Kosovo i Albanija na zajedničkoj sednici potpisali 19 sporazuma

Na zajedničkoj sednici Vlade Kosova i Albanije, koja je održana u Prištini 20. juna, postignuto je 19 sporazuma u oblasti obrazovanja, carine, energetike, poljoprivrede, putne infrastrukture, transporta, zdravstva, odbrane i pravosuđa.



U sektoru obrazovanja postignut je dogovor o studiranju na 19 univerziteta u obe zemlje, pod jednakim uslovima.



Dogovoreno je i da će obe zemlje raditi na omogućavanju potpune slobode kretanja ali i na stvaranju zajedničke digitalne platforme za promociju turizma.



Ovo je osmi put da Kosovo i Albanija održavaju zajedničku sednicu Vlade, a do sada je u okviru zajedničkih sednica Vlada potpisano preko 100 sporazuma, od ekonomije do obrazovanja.



Na sednici 20. juna predstavljeni su i projekti za novu komercijalnu luku u Porto Romanu i železničku prugu Drač – Priština.



Premijer Kosova Aljbin Kurti istakao da sporazumi koje postižu dve zemlje olakšavaju živote građana.



"Saradnja Kosova i Albanije nikada nije bila šira i intenzivnija", rekao je Kurti.



Naveo je da je do sada postignuto 127 sporazuma od kojih je 75 realizovano, i napomenuo da postoji potreba za većom koordinacijom i usaglašenijom politikom - kako oko regionalnih pitanja, tako i oko spoljne politike.



Kurti je pozvao i na međusobno društveno poverenje.



"Naše zemlje nisu ujedinjene interesom, ali nam je u interesu da ostanemo zajedno. Koliko nas spaja istorija, jezik i nacija, toliko bi trebalo da bude i institucionalne saradnje na svim poljima", rekao je Kurti.



Premijer Albanije Edi Rama je govorio o povećanju trgovinske razmene.



"Ulaganja sa Kosova u Albaniju u 2017. godini su iznosila devet miliona evra, a prošle godine 139 miliona. Očigledne su mogućnosti za povećanje investicija", rekao je Rama.



Komentarišući navode da između aktuelnih vlada Kosova i Albanije postoje nesuglasice, Rama je naveo da je u protekloj godini realizovano njaviše sporazuma i da to sve govori o saradnji dveju zemalja.

O Otvorenom Balkanu

Aljbin Kurti je, govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, naveo kako ništa ne može da ugrozi bratske odnose Kosova i Albanije.



"Naši bilateralni odnosi su odlični i bratski. Braća nemaju među sobom posrednike. Zbog toga je organizovan ovakav sastanak, da naše države budu jače u funkciji naših građana", rekao je Kurti.



Sa druge strane, Rama je kontatovao da Kosovo i Albanija nemaju iste stavove oko Otvorenog Balkana, ali da to ne može biti prepreka u negovanju dobrih odnosa.



"U ovom trenutku imamo različite poglede, to nije tajna, ali ti različiti pogledi u ovom trenutku nas ne sprečavaju da nastavimo da unapređujemo bilateralne odnose", rekao je on.



"Otvoreni Balkan" je regionalna inicijativa koju su 2019. pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija.



Kosovo odbija da se priključi toj inicijativi jer smatra da je ona "štetna i bez vizije".



Inače, Kosovo i Albanija su u 2021. godine potpisali 13 međudržavnih sporazuma koji su se odnosili na olakšice za protok robe i putnika, olakšice za dobijanje boravišnih dozvola, otvaranje zajedničkog prelaza Šištavec (Albanija) - Kruševo (Kosovo), zatim na socijalno osiguranje, saradnju u oblasti kulturnog nasleđa i muzeja.



Prva zajednička sednica Vlade između Kosova i Albanije je održana 2014. godine, sa ciljem uklanjanja barijera između dve zemlje.