Šef Delegacije EU u BiH u Donjoj Gradini odao počast žrtvama logora Jasenovac

Šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca) odao je u petak u Donjoj Gradini počast žrtvama koncentracionog logora Jasenovac i svim žrtvama fašističkih režima u BiH tokom Drugog svetskog rata.

Soreka je na mreži X naveo da je dužnost da se nikada ne zaborave žrtve fašizma i da se svakodnevno radi zajedno na miru, jedinstvu i toleranciji, zarad bolje budućnosti.

On je istakao da je Evropska unija nastala kao odgovor na odbacivanje užasa fašizma i kao odlučnost da se bori protiv mržnje, diskriminacije i podela.

"Zločini koje su počinili ustaški režim i njihovi fašistički saveznici bili su užasni. Srbi, Jevreji i Romi, uključujući i malu decu, sistematski su istrebljivani na osnovu svoje etničke pripadnosti, dok su drugi brutalno ubijani zbog svojih političkih stavova, vere, seksualne orijentacije, invaliditeta ili jednostavno zato što su pomagali svojim progonjenim susedima", naveo je Soreka.

U Donjoj Gradini u nedelju se u organizaciji vlasti Republike Srpske obeležava Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH). Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u tom entitetu povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Predsednik vladajuće partije u bh. Entitetu Republika Srpska, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Milorad Dodik najavio je da će za dva dana u Donjoj Gradini govor održati izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Јehuda Kaplun.

Tada bi u Donjoj Gradini trebalo da borave i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH obeležava se povodom oslobađanja ustaškog logora Jasenovac, jednog od najvećih i najstrašnijih logora smrti u Evropi.

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine i bio je aktivan do aprila 1945. godine, kada su logoraši organizovali proboj u pokušaju da se spasu.

Prema podacima spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima je život izgubilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo i 20.000 djece.

Stratište Donja Gradina nalazi se u BiH s druge strane reke Save u odnosu na logor Jasenovac koji je na teritoriji Hrvatske.