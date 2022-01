Kara-Murza: Tužno je da srpska vlast bude potrčko Putina i Patruševa

Ruski opozicionar Vladimir Kara-Murza izrazio je čuđenje što je u ovom trenutku pokrenuto pitanje održavanja seminara ruske opozicije u Beogradu u maju prošle godine i što se tim povodom tek sada oglasio ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

"Smešno je što je Vulin tek sada reagovao. To je bilo tako davno. Podsetiću vas da je početkom decembra objavljeno da je Vulin početkom maja doleteo u Moskvu i predao sekretaru Saveta za bezbednost Nikolaju Patruševu transkript naših razgovora", izjavio je Kara-Murza agenciji Beta.



Po njegovim rečima, srpski mediji su objavili da se Patrušev tada lično zahvalio Vulinu za dostavljenu informaciju a tada je i državna TV Rusija 24 emitovala reportažu o tome kakve su sjajne srpske tajne službe jer su predale "šta rade rusofobi".



Kara-Murza je objasnio da vlast u Rusiji tako naziva one koji istupaju protiv "autoritarnog i korumpiranog režima predsednika Vladimira Putina".



"U suštini, mi smo početkom maja održali seminar u Beogradu za kandidate za odbornike koji su predstavljali opoziciju. Pokušali smo da održimo seminar u martu Moskvi, ali smo svi uhapšeni, nas 300 i nama su stavili do znanja da više ne možemo da održavamo takve skupove u Moskvi. Posle toga smo otišli u Beograd, a teme seminara za izbore su bile standardne", objasnio je on.



Kara-Murza je naveo da je sredinom maja Vulin otišao u Moskvu i Patruševu predao stenograme razgovora sa seminara koje je snimala srpska služba Državne bezbednosti i da je Patrušev zahvalio Vulinu.



"Važno je pogledati tajming - mi smo početkom maja održali seminar, sredinom maja Vulin leti u Moskvu, a Andrej Pivovarov, sa kojim smo zajedno organizovali seminar u Beogradu, uhapšen je krajem maja i i dalje je u pritvoru pod optužbom da je sarađivao sa neprijateljskim organizacijama", naveo je Kara-Murza.

Pivovarov je bivši izvršni direktor organizacije Otvorena Rusija koju je osnovao kritičar Kremlja Mihail Hodorkovski a rusko tužilaštvo je 2017. proglasilo "nepoželjnom organizacijom". Njega su uhapsili pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) 31. maja na aerodromu u Sankt Peterburgu.



Kara-Murza je ocenio da je to što je Vulin predao Patruševu stenogram razgovora "bio povod za hapšenje Pivovarova".



"Čuo sam da Vulin namerava da me tuži, ali se bojim da ću stajati u redu, jer pre mene treba da tuži srpsku štampu, zatim Patruševa koji je zahvalio srpskoj strani za tu informaciju i rusku džavnu TV koja je saopštila tu informaciju. Tek tada ću ja doći na red", rekao je ruski opozicionar.



Kara-Murza je ocenio da je "tužno gledati na to kako sadašnja srpska vlast dobrovoljno nastupa kao potrčko Putinovih specijalnih službi".



"Srpsko-rusko prijateljstvo mnogo znači, ja sam istoričar, znam kako smo tesno povezani i istorijski i duhovno. Tako će biti uvek, to je veoma važno za i za Srbe i za Ruse, ali to nema apsolutno nikakve veze sa ovakvom nekakvim perverznim prijateljstvom između autoritarnog ili poluautoritarnog režima u Beogradu i potpuno autoritarnog režima u Moskvi", rekao je.



"Činjenica da je sadašnja srpska vlast spremna da dobrovoljno bude potrčko Putinu i Patruševu je jako tužna", zaključio je Kara-Murza.

Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin, demantovao je u sredu, 12. januara tvrdnje Vladimira Kara-Murze, da je obavestio o sastanku ruskih opozicionara u Beogradu, prvog čoveka Saveta bezbednosti (koordinaciono telo ruskih tajnih službi) Ruske Federacije Nikolaja Patruševa.