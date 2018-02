Još se lome koplja oko RTCG

Da bitka oko kontrole Javnog medijskog servisa u Crnoj Gori još nema svoj epilog pokazuje odluka podgoričkog Osnovnog suda, koji je naložio da se Goran Đurović vrati na mjesto člana Savjeta Radio-televizije Crne Gore (RTCG), koje je pokrivao ispred nevladinih organizacija.

Do toga dolazi nakon što je nedavno Upravni sud poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije da je reditelj Nikola Vukčević takođe bio u konfliktu interesa, zbog čega je i njega državni parlament ekspresno razriješio dužnosti člana najvšeg upravljačkog tijela Televiziije Crne Gore. Tako se ušlo u pravni galimatijas i situaciju koja liči na presedan, da sudovi ispravljaju odluke koje je zakonodavna vlast donijela po ubrzanoj proceduri, zbog čega dio javnosti ne može da se otme utisku da se iza svega krije namjera vladajuće partije da vrati dominantan uticaj na Javni servis.

Ko je na potezu? To pitanje nameće se nakon odluke Osnovnog suda od 8. februara da se Goran Đurović, koji je podnio tužbu protiv države i Skupštine koja ga je smijenila sa mjesta člana Savjeta medijskog Javnog servisa, u roku osam dana vrati na posao, sve do pravosnažnog okončanja parničnog postupka. Podsjetimo, Đurovića je državni parlament smijenio na osnovu odluke Agencije za sprječavanje korupcije, koja je utvrdila da je on u konfliktu interesa, pošto je uz javnu funkciju bio i direktor preduzeća koje se bavilo proizvodnjom salate, iako je Đurović tvrdio da je tu jedino moglo biti riječi o prekršaju koji se samo novčano kažnjava.

Da li je sada na potezu parlament koji odluku o razrješenju Đurovića treba da poništi, pitali smo poznatog advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća.

"Što se tiče odluke Osnovnog suda, nije obaveza Skupštine da ukine odluku, ali jeste obaveza Skupštine da se uzdrži od njenog sprovođenja. Tako da je Đurović i dalje član Savjeta i ne može se pravno birati drugi član Savjeta dok se ne riješi to pitanje pred sudom. Nema nikakve dileme, makar za mene, da su te smjene bile politički motivisane i da nijesu imale neko uporište u Zakonu. Odnosno, da budem precizan, obrazloženja Agencije za sprječavanje korupcije, koja su poslužila Skupštini kao osnov za razrješenje, po meni nijesu pila činjeničnu vodu", ocjenjuje Šoć.

Da na potezu nije Skupština koja bi trebalo da poništava sopstvene odluke ocjenjuje i predsjednik Administrativnog odbora Ljuiđ Ljubo Škrelja, pošto smatra da bi to bio presedan u istoriji crnogorskog parlamentarizma. Na naše pitanje da li se nakon odluke najprije Upravnog pa onda Osnovnog suda, a koje su suprotne odlukama Administativnog odbora o smjenama Vukčevića i Đurovića, osjeća nelagodno, odgovara odrično jer je, kako kaže, svako radio svoj posao.

"Prijedlog odluke smo donijeli u skladu sa ovlašćenjima koje ima Administrativni odbor. I neka svako radi svoj posao. Ali, ja očekujem da će se po tom pitanju zvanični organi Skupštine izjasniti prema ovom presedanu u parlamentarnoj demokratiji i praksi u svijetu", navodi Škrelja.

Na pitanje o kakvom je presedanu riječ, odgovara:

"Da neki osnovni sud tamo ukida neku odluku, bez obzira čija je. Neka sve dobije svoj epilog, neka se svi saberu. Ja ne bježim ni od jednog zareza niti crte u onome što sam dosad u životu uradio, a ne samo kao predsjednik Administrativnog odbora."

Već mjesecima crnogorsku društvenu scenu potresa situacija u vezi sa smjenama članova Savjeta RTCG, za koje se sumnja da su bili politički nepodobni vladajućoj partiji, koja navodno pokušava da u susret brojnim izborima u ovoj godini Javni servis vrati pod punu kontrolu. Uz oštro negodovanje nevladinog sektora, došla su i upozorenja sa relevantnih medunarodnih adresa, Evropske unije kao i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u kojima se apostrofira neophodnost očuvanja nazavisnosti Javnog servisa, koji treba da bude van domašaja političkog uticaja.

Poslednju poruku, prije par dana, odaslala je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančič, koja je bez uvijanja istakla kako EU pažljivo prati razvoj događaja u vezi sa članovima Savjeta RTCG. Sloboda medija u Crnoj Gori bila je i ključna tema razgovora koji je prekjuče u Podgorici vodio premijer Duško Marković i OEBS-ov predstavnik za slobodu medija Arlem Dezir.

A da je vlast počela da osluškuje šta joj poručuju inostrani faktori bilo je jasno nakon što je Markovićeva vlada prije nekoliko dana naložila Savjetu Agencije za sprječavanju korupcije da preispita rad same Agencije u vezi sa utvrđivanjem konfilkta interesa Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića.

No, pojedini analitičari u tome su vidjeli politički blef i potez iznuđen pritisicima sa strane.

Slično razmišlja i Dragan Šoć, koji je skeptičan da će se proces partijskog zauzdavanja Javnog servisa zaustaviti.

"Saglasan sam sa svima koji kažu da je to urađeno pod pritiskom Brisela, ali mislim da nećemo dobiti onakav rezultat kakav očekuju oni koji negativno ocjenjuju ono što je krenulo smjenama dvojica članova Savjeta RTCG", konstatuje Šoć.

Na pitanje da li misli da je taj proces i pored svega nezaustavljiv, Šoć kaže:

"Ja mislim da je nezaustavljiv i očigledno je da je vladajuća partija riješila da promijeni malo odnose kada je riječ o uticaju na Javni servis. Ne vjerujem da će se ikada više ponoviti onakva dominacija, na jedan brutalan način zloupotrebe Javnog servisa, ali da će se nešto promijeniti, u to ne sumnjam. Da će se klatno koje je iz jednog ekstrema otišlo u drugi ekstrem, sada malo umiriti prema nekom centru. Što mislim takođe da je dobro."