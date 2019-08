Vilović: 'Jerusalem Post' bi trebalo da se ispriča

Izraelski dnevni list Jerusalem Post trebalo bi da se izvini za netačno prenesene izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović tokom njene posjete Izraelu.

To sugeriše Gordana Vilović, profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, dan nakon što je uticajni izraelski list povukao sporne navode iz izvještaja o susretu Kitarović sa izraelskim zvaničnicima.

Navodi novinarke Jerusalem Posta u kojima je napisala da je Kitarović u Izraelu govorila o Bosni i Hercegovini koja je "pod kontrolom militantnog islama", pokazali su se se kao neistiniti.

No prije nego što je Grabar Kitarović te izjave demantovala, a Jerusalem Post obrisao sporni dio iz teksta, u obje države iznesene su oštre reakcije.

"Ne bih sve podvodila pod naziv fake news", kaže Vilović u odgovoru na naše pitanje da li je po sredi primer lažne vijesti ili novinarske greške.

"Čini da je vrlo moderno danas i da za sve okrivljujemo fake news, ja mislim da je to novinarska greška. Jer ova kolegica iz Jerusalem Posta je mogla pomenuti, ako treba, u nekom drugom kontekstu, neke druge izjave i izjavu koju je jednom dala naša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Ali ako ona to nije rekla, onda je to za mene prva i osnovna greška, smrtni grijeh novinarstva koji nema veze sa fake newsom. Naprosto, to nije točno, to nije istina i zato mi se čini da ponekad bez ikakvih razloga se neke rečenice podebljavaju, daje im se neko značenje dodatno koje je posve nepotrebno, jer od novinara se očekuje da izvještava. Dojma sam da danas svi novinari ili jedan veći dio novinara smatra da točno, pošteno, korektno, činjenično izvještavanje pripada nekim prošlim vremenima i da oni nužno moraju podebljavati, boldirati nešto u svom tekstu dajući komentare. Pa zaboga mi imamo toliko komentatora da je to nevjerojatno, a toliko malo izvjestitelja, ljudi koji doista trebaju biti izvjestitelji jer to nije nikakva sramota. Čini mi se kao da je to sad pase i demode i da se od novinara očekuje da ide naprijed i drugačije. Pokušavam reći da sam ja vrlo kritična prema nekim izjavama naše predsjednice, ali nisam za to i ne prihvaćam da se rade takve grozne greške koje imaju nesagledive posljedice u odnosima dviju država, u odnosima malih ljudi jedne i druge države, meni je to neodgovorno novinarstvo", objašnjava Vilović.

​RSE: Govorite o dalekosežnim posljedicama u obje države. Možemo li govoriti ko je najodgovorniji za to?

Vilović: Mislim da novinarka, koja kaže da to za nju nije velika priča, da je ona učinila prvi gaf. Da li je urednik pogriješio ja to ne znam. Kada smo mi bili novinari, prije sto godina, onda je urednik preuzimao odgovornost za takve stvari. Ali ono što je meni krivo i teško mi je da se dogodilo nešto što je imalo i svoje loše posljedice u smislu diplomatskog komuniciranja. Dakle, toliko puno stvari se poklopilo u jednom času, greška novinarke, uredništvo koje je, shvatila sam, skinulo to sa svoje stranice, a diplomatsko komuniciranje je isto tako nešto što je vrlo bitno gdje se ne treba ići na nož

Sve se svodi na retoriku koja je često puta iritantna

isti čas. Ja mislim da su svima u regiji bitni odnosi, osobito danas kada još nisu prevladane stvari iz prošlosti, kada se nije učinilo sve da se ljudi normalno mogu osjećati na ovom prostoru gdje su jednom živjeli u zajedničkoj državi, onda svaka ovakva stvar je doljevanje vatre. Izjava koju je dala predsjednica, naravno ona je pobrojala neke druge stvari, sve to skupa meni se ne čini odgovorno, nije odgovorno bilo to što je učinila novinarka ako to predsjednica nije izjavila u Jeruzalemu. Drugo, čini mi se da i pretjerano iskazivanje stava istog časa, a da niste provjerili sve, ima dalekosežne posljedice. Meni je strašno žao što vidim da nema tu sreće, da nema pomaka u odnosima dviju država, Hrvatske i BiH, da jednostavno ljudi koji bi trebali surađivati po svim pravilima onog što preporučava znanost o međunarodnim odnosima, sve se svodi na retoriku koja je često puta iritantna i ne sviđa mi se kao građaninu takvo nešto, ali puno je grešaka sa različitih strana.

​RSE: Šta se, u ovom slučaju, očekuje od medija koji je prouzrokovao cijeli slučaj? RSE je uputila pitanje redakciji Jerusalem Post-a, još nismo dobili odgovor. Kako bi se oni trebali ponijeti?

Vilović: Ja mislim da, pošto je novinarstvo javna struka, novinarstvo je nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete je čak ni ublažiti, onda je elementarna stvar da vi napišete ispravak, pa ja bih rekla i ispriku iako u novinarstvu, tako su me učili, nisu novinari da se ispričavaju na dnevnoj bazi, ali jesu da kažu ispravak ovog ili onog i da je to suština dobrog novinarstva. Vi, kada ste u novinarstvu, kada radite pod pritiskom, kada morate brzo reagirati dogodi vam se da pogriješite ili neku brojku ili nešto, ali u ovom slučaju da bi bilo dobro za sve, i za taj list i za Hrvatsku i BiH da se kaže `ispričavamo se`, `otišlo je predaleko`, `izvađeno je iz konteksta`, što god. Ako se to ne kaže onda naravno će ostati jedna jako loša slika i sumnja, pa možda je ipak to bilo izrečeno, pa možda je ona kazala ovo ili ono. Čini mi se da i mediji trebaju ponekad kazati pogriješili smo, ispravljamo, nije bilo tako. Jer, meni je to ljudski i to je dio ove struke, najjavnije koja može biti, ako držimo do profesionalnog novinarstva.

RSE: Kako su trebali postupiti mediji u državama regije, prenijeti ili ne prenijeti tekst?

Vilović: Ja mislim da bi bilo loše da nisu, ako mislimo na ovo prvo što se dogodilo. Da je meni neko rekao da to nije istina, ja bih rekla ma ne, to je sigurno istina, pa to je jednom predsjednica rekla, prije dvije tri godine. Ali, ako nije rekla, ako ovom prilikom to nije rekla, jer je jako ružno zazvučalo da to predsjednica govori o trećoj državi u jednoj državi u koju je došla u posjet. I to državi koja je također opterećena svojim razvojem i konfliktima. Trebali su prenijeti, jer je to i ime tog lista koje ti daje nekakvo jamstvo ili garanciju da je to točno, ali ja očekujem, ako dođe do izmjene, bilo kakve, da svi mediji u regiji to prenesu. Točno tako kako je rečeno. I onda bi šteta bila umanjena. Ako se ne dogodi ništa, e onda svatko od nas može misliti što god hoće, ali to je neodgovorno. Zato ne bi trebalo da se zanemari, ako vi dobijete izjavu, a ja se nadam da hoćete, onda bi bilo dobro da se to razjasni, jer po tome se vidi koliko je novinarstvo jako važno.

​RSE: Šta novinari mogu da nauče iz ovoga?

Vilović: Mislim da bi novinari trebali naučiti da neprestano provjeravaju, čak i ako im se čini da je to bjelodano, da je to istina koja je neprijeporna, da uvijek morate provjeriti i da ne možete baš cijelo novinarstvo svesti na to da kopirate s jednog portala, drugog, sa društvenih mreža bezuvjetno i da morate, ako ste ušli u takvu varijantu, snositi odgovornost. Ono što je meni zapanjujuće je da često puta novinari više nemaju potrebu ništa vidjeti svojim očima, ništa čuti svojim ušima, da ne žele otići na mjesta gdje se nešto dogodilo. Pa ja mislim ako to prestane onda zaista novinarstvo i nije više potrebno, jer svako može postaviti što god hoće i onda dajemo priliku ovim fake news-ima ili kako ih god zovemo da zavladaju i da sama struka sebe

Često puta novinari više nemaju potrebu ništa vidjeti svojim očima

dokine. Ja ne mislim da su novinari trebali, u ovom slučaju o kome pričamo nisu ni mogli biti, tko bi mogao biti tamo da provjeri sve to, ali ja mislim da je to suština novinarstva, da morate tragati za istinom. Ja ne mislim da je novinarstvo uvijek jedina istina i jedini pogled, ali da treba ići prema istini. Naravno, to nije jednostavan posao. Svaki pravi novinar se uvjerava da kada misli da je zahvatio cijelu sliku da mu fali još nešto i da to što mu fali može promijeniti i tu sliku koju je već imao. Novinari ne bi smjeli ići sa zadatim stavovima i pogledima u nešto nego da provjeravaju. Ja znam da je jednostavno pričati ovako kako ja sada govorim, ali ako se prestanemo boriti za to da nam nisu dovoljna samo dva izvora sa dva portala nego da moramo koristiti i primitivnije tehnologije poput razgovora sa ljudima, običnog razgovora, telefonski razgovor. Dakle ono što je bilo najnormalnije, kao imperativ, sada se pretvorilo u muku. Jer se nitko ne javlja, ne možeš otići do njega. Mislim da još uvijek moramo koristiti neke tzv. primitivne metode novinarskog rada. I naravno, ne vjerovati ili barem smanjiti ta uvjerenja dok nam se činjenice ne poslože. Problem najveći je što u novinarstvu sve češće morate isti čas objaviti. Naravno da morate objaviti, ali ipak imate pravo zadržati nekakav odmak o tome da nastavite dalje istraživati i ako je to već web stranica da je neprestano punite nekim novim podacima ili onim što ste doznali. I da ispravite grešku. Ne trebate se ispričavati, ali ispravite grešku i kažite da ste pogriješili.