosovu stekla veća prava ili je to veći potez Zapada da se uveri da Srbija bude zadovoljna i da se trudi da se napravi veća distanca između Srbije i Rusije?

Hovenijer: Mogu da pričam o svojim motivima. Proveo sam mnogo godina svog života radeći na različitim delovima ove slagalice, Kosovo. Radio sam sa Martijem Ahtisarijem kada se razvijao Ahtisarijev plan, radio sam sa Vilijamom Vokerom kada sam bio deo naše misije OEBS-a, radio sam na Kosovu u Savetu za nacionalnu bezbednost kada je Međunarodni sud pravde doneo odluku.

Ono što me motiviše jeste da se pobrinem da ova Vlada bude odgovorna za ovo veoma osetljivo pitanje, odnosno za srpsku etničku zajednicu na Kosovu kako bi mogla da ostvaruje svoja prava u skladu sa zakonima Kosova, u skladu sa Ustavom Kosova. Važno je da im se da prostor za to. To je ono što motiviše SAD.

RSE: A šta ako ova Vlada ne odgovori na ovaj [zahtev] i ne sarađuje oko Zajednice?

Hovenijer: Pa, opet, ovo je pomalo hipotetičko pitanje. Premijer je rekao da razume obaveze Kosova oko osnivanje Zajednice. Čini se da su stvari sada zapele oko konkretnog pitanja kojim ćemo redosledom sprovoditi sporazum za koji smatramo da je veoma važan sporazum za obe zemlje. Nadam se da će premijer shvatiti da će to možda morati da uradi ranije nego što bi želeo, da bi ove druge stvari pomerio napred, ali za dobro zemlje.

RSE: A ako ne?

Hovenijer: Pa, onda mislim da ćemo biti zaglavljeni neko vreme i da će biti posledica, ali mislim da to želimo da izbegnemo.

RSE: Da li SAD preispituju svoju podršku Kosovu?

Hovenijer: Kada kažem posledice, ne mislim na konkretne mere. Govorim samo o propuštenim prilikama. Dakle, ne znam kako bi Sjedinjene Države mogle da promene svoju podršku Kosovu u odnosu na našu posvećenost narodu Kosova i ideji Kosova kao suverene, nezavisne, demokratske i multietničke države. I, naravno, trošimo toliko vremena i truda da unapredimo ovu viziju da Kosovo bude ono što jeste – mala ili srednja država Zapadnog Balkana koja je u potpunosti integrisana u evropske i evroatlantske strukture.

Naša vizija za potpunu, slobodnu i mirnu Evropu ne može se ostvariti a da Kosovo ne bude njen deo. I zato smo uložili toliko truda u to. Tako mi to vidimo.

RSE: Da se vratim na Zajednicu, znam da je gospodin [Gabrijel] Eskobar u decembru pomenuo mogućnost traženja alternativnih partnera za stvaranje zajednice. Da li ih Sjedinjene Države i dalje traže?

Hovenijer: Mislim da je gospodin Eskobar mislio da, ako Vlada ne želi da izlazi sa idejama, postoje grupe civilnog društva i drugi koji mogu i hoće. Mislim da, na kraju krajeva, svi razumemo da samo Vlada Kosova može da iznese odredbe koje će Vlada Kosova prihvatiti i primeniti.

Razgovaramo sa mnogo partnera na različite načine o tome koje su neke ideje kako to možete učiniti, kako možete odgovoriti na zabrinutost srpske zajednice na način koji je u skladu sa ovim štitovima koje sam pomenuo: Ustavom, odlukom Ustavnog suda i svi drugi. Postoji mnogo kreativnih ideja. Dakle, mislim da je to mislio.

RSE: Ako rukovodstvo Kosova nastavi ovim putem kao što je to bilo u četvrtak, da li bi moglo doći do tačke u kojoj bi moglo doći do trajne štete odnosima između Kosova i Sjedinjenih Država?

Hovenijer: Na ovo pitanje je teško odgovoriti. I opet, ovo je pomalo hipotetičko pitanje. Ono što bih rekao je da želimo da vidimo da dobro partnerstvo sa ovom Vladom, da ide napred sa zajedničkom agendom. I Kosovo i SAD žele da Kosovo zauzme svoje mesto u evropskim i evroatlantskim strukturama. Mi, Sjedinjene Države, verujemo da se to može postići samo napretkom u dijalogu.

I mislim da se Vlada slaže sa tim, ali mi smo malo zaglavljeni u tome koji je najbolji način da to uradimo na putu dalje. Dakle, ono na šta pokušavamo da se fokusiramo – i na šta verujem da Miroslav Lajčak i Žozep Borelj i drugi pokušavaju da se usredsrede – jeste kako to da uradimo na način da... jer imamo dve strane koje pregovaraju... kako da mi to radimo na način koji omogućava obema stranama da dobiju malo onoga što traže, malo onoga što žele, ali to je zadovoljavajuće na putu napred.

RSE: Imate li strpljenja?

Hovenijer: Mi smo diplomate. Dakle, mislim da je jedna od odlika dobrog diplomate strateško strpljenje.

* Uskoro intervju u celini