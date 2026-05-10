Sastanak ministara EU i Zapadnog Balkana 11. maja: Fokus na dijalogu Srbije i Kosova i saradnji

Ministri inostranih poslova država članica Evropske unije (EU) imaće 11. maja zajednički sastanak sa svojim kolegama sa Zapadnog Balkana.

Rasprava između 27 šefova evropskih diplomatija i šest ministara inostranih poslova zemalja regiona poslužiće kao povod za nastavak diskusija o situaciji u regionu koja će biti održana istog dana, samo na nivou evropskih ministara.

Očekuje se da će ministri inostranih poslova EU i Zapadnog Balkana, između ostalog, razgovarati o pripremama za samit EU–Zapadni Balkan, koji će u junu biti održan u Tivtu, u Crnoj Gori.

Evropske diplomate uključene u pripreme sastanka najavile su da će fokus rasprave između evropskih ministara i njihovih kolega iz regiona biti jačanje saradnje između EU i zemalja regiona, povećanje otpornosti država Zapadnog Balkana na negativne spoljne uticaje, usklađivanje sa spoljnom politikom EU, uključujući i sankcije, kao i odnosi između samih zemalja regiona.

S tim u vezi, zvaničnici upoznati sa pripremama sastanka naglasili su da će među temama koje Brisel želi da zadrži u fokusu biti i dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Ovi izvori upozoravaju da briselski zvaničnici nisu zadovoljni dinamikom procesa.

"Iako je u poslednjih nekoliko meseci bilo određenih rezultata, dijalog Beograda i Prištine još nema dinamiku koju bismo želeli da vidimo. Očekujemo da će tokom diskusije biti dat dodatni podsticaj kako bi se proces unapredio", rekao je jedan evropski diplomata koji je želio da ostane anoniman.

Ovaj zvaničnik je potvrdio spremnost visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kallas, da, kako je rekao, "odigra svoju ulogu" u ovom procesu.

Međutim, briselske diplomate upozoravaju da, bez obzira na njenu spremnost da sazove novu rundu dijaloga na nivou lidera, unutrašnja situacija na Kosovu otežava realizaciju tog cilja zbog neprestanih izbornih ciklusa u zemlji, što se direktno odražava i na sam proces dijaloga.

Lideri Srbije i Kosova poslednji put su se u okviru dijaloga sastali u septembru 2023. godine. Kaja Kallas preuzela je dužnost visoke predstavnice EU u decembru 2024. godine i do sada nije imala priliku da bude domaćin dijaloga na najvišem političkom nivou.

Tokom 2025. godine opravdanje za izostanak susreta u okviru dijaloga bile su nepovoljne unutrašnje političke okolnosti, kako u Srbiji tako i na Kosovu, doduše različite prirode.

U Srbiji se od novembra 2024. održavaju protesti nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je život izgubilo 16 građana.

Kosovo se, s druge strane, tokom cele prošle godine suočavalo sa institucionalnom krizom zbog nedostatka političkog dogovora o formiranju institucija nakon izbora. Na Kosovu su parlamentarni izbori održani u februaru i decembru 2025. godine, dok su novi izbori zakazani za 7. jun.