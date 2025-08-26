Australija stavlja iransku Revolucionarnu gardu na crnu listu, povećava pritisak na Veliku Britaniju i EU

Australija je odlučila da protera iranskog ambasadora i pokrene postupak ka zvaničnom obeležavanju Revolucionarne garde (Korpus garde Islamske revolucije – IRGC) kao terorističke organizacije, što bi moglo da podstakne Veliku Britaniju i Evropsku uniju da učine isto.

Australijske obaveštajne agencije povezale su iransku vladu s antisemitskim napadima izazivanjem požara na objektima jevrejske zajednice u Sidneju i Melburnu krajem 2024. godine.

Iranskom ambasadoru i još trojici zvaničnika data je nedelja dana da odu iz zemlje, čime je Australija prvi put od Drugog svetskog rata proterala ambasadora.

Hosein Alizadeh, bivši iranski diplomata u Finskoj, rekao je za Radio Farda (Iranski servis RSE) da broj diplomata koje je Kanbera proterala nosi jasnu poruku.

"Proterivanje jedne osobe je značajno u diplomatskim odnosima, ali kada Australija kaže da proteruje ambasadora zajedno sa još trojicom diplomata, to sugeriše da ima čvrste dokaze koji potkrepljuju tu tvrdnju", rekao je on.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei odbacio je optužbe, insistirajući da "antisemitizam nema mesta u našoj politici".

On je tokom nedeljne konferencije za novinare rekao da će odluka Australije naštetiti bilateralnim odnosima i da je "pod uticajem unutrašnje australijske politike".

"Naravno, svaka neprimerena i neopravdana diplomatska akcija imaće recipročni potez", rekao je Bakaei.

Alizadeh je za Radio Farda rekao da su navodni planovi protiv jevrejskih zajednica u Australiji deo pokušaja Teherana da odgovori na tajne operacije Izraela protiv iranskih interesa, uključujući operacije sabotaže i pokušaje atentata koje Izrael nikada nije zvanično priznao.

On je rekao da Iran nije u stanju da pruži proporcionalne odgovore na akcije Izraela, "pa targetira Jevreje širom sveta, bez obzira na to da li imaju nekakve veze s Izraelom".

Pritisak za stavljanje Revolucionarne garde na crnu listu

Premijer Australije Entoni Albanezi (Anthony Albanese) rekao je da se sprema stavljanje IRGC-a na listu terorista, čime se Australija stavlja u red sa zemljama kao što su SAD i Kanada. IRGC je u inostranstvu optužena za vođenje nasilnih kampanja van Irana i suzbijanje drugačijih mišljenja unutar granica te zemlje.

Kajli Mur-Gilbert (Kylie Moore-Gilbert), britansko-australijska akademska istraživačica koja je u Iranu bila zatvorena dve godine zbog optužbi za špijunažu koje je negirala, pozdravila je odluku vlade.

"Aplaudiram Albaneziju i (ministarki spoljnih poslova Penny Wong) Vongu što su se umešali i preduzeli odlučne mere protiv brutalnog režima koji se dugo pokazao kao neprijatelj australijskog naroda. Šteta što im je trebalo toliko dugo", napisala je ona na mreži X.

IRGC je formalni ogranak iranskih oružanih snaga, ali se razlikuje od redovne vojske i ima mnogo šire političke i ideološke zadatke. Funkcioniše i kao unutrašnja bezbednosna snaga i kao paravojna organizacija u inostranstvu posvećena unapređenju interesa Irana putem proksija i tajnih operacija. Takođe je duboko integrisana u iranski politički i ekonomski pejzaž.

EU i Velika Britanija suočavaju se sa sve većim pritiskom da formalno zabrane IRGC, ali su dosad to nisu uradile, navodeći pravne i diplomatske prepreke.

Evropski parlament je dva puta glasao za stavljanje te grupe na crnu listu, ali zakon EU nalaže da postoji sudska osuda, administrativna zabrana ili dokazi od države članice pre nego što se može nastaviti sa stavljanjem na crnu listu.

U Velikoj Britaniji, vlada se navodno spremala da stavi IRGC na crnu listu još 2023. usred parlamentarnog i civilnog pritiska, ali se na kraju uzdržala – čime bi potez Australije mogao biti katalizator za novu debatu u Evropi i Velikoj Britaniji.