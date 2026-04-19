U Donjoj Gradini se obilježava Dan sjećanja na žrtve logora Jasenovac

U Donjoj Gradini se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i Srbije.

Obilježavanju prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, kao i drugi zvaničnici.

Među zvanicama se nalazi i Yehud Kaploun, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za praćenje i borbu protiv antisemitizma.

Na obilježavanju je i članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović koja se ranije sastala sa Kaplounom.

"Hvala našem uvaženom gostu što je danas sa nama i što ćemo zajedno odati počast srpskim, jevrejskim, romskim i svim drugim žrtvama stradalim u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini", napisala je ranije Cvijanović na platformi X.

Najavljena Kaplounova posjeta izazvala je političke reakcije u Bosni i Hercegovini, uključujući otvoreno pismo Emira Suljagića, direktora Memorijalnog centra Srebrenica, koji je upozorio da bi njegovo učešće na događaju organizovanom pod okriljem vlasti Republike Srpske moglo biti povezano s politikama koje negiraju genocid u Srebrenici.

Počast žrtvama Jasenovca i svim žrtvama fašističkih režima u BiH tokom Drugog svjetskog rata odao je ranije i šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca.

Soreka je na mreži X naveo da je dužnost da se nikada ne zaborave žrtve fašizma i da se svakodnevno radi zajedno na miru, jedinstvu i toleranciji, zarad bolje budućnosti. On je istakao da je Evropska unija nastala kao odgovor na odbacivanje užasa fašizma i kao odlučnost da se bori protiv mržnje, diskriminacije i podela.

"Zločini koje su počinili ustaški režim i njihovi fašistički saveznici bili su užasni. Srbi, Jevreji i Romi, uključujući i malu decu, sistematski su istrebljivani na osnovu svoje etničke pripadnosti, dok su drugi brutalno ubijani zbog svojih političkih stavova, vere, seksualne orijentacije, invaliditeta ili jednostavno zato što su pomagali svojim progonjenim susedima", naveo je Soreka.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH obilježava se povodom oslobađanja ustaškog logora Jasenovac, jednog od najvećih i najstrašnijih logora smrti u Evropi.

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine i bio je aktivan do aprila 1945. godine, kada su logoraši organizovali proboj u pokušaju da se spase.

Prema podacima spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima je život izgubilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo i 20.000 djece.

Stratište Donja Gradina nalazi se u BiH s druge strane rijeke Save u odnosu na logor Jasenovac koji je na teritoriji Hrvatske.