Trump upozorava na nove napade na Iran dok rat ulazi u treću sedmicu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da, iako je veći dio iranskog strateškog ostrva Kharg uništen u američkom zračnom napadu, bi mogao narediti nove napade, dok je američko‑izraelski rat s Iranom ušao u treću sedmicu usred novog nasilja širom Bliskog istoka.

Trump je 14. marta rekao za NBC News da su udari "potpuno sravnili" veći dio ostrva Kharg, koje se nalazi nekoliko desetina kilometara od iranskog kopna, dodajući: "možda ćemo ga pogoditi još nekoliko puta, čisto iz zabave".

Nakon prvog napada, Trump je rekao da su američke snage "potpuno uništile" iranske vojne ciljeve na ostrvu, ali da su ostavile naftnu infrastrukturu netaknutom. Upozorio je da bi i ta postrojenja mogla biti meta ako Iran bude ometao brodski saobraćaj kroz Hormuški moreuz. Iranski zvaničnici tvrde da je izvoz sirove nafte tekao neometano s terminala na ostrvu Kharg nakon onoga što je Trump opisao kao "jedan od najmoćnijih bombarderskih napada" u istoriji Bliskog istoka.

Napad na ostrvo Kharg označio je veliku prekretnicu u sukobu, koji je počeo 28. februara nakon velikih američko‑izraelskih udara na iranske vojne i nuklearne objekte.

Ostrvo Kharg je glavno iransko izvozno naftno čvorište, koje služi kao terminal za oko 90 posto iranskog izvoza nafte. Nalazi se oko 25 kilometara od iranske obale u Persijskom zaljevu.

Rat je također ozbiljno poremetio brodski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, uski morski prolaz koji inače prevozi oko petine globalnih zaliha nafte, a koji je uglavnom zatvoren za komercijalni saobraćaj otkako je sukob počeo.

Dana 15. marta, posljedice sukoba nastavile su se osjećati širom regije, uz izvještaje o eksplozijama u Teheranu i novim raketnim i dron napadima na više američkih saveznika u Persijskom zaljevu.

Trump iznenađen ali nije spreman za dogovor

Trump je rekao za NBC da je bio "iznenađen" što je Teheran uzvratio napadima na druge zemlje Bliskog istoka nakon američko‑izraelskih udara na Iran.

Također je rekao da Iran izgleda zainteresiran za pregovore o okončanju sukoba, ali da "uslovi još nisu dovoljno dobri".

Trump je kazao da bi svaki sporazum morao uključivati obavezu Teherana da odustane od svojih nuklearnih ambicija.

Također je umanjio zabrinutost zbog rasta cijena goriva.

"Mislim da će biti niže nego ranije", rekao je, prognozirajući pad cijena benzina nakon završetka rata.

Iran je obećao da će Hormuški moreuz ostati zatvoren i upozorio da bi cijena nafte mogla dostići 200 dolara po barelu, što je otprilike dvostruko više od sadašnjih, već povišenih, cijena.

Nakon što je ranije sugerirao da bi američka mornarica mogla pratiti brodove kroz moreuz, Trump je sada rekao:.

"Ne želim vam ništa reći o tome", te dodao: "moguće je."

U ranijoj objavi na društvenim mrežama, Trump je rekao: "Zemlje svijeta koje primaju naftu kroz Hormuški moreuz moraju se pobrinuti za taj prolaz, a mi ćemo pomoći - MNOGO!"

Južna Koreja je 15. marta saopštila da "pažljivo prati" Trumpov poziv saveznicima da pošalju ratne brodove kako bi pomogli u održavanju otvorenog prolaza, dok je Japan signalizirao oprez u vezi sa slanjem pomorskih snaga u region.

Francuska nastoji sastaviti koaliciju koja bi osigurala plovidbu kroz Hormuški moreuz kada se situacija stabilizuje, dok Britanija, prema riječima zvaničnika, razmatra opcije sa saveznicima kako bi osigurala sigurnost pomorskog saobraćaja.

Međutim, nijedna od zemalja koje je Trump spomenuo nije naznačila da je spremna rasporediti pomorske snage dok borbe traju.

Napadi unutar Irana

U ranim jutarnjim satima 15. marta, zabilježeno je više eksplozija širom Teherana, a neki stanovnici su rekli da su vidjeli dronove ili borbene avione kako lete iznad grada. U nekim dijelovima prijavljeni su i nestanci struje.

Prema objavama na društvenim mrežama, eksplozije su zabilježene i na drugim lokacijama, uključujući Isfahan, Sanandadž i ostrvo Kiš.

Video‑snimci i izvještaji lokalnih medija sugeriraju da je američko‑izraelski napad oštetio Iranski centar za svemirska istraživanja (ISRC) u zapadnom Teheranu, glavnu državnu ustanovu za satelitska istraživanja i obavještajno mapiranje. RSE nije mogao nezavisno potvrditi te navode.

Ranije je novinska agencija Fars, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, saopštila da je najmanje 15 ljudi poginulo kada je raketa pogodila fabriku u centralnom gradu Isfahanu 14. marta. Američka i izraelska vojska nisu odmah komentarisale.

Fars je također izvijestio da je 20 osoba uhapšeno pod optužbom da su Izraelu slali informacije o vojnim, policijskim i sigurnosnim lokacijama.

Regionalni napadi

U međuvremenu, globalno čvorište za snabdijevanje brodova gorivom u Fudžairi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nastavilo je operacije utovara nafte 15. marta, nakon što je prethodnog dana dio aktivnosti bio obustavljen kada je krhotina oborenog drona izazvala požar u blizini energetskih postrojenja.

Na drugim mjestima u regionu, nekoliko država Perzijskog zaljeva prijavilo je nove raketne i dron napade.

Saudijska Arabija je saopštila da je presrela šest balističkih projektila iznad provincije Al‑Kharj kasno 14. marta, dok je Kuvajt prijavio dron napade koji su oštetili radarske sisteme na međunarodnom aerodromu i natjerali vlasti da privremeno zatvore svoj zračni prostor.

Katarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su četiri balističke rakete i nekoliko dronova koji su ciljali zemlju presretnuti, dok su vlasti u UAE-u saopštile da je protivvazdušna odbrana oborila dron iznad Fudžaire.

Sukob se također intenzivirao duž izraelskog sjevernog fronta.

Noćni izraelski napadi na jug Libana usmrtili su najmanje četiri osobe, saopštili su libanski zvaničnici i državni mediji 15. marta, dok je Izrael poručio da nastavlja kampanju protiv libanskog Hezbolaha kojeg podržava Iran, paralelno sa širim ratom protiv Irana. Izraelski zvaničnici kažu da bi kampanja protiv Irana mogla potrajati sedmicama.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga rekao je za CNN 15. marta da se vojska priprema održavati operacije najmanje još tri sedmice i da i dalje ima "hiljade meta" koje razmatra.

Otkako je kampanja počela 28. februara, izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo je oko 400 talasa napada u zapadnom i centralnom Iranu, ciljajući vojnu infrastrukturu i osoblje, navela je vojska.

Uz izvještavanje RSE-ovog Radija Farda, Reutersa i AFP‑a