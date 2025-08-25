Iranska nobelovka kaže da Islamska Republika 'nema budućnost osim kolapsa'

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei izjavio je da je nedavna konferencija iranske opozicije u Briselu bila povezana s iransko-izraelskim ratom i deo plana koji podržavaju SAD da se zameni Islamska Republika.

On je 24. avgusta rekao da su učesnici čak razgovarali o imenovanju monarha.

Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Širin Ebadi, koja je govorila na konferenciji 14. juna, odbacila je Hamneijeve tvrdnje, ali je sugerisala da je on u pravu što je zabrinut za budućnost Islamske Republike.

"Na konferenciji se razgovaralo o tome da je politički establišment nesposoban i da ga narod mora srušiti, a za to nema drugog načina osim jedinstva među opozicijom", rekla je Ebadi za Radio Farda (Iranski servis RSE).

Iranske opozicione frakcije se dugo muče da se ujedine usled dubokih ideoloških razlika i suprotstavljenih vizija budućnosti Irana. Ebadi je, međutim, insistirala da je "postignut veliki napredak" po pitanju jedinstva, što je, kako je rekla, ono što brine vrhovnog vođu.

"Zato je Hamnei izjurio iz svog bunkera da bi se predstavio kao čovek na vlasti koji može da radi šta god želi, ali niko mu ne veruje", rekla je dobitnica Nobelove nagrade za mir 25. avgusta.

Hamnei, koji je takođe vrhovni komandant oružanih snaga, bio je pod kritikama pošto je nestao iz javnosti nakon što je Izrael pokrenuo vazdušne napade na Iran 13. juna. Njegov nestanak su podstakli kredibilni izveštaji da ga je Izrael nastojao da ga ubije. List Njujork tajms (The News York Times) je objavio da je Hamnei izneo planove za sukcesiju u slučaju smrti.

Ubrzo posle govora Hamneija, iranska državna televizija emitovala je izveštaj u kojem se tvrdi da je skup održan tajno u Briselu, iako je događaj prenošen uživo i kasnije postavljen na Jutjub (YouTube).

Ebadi je rekla da su organizatori dva meseca planirali skup i da je slučajno to što je održan dan posle početka 12-dnevnog rata Izraela i Irana.

Takođe je odbacila tvrdnju da je to bio "tajni" sastanak, tvrdeći da je Hamnei ili prevaren da poveruje da je to tajni skup ili da ga namerno prikazuje kao takvog kako bi "prevario" narod.

Potreba za jedinstvom

Vraćajući se na temu jedinstva iranske opozicije, Ebadi je rekla da "nijedna grupa ne može sama" da izazove i sruši klerikalni establišment.

Iranska opozicija se suočava s hroničnim nejedinstvom pošto se njene glavne frakcije – od monarhista i sekularnih republikanaca do levičara i predstavnika različitih etničkih grupa – duboko ne slažu oko budućeg iranskog političkog sistema, opterećene su međusobnim nepoverenjem i prošlim rivalstvima, i često daju prioritet svojim programima i pretenzijama na liderstvo u odnosu na saradnju.

Pokušaji izgradnje saveza često su potkopani nedostatkom poverenja, nevoljnošću za kompromis i zabrinutošću oko stranog uticaja, što dovodi do fragmentiranog aktivizma i ograničenog uticaja na stvaranje širokog otpora sadašnjem režimu.

"Moraju da prestanu da se bore i umesto toga treba da udruže snage", rekla je Ebadi.

Ona je rekla da je Islamska Republika, koja postoji od 1979. godine, sada "najslabija" stanju i da je suočena s unutrašnjim krizama, ekonomskim pritiscima i problemima u regionalnim nastojanjima.

"Sistem nema budućnost osim kolapsa"rekla je Ebadi.

Situacija u Iranu bi mogla dodatno da se pogorša usled povratka sankcija UN.

Evropske sile su upozorile da će do kraja avgusta pokrenuti takozvani "snapback" mehanizam prema iranskom nuklearnom sporazumu iz 2015. kako bi ponovo uspostavile sankcije UN, osim ako Teheran ne postigne dogovor s Vašingtonom o svom nuklearnom programu.

Iranske diplomate će se 26. avgusta sastati sa svojim kolegama iz Francuske, Nemačke i Velike Britanije u poslednjem pokušaju da spreče pokretanje procesa vraćanja sankcija.

Hamnei je u govoru ponovo odbacio direktne razgovore sa SAD uprkos sve većim pozivima u Iranu da se pregovara sa administracijom predsednika Donalda Trampa (Trump), tvrdeći da Bela kuća samo želi da osigura da Teheran "prima naređenja" iz Vašingtona.