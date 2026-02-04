Ključne sporne tačke u američko-iranskim pregovorima s ciljem izbjegavanja rata

Specijalni izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi sastaće se 6. februara u posljednjem pokušaju da postignu sporazum s ciljem sprječavanja rata.

Američki predsjednik Donald Trump rasporedio je značajne vojne snage u Perzijskom zaljevu dok njegova administracija razmatra moguće napade na Teheran.

Iran pokušava ograničiti obim pregovora isključivo na svoj nuklearni program. Sjedinjene Američke Države, međutim, traže sporazum koji bi također ograničio iranski program balističkih raketa i okončao podršku Teherana naoružanim grupama na Bliskom istoku.

Trump želi sporazum jer ga, kako kaže Damon Golriz sa Univerziteta primijenjenih nauka u Hagu,"više preferira nego rat s velikom zemljom poput Irana".

"Ako se postigne dogovor, to će biti u interesu Islamske Republike – čak i ako se u javnosti stekne utisak da se Islamska Republika predala", dodao je.

Da bi postigli sporazum, američki i iranski izaslanici morat će prevazići nekoliko spornih tačaka koje su ranije dovele do propasti pregovora.

Bez obogaćivanja, bez zaliha

Sjedinjene Države zahtijevaju da Iran u potpunosti obustavi obogaćivanje uranija i da se odrekne svojih zaliha od oko 400 kilograma visoko obogaćenog uranija, čime bi se Teheranu onemogućila izgradnja nuklearnog oružja.

Iran je ranije odbijao ove zahtjeve, ali bi sada mogao napraviti ustupke zbog svoje slabe pregovaračke pozicije, smatraju stručnjaci.

Iranski klerikalni establišment nalazi se na najslabijoj tački u posljednjih nekoliko decenija, suočen s dosad nezabilježenim nemirima i ekonomskim kolapsom u zemlji, kao i snažnim gomilanjem američkih vojnih snaga u neposrednoj blizini.

Iranski nuklearni program također je ozbiljno narušen. Sjedinjene Države bombardovale su ključne podzemne pogone za obogaćivanje uranija u Fordowu i Natanzu tokom 12-dnevnog rata između Irana i Izraela u junu.

Jedan od mogućih problema je izvlačenje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija, koji je, prema riječima Tariqa Raufa, bivšeg šefa za verifikaciju u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), "pomiješan s ruševinama" nakon američkih zračnih napada na podzemne nuklearne objekte prošle godine.

Rauf je također istakao da jedna od američkih bombi za probijanje bunkera, korištenih u napadu, nije eksplodirala.

"Još uvijek se tamo, u Natanzu, nalazi više od 2.000 kilograma visokog eksploziva… što može biti veoma nestabilno i moglo bi eksplodirati ako se poremeti", rekao je za Radio Fardu (Iranski servis Radija Slobodna Evropa).

Jedan od načina da se riješi pitanje obogaćivanja uranija jeste povratak prijedlogu iz maja 2025. godine – regionalnom konzorciju za obogaćivanje, koji bi Iranu omogućio da nastavi obogaćivati uranij, ali samo do niskih nivoa pogodnih za civilne energetske potrebe.

Takvi konzorciji se obično osnivaju u zemlji koja već ima nuklearni program. Jedina država na Bliskom istoku s formalnim nuklearnim programom su Ujedinjeni Arapski Emirati, ali su oni odustali od prava na obogaćivanje uranija i nuklearno gorivo uvoze iz inostranstva.

Rakete i saveznici

Sjedinjene Države također žele uvesti ograničenja na domet i broj iranskih balističkih raketa, čime bi se Teheranu onemogućilo da pogodi Izrael.

Iran trenutno ima ograničenje dometa raketa od 2.000 kilometara. Njegove rakete srednjeg dometa mogu pogoditi Izrael, dok rakete kratkog dometa mogu gađati američke vojne baze u regiji Perzijskog zaljeva.

Tačan broj iranskih raketa srednjeg dometa nije poznat. Izrael je tokom rata u junu gađao iranska postrojenja za proizvodnju raketa i lansirne sisteme. Ipak, vjeruje se da Iran još uvijek posjeduje nekoliko hiljada balističkih raketa kratkog dometa.

Iran je kategorički odbio bilo kakva ograničenja svog raketnog programa, koji smatra ključnim za svoju odbranu.

Islamska Republika također je odbacila mogućnost napuštanja naoružanih saveznika i militantnih grupa koje podržava u Libanu, Iraku i Jemenu. Iran takozvanu "osovinu otpora" smatra ključnim dijelom svoje strategije odvraćanja od izraelske i američke agresije.

Ova mreža uglavnom je ostala po strani tokom izraelske zračne kampanje u junu, ali analitičari smatraju da bi mogla stati uz Iran ako pregovori propadnu i izbije rat sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Priredila Elvisa Tatlić