Srbija dodelila državljanstvo nećaku Ramzana Kadirova

Vlasti u Srbiji dodelile su u aprilu državljanstvo Jakubu Zakrievu, nećaku predsednika Čečenije Ramzana Kadirova.

Odluku je donela Vlada Srbije, a dokument je potpisao premijer Đuro Macut, objavljeno je u Službenom glasniku.

U odluci Vlade piše da mu je državljanstvo Srbije dodeljeno "u interesu" Republike.

Koji konkretno interes Zakriev predstavlja za zemlju, nije precizirano. Ranije je bio na listama samkcija SAD-a i Velike Britanije, objavio je Current Time (televizijska i digitalna mreža na ruskom jeziku kojom upravlja RSE).

Jakub Zakriev je sin starije sestre Ramzana Kadirova. Sa 27 godina, 2018. godine, imenovan je za gradonačelnika Groznog, čime je postao jedan od najmlađih gradonačelnika u Rusiji. U februaru 2020. godine postavljen je na funkciju šefa administracije predsednika i vlade republike. Zatim je postao zamenik predsednika vlade i ministar poljoprivrede Čečenije.



U julu 2023. godine objavljeno je da je Zakriev imenovan za direktora ruskog ogranka kompanije Danone nakon što je Rusija konfiskovala tu kompaniju.

Njegovo imenovanje usledilo je nakon što je predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao ukaz o prenosu akcija francuskog koncerna Danone u Rusiji na privremeno upravljanje državnom organu u okviru Ministarstva finansija.

Ubrzo nakon prenosa vlasništva, ruski Danone je preimenovan u akcionarsko društvo "H&N" (Health & Nutrition). U martu 2024. godine Putin je poništio nacionalizaciju ruskog Danonea, a ruski mediji su objavili da je njegova prodaja privatnim licima dogovorena.

Prema pisanju medija, imovinu su u odnosu 50:50 trebalo da kupe Kadirovljev nećak i holding "Vamin" iz Tatarstana. U maju 2024. godine transakcija prodaje ruskog ogranka Danonea je završena.

U decembru 2024. godine vlasnik kompanije "Vamin" postao je bivši zamenik ministra poljoprivrede Čečenije Ruslan Alisultanov, koji je, prema pisanju medija, ranije takođe dobio državljanstvo Srbije.

Srbija i Čečenija nemaju bliske ekonomske i političke odnose, ali Beograd i Kremlj ih takođe karakterišu kao "bratske". Srbija, uprkos pozivima Zapada, nije uvela sankcije Rusiji i neguje bliske odnose sa Rusijom i nakon njene invazije na Ukrajinu.