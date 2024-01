Izrael optužuje WHO za 'dosluh' s Hamasom

Izrael je u četvrtak optužio Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) za tajni dogovor s Hamasom ignoriranjem izraelskih dokaza o "terorističkom korištenju" bolnica u Pojasu Gaze.



Ambasadorica Meirav Eilon Shahar rekla je na sastanku izvršnog odbora WHO-a 25. januara da ne može biti zdravlja na palestinskom teritoriju kada se Hamas "ugradi u bolnice i koristi ljudske štitove", piše novinska agencija AFP.



U "svakoj pojedinoj bolnici koju je IDF (Izraelske obrambene snage) pretražio u Gazi, pronašao je dokaze o vojnoj upotrebi od Hamasa", rekla je.

"Ovo su neporecive činjenice koje WHO uvijek iznova ignorira. To nije nekompetentnost, to je tajni dogovor", dodala je.



Rat je izbio kada su Hamas i drugi militanti iz Gaze 7. oktobra pokrenuli napade bez presedana na Izrael koji su odnijeli oko 1.140 života, prema službenim izraelskim brojkama.

Militanti su također zarobili 250 talaca, a Izrael kaže da ih je oko 132 ostalo u Gazi. Taj broj uključuje tijela najmanje 28 mrtvih talaca, navodi AFP na temelju izraelskih podataka.



Izrael je kao odgovor obećao slomiti Hamas i pokrenuo vojnu ofenzivu za koju ministarstvo zdravstva koje kontrolira Hamas kaže da je ubila najmanje 25.700 ljudi, od čega oko 70 posto žena i djece.



Izraelska vojska optužuje Hamas da ima tunele ispod bolnica i da koristi medicinske ustanove kao komandne centre, što je islamistička skupina negirala.

WHO nije potvrdio te navode.



Richard Peeperkorn, predstavnik WHO-a za palestinski teritorij, rekao je novinarima 21. decembra da "mi u našim misijama nismo vidjeli ništa od ovoga na terenu", dodajući da WHO "nije u poziciji ustvrditi kako je bilo koja bolnica korištena" u vojne svrhe.



"Uloga WHO-a je nadzirati, analizirati i izvještavati... Mi nismo istražna organizacija", kazao je Peeperkorn.



No ambasadorica Eilon Shaher tvrdi da je zdravstvena agencija Ujedinjenih naroda "znala da su taoci držani u bolnicama i da su u njima djelovali teroristi".



"Čak i kada im se predoče konkretni dokazi o tome što se događalo pod zemljom i iznad zemlje ... WHO odlučuje zažmiriti na oči, ugrožavajući one koje treba štititi", kazala je.