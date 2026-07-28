Wilson o izmeštanju OEBS sastanka iz Beograda: Distanca od Moskve, Pekinga i Teherana nužna

Američki republikanski kongresmen Džo Vilson (Joe Wilson) kaže da bi Srbija trebalo da prestane da kupuje ruske energente i da se udalji od Moskve, Pekinga i Teherana ukoliko želi da bude u potpunosti integrisana u zapadne institucije.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), Vilson navodi da pregovori o smanjenju zavisnosti Srbije od ruske nafte "nisu dovoljni", ocenjujući da Beograd može da deluje jednostrano. Takođe je izjavio da bi Srbija konačno trebalo da postane članica i Evropske unije (EU) i NATO-a.

Vilson je pokrovitelj rezolucije u Kongresu kojom se predlaže da se godišnje zasedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine održi u Čarlstonu, u njegovoj matičnoj Južnoj Karolini, umesto u Beogradu. Dvopartijsku inicijativu je podržao 41 predlagač.

Naveo je da je njegov glavni cilj da se skup održi u SAD, ali je kao dodatne razloge protiv toga da Beograd bude domaćin naveo ruski, kineski i iranski uticaj u Srbiji.

Parlamentarna skupština OEBS-a saopštila je da ju je američka delegacija ranije obavestila da Čarlston nije u mogućnosti da bude domaćin zasedanja 2027. godine, nakon čega je, u skladu sa utvrđenim procedurama, izabran Beograd.

"Ono što me zabrinjava kada je reč o održavanju skupa u Beogradu jeste ono što nazivam prekomernim uticajem ratnog zločinca (Vladimira) Putina u Srbiji. To kažem sa žaljenjem. Nije mi drago zbog toga, ali činjenica je da Srbija i dalje kupuje naftu i gas od Putina. Nažalost, nacionalna naftna kompanija NIS nalazi se u vlasništvu ratnog zločinca Putina. (Naftna industija Srbije, vodeća naftna kompanija u zemlji, u većinskom je vlasništu ruskog Gaspromnjefta, prim. red.)

Pored toga, postoji i prekomeran uticaj Komunističke partije Kine u oblasti komunikacija i drugih investicija. A ono što mi je još neprihvatljivije jeste povezanost sa diktaturom u Teheranu.

Godinama Srbija pokazuje povezanost sa Homeinijevom diktaturom i razumevanje za neprijatelje slobode u svetu. Smatram da je Srbija zemlja koja ima potencijal da bude velika i da treba da bude deo Evropske unije, ali i NATO-a."

Navodi Vilson koji je nedavno posetio države balkanske regije. On pozdravlja njihove evro integracije, a kada je reč o Srbiji, koja je kandidatkinja za članstvo u EU, podvlači da je način da promeni sliku o sebi prekid uticaja Rusije, Kominističke partije Kine i veza sa Iranom.

RSE: Imate li dovoljnu podršku u Kongresu ili u administraciji predsednika Donalda Trampa (Trump) da se promeni odluka o održavanju samita OEBS-a u Beogradu? Takođe, na osnovu vašeg prethodnog odgovora, moram da vas pitam: da li imate dovoljnu podršku za promenu američkog pristupa prema Srbiji? Podsećam da su Vašington i Beograd pre deset dana pokrenuli Strateški dijalog.

Vilson: Pre svega zalažem se za to da SAD budu domaćin Parlamentarne skupštine 2027. godine. To čini 98 odsto mog interesovanja. Ali, istovremeno, zabrinut sam zbog prekomernog uticaja ratnog zločinca Putina u Srbiji. Beograd bi trebalo da bude deo moderne zapadne civilizacije, kao što sam imao priliku da vidim u Ljubljani prilikom nedavne posete.

RSE: Zalažete li se premeštanje sastanka OEBS-a ili pozivate na preispitivanje šireg političkog, vojnog, ekonomskog odnosa prema Srbiji?

Vilson: Znamo da je Srbija zemlja sa bogatom istorijom i da može i treba da ima veoma pozitivnu ulogu. Čak i tokom Hladnog rata postojala je određena nezavisnost od Moskve. Tu nezavisnost treba ojačati i omogućiti da se u potpunosti ostvari, na koji god način to bilo moguće. Srbija bi trebalo u potpunosti da bude povezana sa EU i NATO-om.

Vreme je da prekine odnose sa diktaturama u Pekingu, Moskvi i Teheranu. Svet se menja. To vidimo. Diktatori su u povlačenju. Asad je iz Sirije otišao u Moskvu. Maduro je u zatvoru u Njujorku. Homeini je mrtav.

Dakle, diktatori su u povlačenju. Sada je vreme da Srbija postane deo zapadne civilizacije, jer će zapadna civilizacija pobediti.

RSE: Ali ako govorimo iz perspektive Beograda, tamo bi vas sigurno podsetili da je Beograd preduzeo određene korake. Srbija pregovara sa Rusijom o prekidu uvoza ruske nafte (pregovori o prodaji Naftne industrije Srbije, prim. red), a istovremeno vodi razgovore sa Vašingtonom o tom pitanju (Vašington je više puta odložio primenu sankcija NIS-u zbog ruskog vlasništva). Smatrate li da je to pozitivan signal? Da li je to dovoljno?

Vilson: Ne, ne, ne. Pregovori nisu dovoljni. Ma dajte. Oni mogu da deluju jednostrano. Ne treba im dozvola Donalda Trampa.

Vidimo da Mađarska preduzima sve korake kako bi obustavila kupovinu nafte i gasa. Znamo i da Bugarska uklanja uticaj ruskih naftnih kompanija, poput Lukoila.

Iznova i iznova zemlje pokazuju svoj prezir prema masovnim ubistvima koja sprovodi ratni zločinac Putin. A način da se to zaustavi jeste da se prestane sa finansiranjem Putina.

To se ne odnosi samo na Srbiju, već i na Indiju. Veoma sam zahvalan što predsednik Tramp sarađuje sa Indijom kako bi ona preusmerila svoju kupovinu energenata sa Rusije.

Ovo je globalni napor i Srbija ne bi trebalo da pregovara. Srbija bi jednostavno trebalo to da učini zato što je to ispravna stvar, u interesu slobode i demokratije u svetu.

RSE: Ako rezolucija koju je predložio 41 vaš kolega bude usvojena, da li mislite da bi to moglo da dovede do promene ili drugačijeg pristupa Stejt departmenta prema Srbiji? Šta možemo očekivati nakon toga i šta ako rezolucija ne bude uspešna?

Vilson: Želim ponovo da istaknem koliko bi bilo značajno da se Parlamentarna skupština održi u SAD.

Takođe, to bi bio važan način da se oda počast pokojnom senatoru Lindziju Grejemu (Lindsey Graham, republikanski senator nedavno preminuo) koji je bio veliki zagovornik naroda Ukrajine, veliki prijatelj naroda Izraela, i, iznova i iznova, veliki zagovornik naroda Tajvana i njihove nezavisnosti.

Zato ću nastaviti da se zalažem za to da Sjedinjene Američke Države budu odgovarajući domaćin Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine.

A kasnije se nadam da će, bez obzira na to koja zemlja bude domaćin — nisam protiv nijedne druge države — to biti zemlja koja će smanjivati uticaj ratnog zločinca Putina, uticaj Komunističke partije Kine i uticaj mula u Teheranu, koji žele smrt Americi.