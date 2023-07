Irska pjevačica Sinéad O'Connor preminula u 56. godini

Irska pjevačica i aktivistica Sinéad O'Connor umrla je u 56. godini.

"Sa velikom tugom objavljujemo da je preminula naša voljena Sinead", objavila je porodica, prenosi BBC.

"Njena porodica i prijatelji su uništeni i zatražili su privatnost u ovom veoma teškom trenutku", navedeno je.

Bila je najpoznatija po svom singlu Nothing Compares 2 U, objavljenom 1990. godine, koji je postao hit broj jedan širom svijeta.

Taoiseach (irski premijer) Leo Varadkar joj je odao počast, rekavši da su njenu muziku "voljeli širom svijeta, a njen talenat je bio neuporediv".

Pjevačica, koja je bila otvorena u svojim društvenim i političkim stavovima, objavila je ukupno 10 studijskih albuma.

Njen prvi album The Lion and the Cobra izašao je 1987. godine, ušavši među 40 najboljih u Velikoj Britaniji i SAD-u. Njegov nastavak I Do Not Want What I Hat Got, koji uključuje Nothing Compares 2 U, bio je hit broj jedan.

Sedamnaestogodišnji sin pjevačice iz Dablina umro je prošle godine, nekoliko dana nakon što je prijavljen nestanak.

Pišući na društvenim mrežama nakon njegove smrti, rekla je da je "odlučio da prekine svoju zemaljsku borbu" i zatražila da "niko ne slijedi njegov primjer".

Prešla je na islam 2018. godine, promijenila ime u Shuhada', ali je nastavila nastupati pod svojim rođenim imenom.

Jedan od najznačajnijih događaja u njenoj karijeri desio se 1992. godine kada je pocepala sliku pape Jovana Pavla II u američkoj TV emisiji Saturday Night Live.

Nakon acapella izvedbe pjesme Rat, Boba Marleya, pogledala je u kameru i rekla "borite se protiv pravog neprijatelja", u znak protesta protiv Katoličke crkve.

Incident je rezultirao doživotnom zabranom za nju na NBC-u i protestima protiv pjevačice u SAD-u.

"Nije mi žao što sam to učinila. Bilo je briljantno", rekla je u intervjuu za New York Times 2021. godine.