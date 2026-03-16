SAD navodno blizu objave koalicije za pratnju brodova kroz Hormuški moreuz; Irak osjeća posljedice rata

Sjedinjene Države su blizu objave koalicije koja će pratiti brodove kroz Hormuški moreuz, izvijestili su Wall Street Journal i Axios, dok je Iran upozorio da nije ni blizu odustajanja, a susjedni Irak je nastavio osjećati prelijevanje posljedica rata.

"Administracija Donalda Trumpa planira već ove sedmice objaviti da je više zemalja pristalo formirati koaliciju koja će pratiti brodove kroz Hormuški moreuz", izvijestio je Wall Street Journal 15. marta, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.

U izvještaju se navodi da se o ovom pitanju i dalje raspravlja i da bi se misija mogla mijenjati u zavisnosti od uslova na ratištu. Također se navodi da potencijalne učesnice raspravljaju o tome kada bi takva misija trebalo da počne - tokom neprijateljstava ili tek nakon prekida vatre.

Axios je, pozivajući se na četiri izvora, kasnije također izvijestio da američki predsjednik Donald Trump želi sljedeće sedmice objaviti koaliciju i da razmatra zauzimanje strateškog iranskog ostrva Kharg, koje su američke snage bombardovale 13. marta, ako saobraćaj u moreuzu ostane blokiran.

U ranijoj objavi na društvenim mrežama, američki predsjednik Donald Trump je rekao: "Zemlje svijeta koje primaju naftu kroz Hormuški moreuz moraju se pobrinuti za taj prolaz, a mi ćemo pomoći - MNOGO!"

U intervjuu objavljenom 16. marta u listu The Financial Times, Trump je rekao da NATO čeka "veoma loša budućnost" ako države članice ne pomognu Sjedinjenim Državama u Iranu.

"Potpuno je primjereno da ljudi koji imaju koristi od moreuza pomognu da se osigura da se tamo ništa loše ne dogodi", citirao je The Financial Times Trumpa.

Britanski premijer Keir Starmer je 15. marta razgovarao s Trumpom o važnosti ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza kako bi se zaustavili poremećaji u globalnom brodskom saobraćaju, rekao je portparol Downing Streeta.

Starmer je također razgovarao s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, tokom čega su razgovarali o tome kako trenutna blokada moreuza utiče na međunarodni brodski saobraćaj. Lideri su se dogovorili da nastave razgovore na sastanku zakazanom za 16. mart, saopštio je Downing Street.

Strahovi od energetske krize

Wall Street Journal je također izvijestio da su američki naftni izvršni direktori upozorili zvaničnike administracije da će se energetska kriza izazvana ratom s Iranom vjerovatno pogoršati.

Navodi se da su u nizu sastanaka u Bijeloj kući i nedavnim razgovorima s ministrom energetike Chrisom Wrightom i ministrom unutrašnjih poslova Dougom Burgumom direktori Exxona Mobila, Chevrona i ConocoPhillipsa rekli da će poremećaji u brodskom saobraćaju u moreuzu "nastaviti da izazivaju nestabilnost na globalnim energetskim tržištima", izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na osobe upoznate sa situacijom.

Ako bi vojne snage počele pratiti brodove kroz moreuz dok neprijateljstva još traju, to bi označilo novu, opasniju fazu u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Teheran je uzvratio američko - arapskim saveznicima u regionu i mogao bi gađati strane mornarice u moreuzu, iako su Trump i drugi američki zvaničnici rekli da je iranska mornarica uništena tokom američko-izraelskih zračnih napada.

Uprkos tome što je izložen snažnim udarima američkih i izraelskih zračnih snaga, Iran je ostao prkosan, lansirajući rakete i dronove na Izrael i američke arapske saveznike u regionu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči je 15. marta osporio Trumpovu tvrdnju da Teheran želi pregovarati s Washingtonom. Trump je rekao da nije spreman za pregovore jer "Teheranovi uslovi nisu bili dovoljno dobri".

"Nikada nismo tražili prekid vatre i nikada nismo čak ni tražili pregovore", rekao je Arakči za CBS TV. "Spremni smo braniti se koliko god bude potrebno."

Irak osjeća posljedice rata

U međuvremenu, Irak je nastavio osjećati posljedice rata u susjednoj zemlji, a tamošnji zvaničnici su prijavili više napada – ili na grupe povezane s Iranom ili na lokacije povezane sa Sjedinjenim Državama.

Iračke vlasti saopštile su da je pet osoba ranjeno 15. marta u raketnom napadu na kompleks aerodroma u Bagdadu, gdje se nalazi američki diplomatski objekat.

Iračka vlada je rekla da je "pet raketa gađalo Međunarodni aerodrom u Bagdadu i njegovo okolno područje, ranivši četvero zaposlenika aerodroma i pripadnika osiguranja, te jednog inženjera". Snage sigurnosti su rekle da su zaplijenile lansirnu rampu korištenu za napad u oblasti al-Radwanija jugozapadno od Bagdada.

Strogo utvrđeni aerodrom u Bagdadu uključuje ogroman vojni kompleks s iranskim vojnim i sigurnosnim bazama, centralni zatvor u kojem se drže brojni osumnjičeni teroristi i američki diplomatski i logistički centar.

Od početka rata, Irak je zatvorio svoj zračni prostor širom zemlje. Pretežno sunitski Irak, nominalno američki saveznik, također ima veliku šiitsku populaciju s milicijama i političkim snagama povezanim s Iranom.

Milicije povezane s Iranom preuzele su odgovornost za svakodnevne napade dronovima i raketama na američke baze.

Američka ambasada u Bagdadu također je bila meta, pri čemu je dron pogodio kompleks 14. marta, istog dana kada su tri borca povezana s Iranom ubijena u napadima u glavnom gradu, za koje mnogi okrivljuju Sjedinjene Države.

Reuters je citirao sigurnosne izvore koji su rekli da su tri eksplozivna drona pogodila kamp iranske opozicije istočno od Sulaimanije u iračkom Kurdistanu 15. marta, ubivši jednog borca.

Izraelski vojni portparol, brigadni general Efi Defrin, rekao je da Izrael i dalje ima hiljade ciljeva za napad unutar Irana.

"Još uvijek imamo hiljade ciljeva u Iranu, a svakog dana identifikujemo nove", rekao je.

U međuvremenu, Izrael je nastavio napade na lokacije za koje vjeruje da se u njima nalaze pripadnici Hezbolaha u Libanu. Izraelska vojska je kasno 15. marta saopštila da gađa infrastrukturu Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta nakon ranijih napada usmjerenih bliže granici.