Zatvaraju se granice zbog nove južnoafričke varijante korona virusa

Više zemalja pooštrilo je svoja ograničenja putovanja nakon što je ranije ove sedmice u regiji južna Afrika identificirana nova varijanta korona virusa.



Velika Britanija, Singapur i Japan su među onima koji žure sa uvođenjem strožih mjera karantene i zabranjuju letove iz Južne Afrike i njoj susjednih zemalja, piše BBC.

Evropska unija predlaže zabranu letova iz te regije u cijelom bloku.

Velika Britanija, Japan i Nizozemska privremeno su obustavile letove iz Južne Afrike, Bocvane, Namibije, Zimbabvea, Eswatinija (bivši Svazilend) i Lesota. Češka će od subote zabraniti ulazak svima koji su proveli više od 12 sati u tim zemljama.

Njemačka, koja trenutno prolazi kroz četvrti val infekcija zbog varijante Delta, od petka navečer će dopustiti samo Nijemcima let u Njemačku iz Južne Afrike, rekao je izvor iz ministarstva zdravlja kojeg citira novinska agencija Reuters. Čak i ako su putnici potpuno vakcinisani, i dalje će morati provesti 14 dana u karanteni.

Indija je naredila rigorozniji pregled i testiranje za putnike koji dolaze iz Južne Afrike, Bocvane i Hong Konga.

Južnoafričko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je Veliku Britaniju - koja je bila jedna od prvih zemalja koja je uvela zabranu letova – zbog “prenagljene odluke”.



Naučnici još moraju puno naučiti o toj varijanti, ali kažu da su jako zabrinuti zbog toga. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) rekla je da će trebati nekoliko sedmica da se shvati utjecaj nove varijante, jer naučnici rade na utvrđivanju koliko je prenosiva.

Varijanta se jako razlikuje od ostalih koje su se do sada pojavile. Naučnici su rekli da je to verzija koja je najviše mutirala do sada, što znači da vakcine, koje su dizajnirane koristeći izvorni soj iz kineskog Vuhana, možda neće biti tako učinkovita.



Profesor Tulio de Oliveira, direktor Centra za odgovor na epidemije i inovacije u Južnoj Africi, rekao je da postoji "neobična konstelacija mutacija" i da se "veoma razlikuje" od drugih varijanti koje su kružile.



"Ova varijanta nas je iznenadila, ima veliki skok u evoluciji (i) mnogo više mutacija nego smo očekivali", rekao je.

Profesor de Oliveira je rekao da je bilo ukupno 50 mutacija i više od 30 mutacija na proteinu šiljaka, koji je meta većine vakcina i ključ koji virus koristi da otključa vrata u ćelije tijela.



Fokusirajući se još više na domenu za vezivanje receptora (to je dio virusa koji ostvaruje prvi kontakt sa ćelijama našeg tijela), on ima deset mutacija u poređenju sa samo dvije za Delta varijantu koja je zahvatila svijet.



Ovaj nivo mutacije najvjerovatnije dolazi od jednog pacijenta koji nije mogao pobijediti virus.

Infografika: Simptomi Delta soja korona virusa

Vakcine će "gotovo sigurno" biti manje efikasne protiv nove varijante korona virusa, kaže za BBC prof. James Naismith, strukturni biolog sa Univerziteta u Oksfordu. Ali on dodaje da će vakcine i dalje biti efikasne: "To je loša vijest, ali nije sudnji dan".



Profesor Naismith kaže da mutacije u ovoj varijanti sugeriraju da se može brže širiti.



Ako se varijanta brže proširi, neminovno će stići do Velike Britanije, kaže on - zabrana putovanja će odgoditi njen dolazak za još nekoliko sedmica.



Novoj varijanti tek treba dati upečatljivije ime, poput Delte ili Bete, a trenutno je poznata kao B.1.1.529. Očekuje se da će WHO to imenovati u petak, te objaviti radi li se o “varijanti za zabrinutost” ili samo o “varijanti od interesa”.



WHOje saopćio da je dosad prijavljeno manje od 100 sekvenci uzoraka. Slučajevi su uglavnom potvrđeni u Južnoj Africi, ali su također otkriveni u Hong Kongu, Izraelu i Bocvani. Većina slučajeva u Južnoj Africi je iz njezine najnaseljenije pokrajine Gauteng, čiji je glavni grad Johannesburg.

U Hong Kongu se varijanta proširila u hotelskoj karanteni, između osobe koja je stigla iz Južne Afrike i drugog gosta hotela koji je bio pozitivan nakon nekoliko dana.

Jedan slučaj otkriven je u Izraelu kod osobe koja se vratila iz Malavija, prema izvještajima izraelskih medija koji se pozivaju na ministarstvo zdravstva zemlje. Još dvije sumnje na infekciju zasad nisu bile potvrđene rezultatima testova. Sve tri osobe su bile u potpunosti vakcinisane.