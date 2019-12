Policija istražuje napad na novinara Dana

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, u saradnji sa policijom, ispitaće sve okolnosti u vezi sa napadom na novinara dnevnika Dan Vladimira Otaševića, koji se dogodio 3. decembra u Podgorici, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa (RSE) u Tužilaštvu.

U međuvremenu, novinar Otašević u razgovoru za RSE ispričao je kako je član obezbjeđenja crnogorskog biznismena Zorana Ćoća Bećirovića, inače pripadnik policije, Mladen Mijatović, nasrnuo na njega dok je u tržnom centru fotografisao Bećirovića, koji je u prodavnici mobilnih telefona bio sa višim državnim tužiocem Milošem Šoškićem.

"Napao me baš agresivno, počeo je da me snažno gura i naređuje da izbrišem fotografije. Vikao je na mene, pitao me ko sam. Ja sam se odmah predstavio kao novinar Dana i kazao da se nalazim na javnoj površini i da radim svoj posao. Nakon toga su počele salve uvreda, guranje rukama, ramenima me je udarao u grudi. Uhvatio me je sa zadnje strane za vrat i privukao sebi. Tada je prišao Bećirović i rekao mu da to ne radi jer su uključene kamere, dodajući da će to 'riješiti'", ispričao nam je Otašević.

Novinar Vladimir Otašević kaže da je napad Mijatovića na njega zabilježila kamera, kao i da je policija izuzela snimak i proslijedila ga Tužilaštvu.

Stanković zatražio da se utvrde činjenice

Kako nam je potvrdio Nikola Marković, glavni i odgovorni urednik Dana, Mijatović koji je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), aviohelikopterske jedinice i Sektora za vanredne situacije, sam je došao u Centar bezbjednosti, gdje je saslušan.

Istovremeno, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio je od Višeg državnog tužilaštva da utvrdi činjenice povodom napada na novinara Otaševića, a od Komisije za etički kodeks državnih tužilaca mišljenje da li je ponašanje državnog tužioca Miloša Šoškića u skladu sa Etičkim kodeksom državnih tužilaca.

RSE je Vrhovnom državnom tužilaštvu uputio dopis u kojem smo tražili odgovore na pitanja: u kojoj fazi je postupak, da li je Tužilaštvo ispitalo napadača na novinara i kako je okvalifikovano djelo koje je počinio? Takođe, interesovalo nas je da li je saslušan i tužilac Miloš Šoškić I, ukoliko jeste, kakav je njegov status u ovom slučaju?

Kratak odgovor smo dobili od tužiteljke, portparolke Osnovnog državnog tužilaštva, Milice Mandić.

"Dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici upoznat je sa događajem i odmah je izdao nalog policiji za postupanje u pravcu utvrđivanja svih odlučnih činjenica", kazala je Mandić za RSE.

Ko je Bećirović?

Zanimljiva je okolnost da je viši državni tužilac Miloš Šoškić tokom napada na novinara Otaševića bio u društvu biznismena Zorana Bećirovića protiv kog je nedavno podnijeta prijava Tužilaštvu.

Naime, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nedavno je formiralo predmet protiv Bećirovića zbog sumnje da je ugrozio sigurnost sudskog vještaka iz Kolašina, a terete ga i za pokušaj sprečavanja dokazivanja. U navodno prijetećim porukama poslatim tom sudskom vještaku, kako se tvrdi, pominjao je i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, ali i još neke tužioce.

Bećirović, koji je zbog prijetnji sudskom vještaku prošle sedmice priveden na saslušanje kod tužioca, u današnjem reagovanju je naveo da ga glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ”lično mrzi i neosnovano progoni, zloupotrebljavajući svoju funkciju”. U saopštenju, međutim, nije se osvrtao na napad na novinara dnevnika Dan.

"Nama je bilo zanimljivo kako to da se u društvu tog inkriminisanog lica može naći viši državni tužilac", kaže za RSE urednik dnevnika Dan Nikola Marković i poručuje da će zbog napada na njihovog novinara dok je radio svoj posao od nadležnih tražiti da sankcionišu i Bećirovića, ali i dvojicu javnih službenika.

"I Bećirovića i njegovog tjelohranitelja i to kroz krivičnu odgovornost zbog prijetnji, napada i nasilničkog ponašanja. Takođe, da pokrenu postupak i protiv tužioca koji se veoma neprofesionalno i neetički ponašao, prvo nečinjenjem, a onda je još i ćutanjem, pokušao da sakrije ovaj događaj. U najmanju ruku očekujemo da za početak i Šoškić i Mijatović budu suspendovani. Bojim se, imajući u vidu prethodna iskustva, da se ništa od toga neće desiti", navodi Marković.

Povodom napada na novinara Vladimira Otaševića reagovala su brojna novinarska udruženja, osuđujući napad i tražeći brzu i efikasnu istragu, a iz Centra za iztraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) ističu da posebno brine što je napad na Otaševića posmatrao tužilac Miloš Šoškić, "iako je dužnost tužioca da reaguje na kršenje zakona gdje god da se nalazi".

Presude u korist nezavisnih novinara

Najnoviji u nizu napada na crnogorske novinare koji kritički izvještavaju o predstavnicima vlasti i njima bliskim licima dolazi u trenutku kada su domaći sudovi u nekoliko sudskih postupaka po tužbama nezavisnih novinara presudili u njihovu korist.

Naime, početkom septembra ove godine Osnovni sud u Podgorici izrekao je presudu po kojoj će bivši glavni urednik Pobjede Srđan Kusovac i država morati da isplate po 5.000 eura novinarkama Milki Tadić Mijović i Mileni Perović zbog pretrpljenih i budućih duševnih bolova, nakon serije tekstova sa uvredama i govorom mržnje na njihov račun, objavljivanih prije sedam godina u tadašnjem državnom dnevnom listu Pobjeda, koji je u međuvremenu privatizovan.

Početkom decembra ove godine Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je presudu kojom je utvrđeno da je Televizija Nova M (nekadašnji Pink M) urednicima i vlasnicima Vijesti povrijedila čast i ugled objavljivanjem priloga u kojima su nastojali da ih diskredituju.

Nikola Marković, koji je i predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare u Crnoj Gori, poručuje, međutim da te presude ne bi smjele da zavaraju javnost jer se radi o slučajevima gdje jedan medij tuži drugi, dok slučajevi napada na novinare godinama ostaju bez epiloga.

"U gore pomenutim slučajevima se radi o verbalnim napadima i prljavoj propagandi lica iz drugih medija. Međutim, mi do sada nemamo ni jedan ozbiljan slučaj koji je riješen a koji nije verbalne prirode. Mislim na ubistvo Duška Jovanovića, pokušaj ubistva Tufika Softića, pokušaj ubistva Olivere Lakić kao i na bombaške napade na redakciju Vijesti", podsjeća Marković.

U svom izvještaju za 2018. godinu međunarodna organizacija "Fridom haus" ustanovila je da medijske slobode u Crnoj Gori nazaduju, navodeći kako su napadi na novinare "dio života" u Crnoj Gori. Ta organizacija podsjetila je kako je od 2004. godine organizacija za slobodu medija zabilježila 76 slučajeva napada na novinare, od čega je većina do danas ostala neriješena.