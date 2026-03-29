Poziv direktora Memorijalnog centra Srebrenica izaslaniku SAD za borbu protiv antisemitizma da preispita eventualni susret sa Dodikom

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić uputio je pismo Yehudi Kaplounu, specijalnom izaslaniku američkog predsjednika Donalda Trumpa za praćenje i borbu protiv antisemitizma, povodom najava da bi Milorad Dodik mogao biti njegov domaćin u predstojećoj posjeti i komemoraciji žrtvama logora Jasenovac iz Drugog svjetskog rata.

U pismu koje je objavio na platformi X, Suljagić je skrenuo pažnju na "dosije Dodika u poricanju i javnom neprijateljstvu prema žrtvama i preživjelim genocida u Srebrenici 1995." i podsjetio na, kako navodi, dugogodišnje negiranje genocida u Srebrenici i uvredljive izjave prema žrtvama i njihovim porodicama.

Suljagić je američkog specijalnog izaslanika upozorio da bi eventualno javno povezivanje s političarom koji negira genocid moglo imati ozbiljne posljedice.

"Takva povezanost nosi rizik davanja legitimiteta politici negiranja i podrivanja principa sjećanja, pravde i međusobne solidarnosti koje naše zajednice nastoje očuvati", napisao je i pozvao Kaplouna da preispita navodni susret sa Dodikom.

U pismu je Suljagić iznio i konkretne zahtjeve, među kojima su javno priznanje Dodikovog negiranja genocida u slučaju susreta, ili odbijanje javnih aktivnosti koje bi mogle biti protumačene kao podrška takvoj politici.

Pitanje negiranja genocida u Srebrenici od strane Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, obilježeno je drastičnom promjenom njegovih javnih stavova tokom godina i pravnim posljedicama unutar Bosne i Hercegovine.

Milorad Dodik je 2007. godine u televizijskom gostovanju na Face TV eksplicitno priznao da se u Srebrenici desio genocid, pozivajući se na presude Haškog tribunala. Međutim, u godinama koje su uslijedile, njegov narativ se promijenio u potpuno negiranje te pravne kvalifikacije, nazivajući genocid "podvalom", "mitom" i "izmišljotinom".

Bivši visoki predstavnik Valentin Inzko nametnuo je u julu 2021. godine izmjene Krivičnog zakona BiH kojima je negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca postalo kazneno djelo.

