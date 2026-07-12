Preminuo američki senator Lindsey Graham, jedan od vodećih republikanskih pobornika Ukrajine

Američki senator Lindsey Graham, jedan od najuticajnijih glasova Republikanske stranke u vanjskoj politici i među najsnažnijim pristalicama Ukrajine u Washingtonu, preminuo je 11. jula nakon "kraće i iznenadne bolesti", naveo je njegov kabinet.

Imao je 71 godinu. Uzrok smrti nije saopšten.

Republikanac iz Južne Karoline proveo je više od dvije decenije u američkom Senatu, gdje je stekao reputaciju otvorenog zagovornika odlučne uloge Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim odnosima.

Tokom opšte ruske invazije na Ukrajinu, koja je počela u februaru 2022. godine, Graham je postao jedan od najbližih saveznika Kijeva u Washingtonu, vršeći pritisak da američke administracije pruže veću vojnu pomoć, pooštre sankcije Moskvi i nastave vršiti pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Sastanak u Kijevu

Graham se upravo vratio iz Kijeva, gdje se 10. jula sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Njegova posjeta uslijedila je nakon što je dvostranačka grupa američkih senatora saopštila da je postigla dogovor s administracijom Donalda Trumpa o pokretanju dugo odgađanog zakonodavstva čiji je cilj uvođenje strožih ekonomskih sankcija Rusiji i zemljama koje nastavljaju podržavati ratnu ekonomiju Moskve.

U objavi na mreži X, predsjedavajući ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk rekao je da je "duboko ožalošćen viješću o smrti senatora Lindseyja Grahama".

"Lindsey Graham bio je nepokolebljiv prijatelj Ukrajine koji je jasno razumio da je naša borba borba za slobodu, demokratiju i pravedan međunarodni poredak. Njegov glas imao je težinu u američkom Senatu, a njegova podrška našoj zemlji bila je principijelna i odlučna", rekao je Stefančuk.

Jedan od Grahamovih najbližih saradnika rekao je za NBC News da nije bilo nikakvih naznaka da se senator osjećao loše neposredno prije smrti. Bilo je planirano da gostuje na emisiji Meet the Press na NBC Newsu 12. jula.