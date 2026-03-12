Iranska mornarica uglavnom uništena, prijetnja Hormuškom tjesnacu nije

Sjedinjene Države i Izrael u velikoj su mjeri uništili iransku konvencionalnu mornaričku flotu u kampanji masovnog bombardiranja od 28. veljače.

Međutim, prijetnja Teherana prema Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih trgovačkih pravaca, nije se smanjila.

Iran je praktički zatvorio ovaj uski plovni put, kroz koji prolazi 20 posto svjetske opskrbe naftom, koristeći taktike asimetričnog ratovanja.

Osim iranske konvencionalne mornarice, moćni Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), elitne grane oružanih snaga zemlje, ima vlastite mornaričke jedinice koje i dalje uznemiravaju i napadaju brodove u Perzijskom zaljevu.

"Iako mislim da je iranska mornarica u ovom trenutku uglavnom borbeno neučinkovita, mornarica IRGC-a i dalje može uznemiravati brodove", rekao je Sascha Bruchmann, analitičar za vojna i sigurnosna pitanja pri londonskom Međunarodnom institutu za strateške studije.

"To održava osjećaj opasnosti koji većina civilnih brodarskih linija i osiguravatelja neće smatrati prihvatljivim", dodao je Bruchmann.

Uništena mornarica

Sjedinjene Države su od 28. veljače gotovo uništile iransku konvencionalnu mornaricu.

Američka vojska je 11. ožujka objavila da je potopila 60 iranskih plovila.

Satelitske snimke i javno objavljene vojne snimke navode da je većina iranske mornaričke flote oštećena ili uništena.

Nestala su dva iranska ratna broda klase Mowj, fregata klase Alvand – Sabalan, kao i brod za logističku potporu Makran, koji je Teheranu davao ograničenu sposobnost projekcije moći na velikim udaljenostima.

Uništene su i stotine brzih napadačkih čamaca koji su činili okosnicu asimetrične strategije mornarice IRGC-a u Perzijskom zaljevu.

Dana 4. ožujka američka podmornica uništila je torpedom iranski ratni brod IRIS Dena u Indijskom oceanu blizu Šri Lanke, dok se vraćao s internacionalne vojne vježbe s oko 180 članova posade.

To je bilo prvo potvrđeno potapanje ratnog broda podmornicom još od 1982. godine, kada je Velika Britanija potopila argentinsku krstaricu General Belgrano tijekom Falklandskog rata, što pokazuje domet i odlučnost američke kampanje.

Međutim, stručnjaci kažu da ti gubici nisu smanjili iransku prijetnju brodarstvu u Perzijskom zaljevu.

Iranski projektili pogodili su 11. ožujka civilni tanker pod tajlandskom zastavom Mayuree Naree dok je pokušavao proći kroz tjesnac.

Fotografije s evakuacije posade pokazale su oštećenje neposredno iznad vodene linije stražnjeg dijela broda, tipičan trag površinskih dronova napunjenih eksplozivom.

Iranska pomorska doktrina

Iran je promijenio svoju pomorsku doktrinu nakon što je američka mornarica potopila oko polovice iranske konvencionalne flote u jednom danu u travnju 1988. Taj napad bio je odmazda za miniranje američkog ratnog broda nekoliko dana ranije.

Stručnjaci kažu da je taj incident pokazao Teheranu da je simetrični pomorski rat protiv supersile unaprijed izgubljena bitka.

Nakon toga uslijedio je višedesetljetni zaokret prema asimetričnim sredstvima kao što su: brzi napadački čamci, obalni protubrodski projektili, pomorske mine, male podmornice te u novije vrijeme besposadne površinske letjelice (USV) konfigurirane kao plutajuće bombe.

Iran je taj koncept institucionalizirao stvaranjem dviju odvojenih mornarica – jedne simetrične i jedne asimetrične.

Iranska mornarica, kao dio regularne vojske, zadržala je konvencionalnu flotu radi prestiža i povremenih dalekih misija, uključujući čak i transatlantsko putovanje 2021.

Međutim, pravi instrument ratovanja bile su mornaričke jedinice IRGC-a, posebno dizajnirane za uznemiravanje i blokadu u plitkim vodama Perzijskog zaljeva, gdje otoci i geografske karakteristike smanjuju prednost jače konvencionalne sile.

Tijekom godina mornarica IRGC-a objavljivala je snimke podzemnih skladišta u kojima se nalaze brzi napadački čamci, od kojih su neki vjerojatno konfigurirani kao besposadna plovila ili samoubilački čamci.

Sličnu taktiku Ukrajina koristi protiv ruske Crnomorske flote, iako stručnjaci kažu da su iranske verzije tehnički manje sofisticirane.

"Sumnjam da bi mogli nanijeti istu vrstu štete američkim ratnim brodovima kakvu je Ukrajina nanijela ruskim brodovima", rekao je Bruchmann, dodajući da je "realnija meta civilno brodarstvo koje opskrbljuje globalno tržište nafte".

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je 10. ožujka da je "potopilo 16 iranskih brodova za polaganje mina".

Međutim, bivši iranski mornarički časnik Mohammad Farsi kazao je za Iranski servis RSE, Radio Farda, da fokus na mine promašuje bit problema.

"Bilo koji brod to može učiniti, čak i brzi čamci IRGC-a koji su trenutačno u Perzijskom zaljevu", rekao je.

"Prema mom mišljenju kao mornaričkog časnika, Iran sada nema potrebe postavljati mine na ulazu u Perzijski zaljev. Razlog zašto brodovi ne prolaze jest to što kompanije znaju da je vjerojatnost da budu pogođeni iznimno visoka", ističe.

Kao neposredniju prijetnju istaknuo je iranske mogućnosti dronova u blizini otoka Kešm, Hengam i Larak, smještenih blizu glavnih plovnih putova.