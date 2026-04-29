Kako je sestrić Ramzana Kadirova bio državljanin Srbije četiri dana?

Sestrić predsednika Čečenije Ramzana Kadirova, Jakub Zakrijev, bio je državljanin Srbije svega četiri dana.

Vlada Srbije ne odgovara na pitanja RSE zašto je državljanstvo dodeljeno pa oduzeto sestriću lidera ruske republike i bliskog saradnika predsednika Rusije Vladimira Putina.

Zakrijev je na listi sankcija SAD-a i Velike Britanije zbog uključenosti u institucije Rusije. Pod sankcijama SAD-a i Evropske unije je i lider Čečenije Ramzan Kadirov, koga godinama unazad prate optužbe za ignorisanje teških kršenja ljudskih prava, uključujući otmice, mučenja, ubistva i progon pripadnika LGBT populacije.

Odluku o dodeli državljanstva njegovom sestriću potpisao je 24. aprila premijer Srbije Đuro Macut.

"To ne može da se objasni racionalnom politikom", kaže bivši diplomata Srećko Đukić.

"To je lični interes, oduživanje duga Rusiji i Kadirovu", dodaje Đukić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Macut je četiri dana posle odluke o dodeljivanju državljanstva potpisao rešenje o ukidanju.

Vlada se, prilikom oduzimanja državljanstva, pozvala na Zakon o opštem upravnom postupku.

U tom zakonu navodi se da se rešenje može ukinuti "radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, javnu bezbednost, javni mir i javni poredak ili radi otklanjanja poremećaja u privredi".

Srećko Đukić ocenjuje da je Srbija povukla odluku o državljanstvu zbog upozorenja Evropske unije.

"Očito je da se traži da Srbija prekine sa praksom davanja državljanstava da Evropska unija ne bi uvodila neke mere", ocenjuje Đukić.

Iz Brisela za RSE nisu komentarisali odluku o dodeli, pa oduzimanju državljanstva sestriću čečenskog lidera.

Srbija je i prethodnih godina dodeljivala državljanstva po posebnoj proceduri, po kojoj ga mogu dobiti državljani drugih zemalja, u slučaju da to predstavlja "interes za Srbiju".

Više od 150 Rusa je nakon invazije na Ukrajinu dobilo državljanstvo Srbije.

Evropska unija je u izveštaju za 2025. upozorila Beograd da to predstavlja potencijalne bezbednosne rizike za EU budući da ruski državljani na ovaj način stiču pravo na putovanje bez viza u EU.

Iako je kandidat za članstvo u EU, Srbija održava bliske odnose sa Rusijom i ne pridružuje se sankcijama protiv ove zemlje.

Ko je Jakub Zakrijev?

Ibrahim Zakrijev, takođe poznat kao Jakub, sa 27 godina postao je jedan od najmlađih gradonačelnika u Rusiji.

On je 2018. imenovan za gradonačelnika Groznog.

U februaru 2020. postavljen je na funkciju šefa administracije predsednika i vlade republike Čečenije. Zatim je postao zamenik predsednika vlade i ministar poljoprivrede.

Zakrijev je imenovan i za direktora ogranka francuske kompanije "Danone", proizvođača prehrambenih proizvoda, nakon što je Rusija konfiskovala tu kompaniju.

Ubrzo nakon prenosa vlasništva, ruski "Danone" je preimenovan u akcionarsko društvo "H&N" (Health & Nutrition).

U martu 2024. godine Putin je poništio nacionalizaciju "Danonea", a ruski mediji su objavili da je njegova prodaja privatnim licima dogovorena.

Prema pisanju medija, imovinu je u odnosu 50:50 trebalo da kupe Kadirovljev nećak i holding "Vamin" iz Tatarstana. U maju 2024. godine prodaja ruskog ogranka "Danonea" je završena i prodata kompaniji "Vamin".

U saopštenju Stejt dipartmenta iz 2023, navodi se da se Jakub Zakrijev nalazi na listi sankcija zbog povezanosti sa porodicom Ramzana Kadirova, kao i da je bio "šef ruske podružnice evropske kompanije nakon što je Ruska Federacija zaplenila imovinu".

'Netransparentno' dodeljivanje državljanstava

Za bivšeg diplomatu Srećka Đukića, dodeljivanje državljanstava u Srbiji je netransparentno i izaziva "mnoga pitanja i sumnje".

Đukić ističe da je u većini slučajeva nejasno koji interes Srbija ima da dodeli državljanstvo ruskim državljanima, niti vlast takve odluke javno obrazlaže.

U konkretnom slučaju, on smatra da Srbija "principijelno" nije imala nikakav interes da dodeli državljanstvo Zakrijevu.

Dodaje i da nije prvi put da Srbija dodeljuje državljanstvo "državljaninu Rusije pod sankcijama ili nekome iz njihovog najbližeg okruženja pod sankcijama".

Ko je sve dobio srpsko državljanstvo?

Najmanje četvoro ruskih državljana dobilo je srpsko državljanstvo iako su u tom trenutku bili pod sankcijama Velike Britanije i Kanade, objavila je 2025. istraživačka mreža BIRN.

RSE je te godine pisao i da je državljanstvo Srbije dobila Iman Sumajdovna Halidova, koja je, po svemu sudeći, ćerka Sumajda Halidova, preduzetnika i sportiste iz Čečenije.

U maju 2023. godine, i Halidov je sam dobio srpsko državljanstvo u posebnom postupku.

Pasoš Srbije je početkom avgusta 2022. godine dobio ruski biznismen Oleg Čerepanov, a krajem jula i Arkadij Mutavči, bivši izvršni direktor dobavljača za Odeljenje za upravljanje imovinom Kremlja.

Broj državljanstava koje dodeljuje Vlada Srbije drastično je porastao od početka ruske invazije na Ukrajinu i uvođenja sankcija Rusiji i ljudima bliskim Kremlju.

Od 2010. do 2015, između pet i 13 osoba je godišnje ovako dobijalo državljanstvo, a prva godina rata u Ukrajini donela je do tada rekordan broj rešenja o dodeli državljanstva – 64.

Od tada je samo državljanima Rusije dodeljeno više od 150 državljanstava.

Upozorenja iz Brisela

Evropska unija godinama upozorava na praksu dodele pasoša ruskim državljanima.

U poslednjem izveštaju o proširenju iz 2025. se navodi da vizna politika Srbije nije u potpunosti usklađena sa Evropskom unijom, a da je dodeljivanje pasoša ruskim državljanima "razlog za zabrinutost".

"Rigorozne bezbednosne provere bi trebalo da se primene prilikom dodele srpskog državljanstva ruskim državljanima jer nosioci srpskog pasoša imaju koristi od bezviznog putovanja u EU", navodi se.

U tom smislu, EU je dala preporuke Srbiji da se dodatno uskladi sa viznom politikom EU.

Vlada Srbije odustala je 2023. od izmena Zakona o državljanstvu koje bi omogućile da strani državljani mogu doći do srpskog pasoša nakon tri godine stalnog boravka.

Brisel je prethodno upozorio da bi to moglo ugroziti bezvizni režim Srbije sa EU.

Veze Čečenije i Srbije

Čečenski zvaničnici su prethodnih godina u više navrata posetili Srbiju.

Džambulat Umarov, nekadašnji vicepremijer ruske republike Čečenije i ministar informisanja, predstavio je 2023. svoju knjigu u Ruskom domu, ruskom centru za nauku i kulturu u Beogradu.

Umarov je inače blizak saradnik čečenskog lidera Ramzana Kadirova.

U novembru 2022. godine predstavnik šefa Čečenije u arapskim i muslimanskim zemljama Turko Daudov posetio je Srbiju, gde se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Daudov je tada na Instagram stranici objavio da je Vučiću i celom srpskom narodu preneo pozdrave Ramzana Kadirova i naglasio da su "vekovni bratski odnosi između Rusije i Srbije još jednom pokazali svoju snagu". Kao odgovor, Vučić je naveo da je ruski narod bratski nastrojen prema Srbima i da se ti odnosi "ne mogu uništiti ni pod kakvim pritiskom".

Nije tada bilo poznato koji je glavni cilj sastanka i tema razgovora dvojice političara.

U januaru te godine, delegacija iz Srbije posetila je Čečeniju, a zemlje su odlučile da sarađuju u boksu.

Prema saopštenju Srpskog bokserskog saveza, Kadirov je nameravao da organizuje trening za srpsku i rusku reprezentaciju u Groznom i dalje razvija odnose sa Beogradom "za dobrobit obe zemlje".

Prethodne 2021. u javnosti je spominjana inicijativa za osnivanje verske škole u Novom Pazaru, na jugozapadu Srbije, koja će biti nazvana po Ahmadu Kadirovu, pokojnom ocu čečenskog lidera.

Međutim, zvaničnih informacija o realizaciji ove inicijative nema.