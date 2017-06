Komi: Nema sumnje da se Rusija miješala u izbore u SAD

Nemam sumnje da je Rusija pokušala da se miješa u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, ali nijedan glas nije bio namješten, izjavio je bivši direktor FBI Džejms Komi (James Comey)na početku svjedočenja pred odborom američkog Senata za obaveštajne službe.

On je istakao da je bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za nacionalnu bezbjednost Majkl Flin (Michael Flynn) bio u zakonskoj opasnosti od krivičnog progona.

Komi je rekao da su njegovi razgovori sa Trampom bili veoma uznemiravajući.

“Zdrav razum mi je govorio da je Tramp nastojao da dobije nešto zauzvrat da bi me zadržao na mjestu direktora FBI”, rekao je.

Komi je precizirao da Tramp nije bio pod istragom FBI dok je on bio direktor i da smatra da je bilo fer da mu to kaže.

Na pitanje demokratskog senatora Marka Vornera (Mark Warner) oko vođenja bilješki svih susreta sa Trampom od prvog do devetog, Komi je odgovorio: “Bio sam zabrinut da bi tada izabrani predsjednik mogao lagati. Znao sam da bi mogao doći dan kada bi moje beleške mogle biti važne da zaštitim službu i sebe.”

"Bože, nadam se da postoje snimke moji razgovora sa Trampom" rekao je Komi.

Komi je rekao da je nakon otpuštanja, pitao prijatelja da podijeli sa medijima sadržaj bilješki koje je vodio o razgovorima sa Trampom. Kako je rekao, smatrao je da će objavljivanje sadržaja bilješki podstaknuti postavljanja specijalnog istražitelja. ​

"Predsjednik je tweetovao u petak nakon što sam otpušten 9. maja da je bolje po mene da nema snimaka razgovora. Probudio sam se u pola noći 12. maja u ponedjeljak veče, jer mi nije palo na pamet odmah, da bi moglo biti ptvrde naših razgovora, da bi moglo biti snimka. I moja procjena je bila moram da izađem sa ovim bilješkama javno. I onda sam mog prijatelja pitao da podijeli sadržaj bilješki sa jednim novinarom. Nijesam to uradio lično iz više razloga. Pitao sam ga da to uradi zato što sam mislio da će to podstaknuti postavljanje specijalnog zastupnika" pojasnio je Komi svoj postupak.

On je dodao da nije osjećao takvu potrebu da vodi bilješke sa prethodnim predsjednicima Džordžom Bušom (George W. Bush) i Barakom Obamom (Barack Obama).

Nikada sam nije inicirao razgovore sa Trampom, sa kojim se posljednji put čuo 11. aprila.

Koristio je svoje bilješke za svjedočenje, a potom ih predao specijalnom zastupniku u istrazi bivšem direktoru FBI Robertu Mileru (Robert Mueller).

Kako je naveo, više puta ogovarajući na pitanja o Flinu posebno je bio šokiran razgovorima sa Trumpom o bivšem savjetniku za nacionalnu sigurnost. Iako mu Trump nikada nije direktno tražio ili naredio da prekine istragu o njemu, on je njegove rijeći shvatio kao "smjernice" (directions).

Komi je kazao da je postao svjestan sajber upada Rusije krajem 2015. godine. Dodao je da FBI nije imao pristup hakiranim uređajima Demokratske stranke.

"Vjerujem da sam optušten zbog istrage o Rusiji “ rekao je Komi odgovorajući na pitanja dodavši "držaću predsjednika za riječ”.

Više puta je ponovio: "Rusija se mijašala u naše izbore radili su to sa svrhom i veoma sofisticirano u to nema nikakve sumnje".

"Ne bi trebalo da bude nejasnoća o ovome. Rusi su se miješali u naše zbore tokom ciklusa 2016-te. To su činili sa namjerom, to su činili sofisticirano, radili su to sa naprednim tehničkim dostignućima, i bile su to aktivne mjere kampanje koja je vođena sa vrha te vlade. Nema nejasnoća oko toga. To je veoma uvjerljiva procjena cijele obavještajne zajednice, i članovi ovog komiteta su vidjeli obavještajne izvještaje.To nije bilo umalo, to se dogodilo. Tu nema ništa neistinito i to je veoma veoma ozbiljno, zbog čega je tako osvježavjuće vidjeti dvostranački fokus na tome, jer se ovdje radi o Americi a ne bilo kojoj stranci pojedinačno".

Takođe, kazao je da je Trampova administracija omalovažila njega i Federalni istražni biro izjavom da je ova institucija u haosu.

"Iako po zakonu nije nužno postojanje bilo kakvog razloga za smjenu direktora FBI, Trampova administracija se odlučila da me okleveta i, što je još važnije, FBI – tvrdnjom da je ova organizacija u haosu, da je loše vođena, da je osoblje izgubilo poverenje u direktora. To su bile čiste laži”.

“Znao sam da mogu biti optušten iz bilo kojeg razloga ili bez razloga”, rekao je Komi dodajući da ga je zbunilo obrazloženje za otpuštanje kada je saznao za to iz medija.

"Bio sam zbunjen kada sam vidio Trampovu izjavu na televiziji da me je otpustio zbog istrage o miješanju Rusije, i shvatio iz medija da je privatno rekao drugim osobama da je mojom smjenom otklonjen veliki pritisak sa ove istrage”.

On je rekao da mu je Tramp u više navrata rekao da odlično radi posao.

Komi je poručio da želi da američki narod zna da je "FBI častan, snažan i nezavisan".

“Čast mi je što sam bio dio porodice FBI”, rekao je.

"Nikada nijesmo razgovarali nakon 11. aprila". Takođe, Tramp ga nikada nije pitao niti o jednoj drugoj istrazi.

O razgovorima sa predsjednikom razgovarao je sa kolegama koje su bile šokirane i zabrinute kao i on kada je Trump tražio da prekine istragu.

"Odlučili smo da ne kažemo državnom tužiocu", rekao je Komi, iako je naveo da da je bio uvjeren da će Glavni državni tužilac Džef Sešns (Jeff Sessions) sam sebe isključiti iz istrage.

"Sešns se konsultovao sa zvaničnicima zaduženim za etička pitanja u vezi isključivanja samog sebe iz istrage" naveo je, dodajući da sa njim nije razgovarao o istrazi o Rusiji prije njegovog povlačenja.

Republikanski senator Ričard Bur (Richard Burr), predsjedavajući Komiteta Senata SAD za obaveštajne poslove, rekao je da američki narod treba da čuje Komijevu stranu priče:

“Utvrdićemo istinu i činjenice zbog američkog naroda. Ima nekoliko važnih pitanja koja nisu pomenuta u pisanom svjedočenju”.

Bur je rekao da Amerikanci takođe treba da čuju sadržaj razgovora Trampa i Komija od američkog predsjednika.

Zamjenik potpredsjedavajućeg ovog komiteta Mark Vorner istakao je da se mora saznati puna istina o ruskim aktivnostima:

“Način na koji ste otpušteni je bio šokantan. Vaše pisano svjedočenje je takođe šokantno. Mi ne možemo dozvoliti nikome da nas spriječi da dođemo do istine o navodima o ruskom miješanju u američke izbore”.

Vorner je dodao da ovo nije “lov na vještice” niti “lažne vijesti” već pokušaj da “zaštitimo našu zemlju”.

Na kraju saslušanja u ime cijelog Komiteta za obavještajne službe otpuštenom direktoru FBI Džemsu Komiju se na profesionalnosti i otvorenosti sa saradnju, zahvalio predsjendik Ričard Bur.