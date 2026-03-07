Posle pogibije vojnog vrha, Iran primenjuje decentralizovanu 'mozaik' strategiju

Moćni iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) decentralizovao je svoju strukturu komandovanja i kontrole, dajući nižim činovima više ovlašćenja da odgovore na masovne američko-izraelsko vazdušne napade na Islamsku Republiku.

U zajedničkoj vazdušnoj kampanji od 28. februara ubijeni su brojni visoki vojni i politički lideri, uključujući šefa IRGC-a Mohameda Pakpura i vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, koji je imao poslednju reč o svim državnim pitanjima.

Posle desetkovanja liderstva, Iran je aktivirao takozvanu mozaičnu odbrambenu strategiju, koja je osmišljena da tokom ratnog vremena osnaži lokalne komandante IRGC-a. Ta strategija, iako jača otpornost iranskih oružanih snaga, takođe povećava rizik od pogrešnih procena, kažu stručnjaci.

"Osmišljena je da pomogne lokalnoj provincijskoj IRGC i njenim pratećim elementima Basidža da se brane od spoljnih invazionih snaga", rekao je Farzin Nadimi, specijalista za odbranu u Vašingtonskom institutu.

Veruje se da IRGC, elitna grana iranskih oružanih snaga i stub tamošnje teokratije, ima oko 150.000 pripadnika, s kopnenim, mornaričkim i vazdušnim jedinicama. Takođe komanduje dobrovoljačkim paravojnim snagama Basidž, za koje se procenjuje da imaju oko milion članova.

Decentralizacija je ključni deo doktrine IRGC-a od oko 2009. godine, kada su te snage reorganizovane. Svaka od 31 iranske provincije ima svoje sedište IRGK-a, strukturu komandovanja i kontrole, kao i lanac komandovanja.

"Svaka provincija je mozaik i komandanti imaju mogućnost i ovlašćenje da donose odluke", rekao je Nadimi. "Dakle, kada su odsečeni od svoje komande u Teheranu, oni i dalje mogu da funkcionišu kao kohezivna vojna snaga."

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je za televiziju Al Džazira 1. marta da su "naše vojne jedinice sada nezavisne i na neki način izolovane i da deluju na osnovu instrukcija – opštih instrukcija – koje su im unapred date".

Doktrina zasad na snazi

Čini se da pristup zasad funkcioniše. Iran je odgovorio na teško američko i izraelsko bombardovanje ispaljivanjem nezabeleženih baraža balističkih raketa i kamikaze dronova na Izrael, američke vojne i diplomatske objekte širom Bliskog istoka i kritičnu energetsku infrastrukturu u Persijskom zalivu.

"To implicira da sistem komandovanja i kontrole i dalje funkcioniše, barem zasad", rekao je Saša Bruhman (Sascha Bruchmann), analitičar za vojna i bezbednosna pitanja u londonskom Međunarodnom institutu za strateške studije. "Region će verovatno iskusiti kontinuiranu iransku kampanju odmazde sve dok tamo bude raketa i lansera."

Međutim, nije jasno da li IRGC može da održi kohezivnost dok SAD i Izrael napadaju vojnu infrastrukturu zemlje, uključujući njene zalihe balističkih raketa kratkog i srednjeg dometa, i gađaju provincijske komandante srednjeg ranga.

Ako IRGC-u ponestane raketa ili ako je većina njegovih objekata oštećena ili uništena, snage imaju "malo mogućnosti osim njihovih strateških sredstava odvraćanja", rekao je Bruhman.

Iranske snage se u velikoj meri oslanjaju na rakete i dronove i pošto su "pogođeni njihov proizvodni pogoni iznad zemlje, kapacitet za obnavljanje zaliha je makar pod znakom pitanja", dodao je on.

'Mač s dve oštrice'

Iranska mozaična strategija je osmišljena da IRGC učini otpornijim. Međutim, decentralizovana struktura komandovanja i kontrole takođe bi mogla da potpiruje haos, kažu stručnjaci.

SAD i Izraelu biće teže da "pronađu i dokrajče" decentralizovane vojne jedinice, rekao je Kolin Klark (Colin Clarke), izvršni direktor Centra Sufan, tink-tenka iz Njujorka. "Ali će takođe biti manje uticajne jer neće postići kritičnu masu."

"Neke od disciplinovanijih i elitnijih jedinica moći će da ostanu u borbi, dok će druge, manje iskusne jedinice postati žrtve konfuzije i nereda", dodao je Klark. "Takođe sumnjam da SAD i Izrael sprovode kampanju psiholoških operacija koja će pogoršati taj problem IRGC-a."

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) zahteva "bezuslovnu predaju" Irana i pozvao je oružane snage te zemlje da polože oružje ili će se suočiti sa "sigurnom smrću". On je rekao da će oni koji se predaju dobiti imunitet.

Stručnjaci upozoravaju da decentralizovani ratni uslovi povećavaju rizik od nekoordinisanih napada dronovima i raketama i grešaka u navigaciji koje bi mogle da izazovu nenamernu eskalaciju.

To bi moglo da pomogne u objašnjenju kako iranske rakete i dronovi pogađaju civilna područja poput hotela i tržnih centara u Persijskom zalivu, rekli su analitičari.

Članica NATO-a Turska saopštila je da je 4. marta presrela iransku balističku raketu u svom pograničnom regionu. Još jedan iranski sused, Azerbejdžan, optužio je Teheran da je 5. marta ispalio dronove na aerodrom u njegovom regionu Nahčivan. U oba slučaja, šef iranskih oružanih snaga izdao je neuobičajene direktne demantije.