Kon: Utakmice pred publikom su jasan poziv protiv mera u Srbiji

Epidemiolog i član Kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv korona virusa, Predrag Kon, izjavio je da se primećuje “totalno opuštanje i bagatelisanje svih mera”, posebno vezano za organizaciju utakmica.

“To je jasan poziv protiv mera, protiv onoga što je država donela kao odluku”, rekao je Kon 4. juna za TV N1.

Na pitanje ko je odgovoran, kazao je da su odgovorni bili prekršajno kažnjeni, i dodao da je “neobično što se na tome završava cela priča”.

“U ovom trenutku tu svoju odgovornost su platili nekom prekršajnom kaznom”, rekao je Kon, dodajući da se nada da neće doći do povećanja aktivnosti virusa.

Krizni štab Vlade Srbije doneo je 31. maja odluku o ublažavanju mere, prema kojoj ugostiteljski objekti modu da rade do ponoći, poslednje bioskopske projekcije da počnu u 23:00 sata, a kongresi i naučni skupovi da mogu da se održavaju sa do 200 učesnika.

Prisustvo sportskim događajima još uvek nije dozvoljeno.

Uprkos tome, 28. maja je u beogradskoj hali “Pionir” pred punim tribinama odigrana utakmica finalne serije ABA lige između Crvene zvezde i podgoričke Budućnosti.

O procentu vakcinisanih

Na pitanje o izjavi epidemiološkinje Lele Ilić da je procenat vakcinisanih osoba u Srbiji manji od onog koji je zvanično saopšten, jer zvanične brojke računaju samo punoletne, Kon je kazao da se od početka gleda broj vakcinisanih u odrasloj populaciji.

“Kad smo postavljali cilj, postavljali smo ga u odnosu na punoletno stanovništvo. To što može da se govori o koletktivnom imunitetu u odnosu na celokupno stanaovništvo, to je u redu, međutim ništa ne menja”, rekao je on.

Epidemiološkinja Ilić je ranije navela da procenat vakcinisanih osoba, kada se gleda cela populacija, iznosi 44 odsto onih koji su vakcinisani jednom dozom i 30,85 odsto sa obe doze vakcine.

Kon smatra da, ukoliko je ta informacija tačna, 44 odsto predstavlja “izvanredan procenat”.

Ponovio je i da za sticanje kolektivnog imuniteta treba da bude oko 80 odsto imunizovanih ljudi – bilo onih koji su preležali kovid-19 pa imaju imunitet, bilo onih koji su vakcinisani.

U Srbiji, to bi značilo da treba doći do 60-70 odsto vakcinisanih u odrasloj populaciji, rekao je on.

Kazao je i da je prerano govoriti o tome kada bi mogla da usledi vakcinacija trećom dozom vakcine.

Kazao je da je Krizni štab odobrio da se u nedelju, 6. juna, organizuje Beogradski maraton, ali samo za učesnike, bez publike.

Prema podacima objavljenim 4. juna, u Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 210 novih slučajeva korona virusa među 11.050 testiranih.

Od posledica korona virusa preminulo još deset osoba, čime je ukupan broj umrlih od početka pandemije porastao na 6.900.

U bolnicama je 557 osoba, a na respiratorima je 29 pacijenata.