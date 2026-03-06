Trump pozvao iranske snage da polože oružje, a građane na pobunu

Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je pripadnike iranske vojske, policije i Islamske revolucionarne garde (IRGC) da polože oružje, obećavajući "potpuni imunitet" ako napuste vladajući klerikalni establišment u zemlji.

Dok je iznosio ove poruke, rasle su bojazni da se rat SAD-a i Izraela protiv Irana širi širom Bliskog istoka, pogađajući ne samo arapske saveznike Vašingtona, već i zemlje izvan Zaljeva, poput Azerbejdžana, Turske, Kipra, pa čak i Šri Lanke, udaljene oko 3.900 kilometara.

Trump je, govoreći u Bijeloj kući 5. marta, pozvao snage sigurnosti da stanu na stranu iranske javnosti i pomognu u rušenju vlade koja vlada zemljom još od Iranske revolucije 1979. godine.

"Još jednom pozivam sve pripadnike Iranske revolucionarne garde, vojske i policije da polože oružje", rekao je Trump.

"Sada je vrijeme da se zauzmete za iranski narod i pomognete da vratite svoju zemlju."

Naglasio je da bi oni koji se predaju dobili zaštitu.

"Daćemo vam imunitet", rekao je Trump, dodajući da bi oni koji pređu na drugu stranu bili "na pravoj strani istorije".

"Bićete potpuno sigurni uz potpuni imunitet, ili ćete se suočiti s apsolutno zagarantiranom smrću. A ja to ne želim da vidim", rekao je.

Tramp je takođe apelovao na iranske diplomate u inostranstvu da potraže azil i pomognu u oblikovanju budućnosti Irana.

"Pozivamo iranske diplomate širom svijeta da zatraže azil i pomognu nam da oblikujemo novi i bolji Iran s velikim potencijalom", rekao je.

Kasnije, u intervjuu za NBC News, Tramp je rekao da trenutno ne razmatra slanje američkih kopnenih trupa u Iran.

"To je gubljenje vremena. Oni su izgubili sve. Izgubili su svoju mornaricu. Izgubili su sve što se može izgubiti", rekao je za NBC u telefonskom pozivu, dodajući da je ranija izjava iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija da je Iran spreman za američku ili izraelsku kopnenu invaziju bila "uzaludan komentar".

Tvrdnje o velikim vojnim gubicima

Američki predsjednik tvrdio je da su iranske vojne sposobnosti ozbiljno oslabljene tokom nedavnih borbi.

"Za tri dana, njihovo protivvazdušno naoružanje je nestalo. Nemaju ratno vazduhoplovstvo. Nemaju protivvazdušnu odbranu", rekao je Trump.

"Svi njihovi avioni su nestali. Njihove komunikacije su nestale."

Također je rekao da je otprilike 60 posto iranskih projektila i 64 posto njihovih lansera uništeno, te da je iranska mornarica izgubila 24 broda.

"Njihova mornarica je nestala", rekao je.

Optužio je Teheran da je ranije usmjeravao projektile na nekoliko zemalja Zaljeva, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

"Išli su na cijeli Bliski istok,", rekao je Tramp.

"Onda smo došli mi. Uništili smo njihovu zabavu."

Uticaj na izbor sljedećeg vođe

Nekoliko sati ranije, Trump je izjavio da će Vašington pomoći u odabiru sljedećeg lidera Irana, nakon što je vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u početnoj fazi zajedničkih američko-izraelskih zračnih napada 28. februara.

Govoreći za Reuters, Tramp je odbacio mogućnost da Hameneijev sin, Modžtaba Hamenei, čvrsto konzervativan političar koji se dugo smatrao favoritom za nasljednika, bude novi vođa, nazvavši ga "lako kategoričnim" (tj. beznačajnim, slabim).

"Želimo učestvovati u procesu odabira osobe koja će voditi Iran u budućnost", prenosi ga agencija.

"Ne želimo da se svakih pet godina vraćamo i ponavljamo ovo iznova... Treba nam neko ko će biti dobar za narod, dobar za zemlju."

"Hameneijev sin je za mene neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će donijeti harmoniju i mir Iranu", rekao je Trump u intervjuu za Axios.

Hegseth: Borba je tek počela

U međuvremenu, američki sekretar odbrane Pete Hegseth upozorio je Teheran da griješi ako misli da Sjedinjene Države ne mogu izdržati aktuelni rat, dodajući da su američke snage tek počele da se bore.

"Iran se nada da mi ovo ne možemo izdržati, što je zaista ozbiljna pogrešna procjena", rekao je Hegseth novinarima u sjedištu Centralne komande SAD-a u Tampi na Floridi.

Pentagon je 5. marta saopštio da je američka vojska do sada potopila više od 30 iranskih brodova, te da su balistički raketni napadi Irana smanjeni za 90 posto od prvog dana rata, pri čemu je oko 60 posto lansera uništeno.

Izrael pokreće sljedeću fazu, Iran uzvraća

Načelnik Generalštaba izraelske vojske, Eyal Zamir, rekao je 5. marta da izraelske snage pokreću sljedeću fazu svojih napada u Iranu, u kojoj će "dalje razgrađivati režim i njegove vojne sposobnosti".

Dodao je da je od 28. februara izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo oko 2.500 napada u Iranu tokom početne "faze iznenadnog napada", postigavši zračnu nadmoć i uništivši više od 60 posto lansera balističkih projektila.

Iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u nekoliko dijelova Teherana u ranim jutarnjim satima 6. marta.

Izraelske snage također su pojačale napade na Hezbollah, savezničke snage Irana u susjednom Libanu.

Kao odgovor, iranske snage ispalile su dva nova vala raketa na Izrael i upotrijebile bojeve glave s kasetnom municijom, izvijestila je iranska državna televizija.

Kasetna municija je u velikoj mjeri međunarodno zabranjena jer rasipa eksplozivne naprave preko širokog područja i posebno je opasna za civile. Izrael je ranije optuživao Iran za upotrebu takve municije.

Na drugom mjestu, iranski raketni napad izazvao je požar u državnoj rafineriji nafte u Bahreinu, dok je u Saudijskoj Arabiji određenom osoblju zapadnih ambasada u Rijadu naređeno da se skloni u sigurno mjesto nakon napada na kompleks Ambasade SAD-a ranije ove sedmice.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da su njihovi sistemi protivzračne odbrane presreli šest balističkih projektila, od kojih je jedan pao na teritoriju Emirata. Emiratski zvaničnici rekli su da država razmatra zamrzavanje iranske imovine kako bi kaznila Teheran za napade na njen teritorij.

Ciljevi u zemljama izvan Zaljeva, Azerbejdžanu, Turskoj i Iraku, takođe su bili mete iranskih dronova tokom prvih šest dana borbi. Američka podmornica potopila je iranski ratni brod u vodama Šri Lanke 4. marta, usmrtivši najmanje 87 mornara.

Rastu strahovi u Azerbejdžanu, sjeverozapadnom susjedu Irana, da bi se ta južnokavkaska država mogla uvući u rat.

Baku je optužio Iran da je ispalio dronove koji su 5. marta pogodili aerodrom i školu u azerbejdžanskoj autonomnoj regiji Nahčivan, nazvavši to "činom terora" i obećavši odgovor. Teheran je negirao da je ispalio dronove koji su ranili dvije osobe.

State Department SAD-a je 5. marta upozorio američke državljane u Azerbejdžanu da izbjegavaju putovanja u region Nahčivan nakon napada dronovima.

