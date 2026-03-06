Dana Stroul: SAD i Izrael ostvaruju vojne uspjehe u Iranu, ali politički kraj ostaje neizvjestan

Američki i izraelski zračni napadi nanose vojne udarce Iranu, ali Vašington još uvijek nema jasno definisanu političku strategiju za ono što slijedi nakon borbi, izjavila je Dana Stroul, bivša zamjenica pomoćnika ministra odbrane za Bliski istok, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Stroul, koja je sada direktorica istraživanja u u Vašingtonskom institutu za bliskoistočnu politiku rekla je da se iranske konvencionalne sposobnosti urušavaju, ali je upozorila da Iran i dalje ima druge opcije, uključujući cyber operacije i aktiviranje mreža izvan Bliskog istoka, te da bi pritisci povezani s žrtvama, zalihama municije i presretača, kao i globalnim ekonomskim posljedicama, mogli rasti što rat duže traje.

RSE: Iz perspektive odbrambene politike SAD-a, šta je realno dostižno u ovoj fazi rata s Iranom?

Dana Stroul: Iz perspektive odbrambene politike, mislim da je ono što je general Kaine, predsjednik Združenog štaba, jučer rekao zaista važno. Rekao je da je vojni cilj eliminisati sposobnost Irana da projektuje moć širom Bliskog istoka. A ono na šta misli su tri glavne brige koje kreatori odbrambene politike SAD-a imaju već jako dugo: iranski program nuklearnog oružja, iranski raketni program i iranska podrška terorizmu širom Bliskog istoka.

I vidjeli smo posljednjih nekoliko dana, otkako je rat počeo, da se ulažu napori da se oslabe i vrate unazad svaki od tih različitih programa.

RSE: Koji bi bio najjasniji znak da kampanja trenutno ide u tom smjeru?

Stroul: Znakovi su već tu da su vojni ciljevi na pravom putu. Na primjer, u prvih 48 sati ove kampanje, Izrael i Sjedinjene Države zajedno su postigli zračnu nadmoć nad Iranom. I tako su se američke snage pomjerile s korištenja oružja s mora, ono što nazivamo oružjem "dugog dometa", na ono što nazivaju "oružjem iz blizine". Sada imamo borbene avione iznad Irana koji uništavaju projektile, dronove i slične ciljeve.

A prema prijateljima koje imam na Bliskom istoku, razgovaram s ljudima u Zaljevu, Jordanu i Izraelu, svi izvještavaju da se tempo i intenzitet raketnih i dron napada smanjuju, što znači da postižemo određeni operativni efekat unutar Irana. Ali mislim da je zaista važno razlikovati te vojne alate i procjene od političkog krajnjeg ishoda. A kada je riječ o tome šta je stvarna strategija i koji su širi politički ciljevi, to je nešto što treba da odluči i definiše predsjednik, predsjednik Tramp. A on to još nije učinio.

RSE: Pentagon je saopštio da Iran ispaljuje mnogo manje raketa i dronova nego na početku sukoba. Šta nam to zapravo govori o trenutnoj vojnoj poziciji Irana?

Stroul: To nam govori da Sjedinjene Države i Izrael, radeći zajedno, mogu konvencionalno degradirati i zaista unazaditi iranske sposobnosti. Dakle, iz konvencionalne vojne perspektive, postoji napredak u eliminisanju iranskih zračnih prijetnji i sličnih aktivnosti.

Ali kada je riječ o tome šta je politički krajnji cilj, odnosno kada će predsjednik reći: "U redu, postigli smo svoje ciljeve"- u ovom trenutku, poruke su potpuno neusklađene.

RSE: Koliko dugo mislite da Iran može održati ovaj nivo borbi?

Radio Slobodna Evropa na Telegramu Registrujte se i budite u toku uz sadržaje Radija Slobodna Evropa na Telegramu! Klikom ovde dobijate brze, pouzdane i relevantne informacije o najvažnijim dešavanjima o kojima svakodnevno izveštavamo.

Stroul: Pitanje za ono što je ostalo od iranskog režima jeste kako oni definišu pobjedu, jer ovo je revolucionarni režim koji vjeruje da predstavlja Božiju volju na zemlji. Njihov cilj je preživjeti. Čak i ako njihov raketni program bude vraćen unazad, čak i ako program nuklearnog oružja bude vraćen unazad. Ako su ovo samo zračni napadi, znanje i dalje ostaje, raketni programi se mogu obnoviti sve dok režim opstaje.

RSE: Vidite li mogućnost da se drugi uključe u ovaj rat?

Stroul: Pa, mislim da je prije svega Iran imao strategiju na Bliskom istoku čim su ga Sjedinjene Države i Izrael napali. A ta strategija je bila kazniti partnere i saveznike SAD-a širom Bliskog istoka, posebno u Zaljevu. I vrlo je jasno da ta strategija ne funkcioniše.

Vidjeli smo da naši partneri u Zaljevu, posebno u Savjetu za saradnju u Zaljevu, imaju zaista efikasnu protivzračnu odbranu i da su jasno uperili prst u iranski režim. Oni su ljuti zbog neselektivnih napada na civilnu infrastrukturu širom Bliskog istoka, a ne na Sjedinjene Države i Izrael zbog pokušaja da eliminišu iransku infrastrukturu.

Mislim i da se vode aktivne diskusije o tome kako najbolje eliminisati prijetnje koje dolaze iz Irana. Vidjet ćemo kako će se to razvijati u narednim danima.

RSE: Kako se američki napadi šire dublje u Iran, na šta bi se Vašington sada trebao najviše fokusirati?

Stroul: Ono što Vašington trenutno ima jeste rat koji postiže vojnu efikasnost. Ono što Vašington nema jeste strategija ili politika za period nakon završetka borbi. I mislim da u ovom nedefinisanom prostoru postoji nekoliko nepoznanica koje bi mogle ozbiljno povećati pritisak na predsjednika Trumpa.

Prvo, moglo bi biti više američkih žrtava. Bilo ih je šest ove sedmice, što bi moglo povećati pritisak na njega, posebno kako ulazi u kritičan ciklus izbora na sredini mandata.

Drugo, tu je pitanje američkih zaliha municije i presretača u odnosu na to koliko dugo Iranci mogu nastaviti prijetiti regionu. A tu su i stvari poput globalne cijene nafte, globalne ekonomije, snabdijevanja. Mislim da će se sve ovo samo dodatno zakomplikovati što rat duže traje.

RSE: Ako regionalni saveznici pređu s defanzivne podrške na aktivniju ulogu, može li to promijeniti tok sukoba?

Stroul: To neće promijeniti tok sukoba, jer Sjedinjene Države i Izrael mogu konvencionalno pobijediti Iran i sami. Ali proširivanje koalicije koja učestvuje u ovome svakako bi imalo ogroman politički značaj.

Dakle, pitanje za mnoge zemlje koje su sada uvučene u ovo zbog iranskih napada jeste sljedeće: da li je najbolji način da zaštite svoje interese i stanovništvo nastavak fokusiranja na odbranu i korištenje ovih veoma skupih presretača raketa za zaštitu svojih građana, ili je najbolja odbrana snažan napad? U tom slučaju, mogli bi odlučiti da se pridruže naporima da se degradira, potisne i uništi dio ove raketne i dron infrastrukture unutar Irana.

RSE: Koliko Iran još ima sposobnosti da projektuje prijetnje izvan Bliskog istoka?

Stroul: Ono što je jasno jeste da ta konvencionalna sposobnost, rakete i dronovi, opada iz sata u sat. Ali Iran i dalje ima adute. Ono što još nismo vidjeli jesu iranske ofanzivne cyber operacije širom Bliskog istoka. Također znamo da Iran upravlja globalnom mrežom uspavanih ćelija, terorističkih ćelija širom svijeta. Nismo vidjeli da su one aktivirane.

Naravno, mnoge zemlje, posebno širom Evrope, Sjedinjenih Država i Azije, svjesne su ovoga i vjerovatno pojačavaju razmjenu informacija, obavještajne aktivnosti i zaštitu domovine. Ali ovo su dodatne opcije koje Iran može koristiti da nanese bol izvan Bliskog istoka, i to se još nije dogodilo.

RSE: I za kraj, vidite li da će se ovaj rat produžiti ili bi mogao završiti za nekoliko sedmica, kako se govorilo?

Stroul: Iz vojne perspektive, preostalo je još sedmica posla u smislu onoga što Sjedinjene Države i Izrael smatraju da moraju uraditi da bi eliminisali ove prijetnje, bilo da je riječ o potapanju ostatka iranske mornarice, kao što smo jučer čuli od sekretara odbrane Hegsetha, ili nastavku uništavanja ostatka iranskog raketnog arsenala i arsenala dronova.

Te stvari će zahtijevati vrijeme. Zato očekujem da će ovo trajati sedmicama. Ali, ponovo, izazov je u tome što još nismo čuli od predsjednika Trampa šta je tačno politički krajnji cilj koji želi postići. A rizik je da se operacija postepeno proširi izvan prvobitnih ciljeva i pretvori u dugotrajan, iscrpljujući sukob.