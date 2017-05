Ulazak u NATO otvara nove poslovne perspektive

Da li će članstvo u NATO uticati na povećanje aktivnosti Crne Gore u oblasti ekonomije i veće privlačenje stranih investicija, posebno onih iz zapadnih zemalja? Iako sa jedne strane učlanjenje Crne Gore u NATO otvara i nove ekonomske perspektive i tržišta, na drugoj strani Crnoj Gori predstoji rad na dostizanju nivoa kvaliteta u privredi u cilju ispunjenja standarda koje traže članice NATO-a.

Očekivanja najviših crnogorskih zvaničnika su da predstojeće članstvo u NATO bude iskorišćeno za snažniju privrednu i ekonomsku aktivnost zemlje.

Premijer Duško Marković je nedavno saopštio određene pokazatelje koji govore da je blisko učlanjenje Crne Gore u NATO uticalo na povećanje stranih investicija u zemlji. On takođe očekuje da se taj trend nastavi i kada početkom juna crnogorska zastava bude podinuta na jarbol uz zastave ostalih članica NATO.

"U dva mjeseca 2017. godine imamo priliv stranih direktnih investicija nešto preko 64 miliona eura. To je tri puta više nego za dva mjeseca 2016. godine kada smo imali odliv a ne priliv. I to cijenim između ostalog zbog toga što je naša integracija u NATO snažan podsticaj i domaćim i stranim investitorima", rekao je Marković.

Crna Gora u ovom trenutku ima izrazito visok javni dug, a pokušava da u teškim pregovorima sa Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom dođe do mjera koje će obezbjediti stabilnost javnih finansija. Koliko predstojeće formalno članstvo u NATO može uticati na rast ekonomske i privredne aktivnosti Crne Gore?

Ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da, kao i u zemljama koje su se prije Crne Gore priključile Alijansi, i u Crnoj Gori može doći do povećanja investicija. Međutim, privlačenje stranih investitora zavisi i od drugih faktora, kaže Lekić:

"Može se očekivati da će se i kod nas desiti neki porast investicija, odnosno tih investitora koji će doći. Međutim ja nisam baš uvjeren da ti investitori koji imaju projekte i žele da dođu u Crnu Goru, da ih je do sada sprječavalo to što Crna Gora nije bila u NATO i da će ih mnogo ohrabriti to što će Crna Gora za mjesec dana biti u NATO.

Mislim da je tu osnovni problem druge ekonomske stvari – profit koji može da se ostvari, radna snaga, resursi, pogodnosti koje država daje investitoru, tržište... To su osnovni elementi koji privlače investitore. Ali naravno, članstvo u NATO samo je jedna bezbjednosna poluga koja služi da jednostavno ti investitori imaju dodatnu sigurnost".

Siniša Lekić vjeruje da bi crnogorska privreda mogla da se pokrene priključenjem Crne Gore u NATO, tako što će Alijansi ponuditi usluge:

"Smatram da NATO treba nama više da pomogne, da mi počnemo da radimo određene proizvodne programe koji su za NATO potrebni. Od opreme, uniformi, hrane i drugog u šta bi naša privreda trebalo da se uključi. Za to su potrebni određeni sertifikati, određeni tehnički uslovi koji treba da se ispunjavaju."

Nabavke za NATO predstavljaju jedan od segmenata na kojima kompanije mogu da profitiraju. Sastoje se od prijave kompanija na tendere uz prethodno ispunjavanje standarda.

Da tu postoji perspektiva saopštila je na primjeru Hrvatske Tajana Kesić Šapić iz Hrvatske gospodarske komore, koja je crnogorskim privrednicima održala predavanje o uključivanju u nabavke NATO snaga. To, prema riječima Kesić Šapić, ne podrazumjeva samo nabavku naoružanja.

"Nije to nabavljanje samo naoružanja, municije, opremanje vojnika. NATO je zapravo sve. NATO nabavke se odnose i na prehranu, opremanje infrastrukture, izgradnju aerodroma, izgradnju nekih prilaznih cesti, turističke usluge, usluge prevođenja, savjetodavne usluge. Znači postoji čitav spektar natjecanja, čitav spektar aktivnosti na koje se zapravo privrednici mogu prijaviti, a nisu vezani isključivo za naoružanje", rekla je Kesić Šapić.

Nacionalni koordinator za NATO Dragan Pejanović očekuje od crnogorskih kompanija da povećaju svoje standarde i da se jave na tendere, a od čega će korist imati i država.

"Dobiti posao na ovom velikom tržištu za naše kompanije, je pravo bogatstvo. Jer to su ogromne cifre. Jedan posao je od pet miliona eura pa na više. To bi bilo značajno, ne samo za kompaniju, nego i za privredu i državu Crnu Goru", zaključuje Pejanović.