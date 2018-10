Amfilohije tvrdi da je patrijarhova izjava o položaju Srba u Crnoj Gori pogrešno prenešena

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irinej ponovo je u Crnoj Gori, gdje je stigao sa patrijarhom antiohijskim i cijelog istoka Jovanom X.

To je prva posjeta patrijarha SPC Irineja nakon što je u julu ove godine izjavio da je položaj te crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vrijeme okupacije osmanlija, dok je položaj Srba kao u vrijeme Nezavisne države Hrvatske (NDH), što je izazvalo burne reakcije crnogorskih zvaničnika.

Patrijarh Jovan X i Irinej u pratnji visokih crkvenih velikodostojnika SPC prvo su posjetili cetinjski manastir gdje je za njih upriličena svečana crkvena ceremonija, nakon koje se patrijarh SPC obratio novinarima rekavši da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori.

"Meni je veoma drago što sam u Crnoj Gori. Ja sam 1969. - 1970. bio upravnik u manastiru Ostrog i tada sam bio u prilici da posetim gotovo celu Crnu Goru. Posebno me raduje što sam u prilici da zajedno sa patrijarhom antiohijskim Jovanom, patrijarhom drevne hrišćanske, apostolske crkve prenesem njegovu i našu želju da među našim narodom vladaju mir, ljubav i sloga. To je normalno jer smo mi jedan narod, iako smo podeljeni nismo razdeljeni. Treba jedni druge da pomažemo i da budemo narod kakav naš gospod očekuje i želi da budemo", rekao je mitropolit Irinej.

Istom prilikom obratio se i mitropolit crnogorsko-primorski SPC Amfilohije, saopštivši da je ranija izjava patrijaha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vreme NDH i osmanlija pogrešno prenešena i da je u tom smislu Irinej zapravo mislio na 30 srpskih sveštenika koji nemaju dozvolu za boravak u Crnoj Gori.

"Znate šta je on rekao tom prilikom. Isto ono što sam ja rekao premijeru – 30 naših monaha i monahinja od kojih su neki i ovdje prisutni, da nikada u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici. E to je on u stvari rekao. Zašto da to radi neko ko ne voli crkvu ili neko da stvara neku svoju lažnu crkvu. To ne radi Crna Gora nego ti koji onda žele da stvore tu mržnju", naveo je mitropolit Amfilohije.

Govoreći o detaljima posjete, Amfilohije je kazao da o bezbjednosti visokih gostiju brine državno obezbjeđenje, kao i da su na ručak pod manastir Ostrog bili pozvani premijer Duško Marković, predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ivan Brajović, koji zbog ranijih obaveza, kako je rekao nijesu mogli prisustvovati.

Predsjednik Vlade potvrdio je da je dobio poziv Mitropolije crnogorsko-primorske da bude danas njihov gost, ali da se pisanim putem zahvalio jer zbog ranije preuzetih obaveza na Žabljaku ne može da prisustvuje.

"Ali sam se zahvalio i u tom pismu poručio da očekujem da će Irinej povući svoju izjavu i da će se izviniti Crnoj Gori i njenim građanima", rekao je Marković.

Uz opasku da nije čuo Irinejevu izjavu, Marković je rekao da je u razgovoru s mitropolitom Amfilohijem dobio najavu "takvog pristupa Irineja".

Amfilohije se tokom razgovora sa novinarima dotakao pitanja imovine i rekao da je od 90 tih kada je došao na Cetinje stekao knjige i "ovo malo mantije", te da nije siguran što su sve stekli oni koji su došli kad i on. Na opasku novinara o njegovom voznom parku, Amfilohije je kazao da "neće valja mitropolit crnogorski na magarca da ide".

Inače, dan uoči dolaska Irineja oglasila se Uprava policije, koja je demantovala špekulacija pojedinih medija bliskih vlasti da bi poglavaru srpske crkve mogao biti zabranjen ulazak u Crnu Goru. Iz Uprave policije su saopštili da "u ovom trenutku ne postoji nijedna smetnja koja bi onemogućila boravak patrijarha u našoj zemlji".

Podsjetimo, Irinej je u intervjuu za podgorički dnevnik Dan u julu ove godine aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj (NDH), a za SPC utvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga je imala za vrijeme osmanlija.

Ta Irinejeva izjava naišla je na oštre reakcije u Podgorici. Među prvima je tada reagovao crnogorski premijer Duško Marković.

"Rekao bih da to nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, i da ta pouka se ne tiče samo toga, nego evropskog i evroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Zloupotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje", rekao je Marković u julu ove godine.

A da bi Irinej trebalo da koriguje tu svoju izjavu bio je uvjeren i aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je za podgorički Radio Antena M ranije izjavio da očekuje demantij patrijarha SPC.

No, očekivanja crnogorskih zvaničnika nijesu se ispunila budući da su na njihove pozive iz Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve (SPC) saopštili da se Irinej neće izviniti Crnoj Gori zbog izjave o položaju u kome se nalaze srpski narod i crkva.