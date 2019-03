Mijatović: Rasizmu nema mesta na stadionima

Treba učiniti sve da se rasizam ne događa na stadionima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Predrag Mijatović, nekadašnji fudbaler Partizana, reprezentacije Jugoslavije i Real Madrida i bivši sportski direktor tog španskog kluba.

Mijatović, koji u svetu sporta važi za fair play zvezdu, je i ambasador Sportskih igara mladih regiona. Živi u Madridu, a trenutno je u Beogradu gde je titulu ambasadora dečjih igara uručio komesaru Evropske unije Johanesu Hanu.

Sa njim je RSE razgovarao nakon što je UEFA pokrenula istragu zbog rasističkih uvreda sa tribina upućenih fudbalerima Engleske na utakmici sa Crnom Gorom u Podgorici, posle čega je engleska premijerka Tereza Mej zatražila oštre kazne.

"Svakako da takve vrste ispada apsolutno ne idu uz sport i takve događaje, pogotovu kada je fudbal u pitanju. To su stvari koje se na žalost događaju. Ljudi koji vode fudbal, sve organizacije, počevši od klubova, preko saveza do UEFA i FIFA moraju da učine sve da do takvih stvari ne dolazi. Ali teško je iskontrolisati toliki broj ljudi... Međutim, i sami ljudi će negde vremenom shvatiti da to nisu stvari koje treba da gledamo i da slušamo na stadionima. Situaciju koja se dogodila trebalo bi proanalizirati i videti šta je činiti."

RSE: Šta bi moglo da se učini?

Mijatović: To ne bih mogao konkretno da kažem s obzirom da ne pripadam fudbalskim savezima niti asocijacijama UEFA ili FIFA. To je njihov posao i apsolutno sam siguran da će ga uraditi na najbolji mogući način.

​RSE: Gde trenutno vidite fudbalske reprezentacije zemalja regiona?

Mijatović: Balkan je uvek bio regija koja je imala jako talentovane mlade igrače. Činjenica da je reprezentacija Hrvatske bila u finalu prošlog Svetskog prvenstva govori o tome da ovaj region ima potencijala. Na Mundijalu je bila i reprezentacija Srbije, Bosna i Hercegovina dobro je počela kvalifikacije za naredno Evropsko prvenstvo, Crna Gora je reprezentacija koja je veoma mlada i koja tek počinje ali sam siguran da će vrlo brzo i ona biti među reprezentacijama koje će gajiti nadu i mogućnosti da budu na nekom velikom takmičenju. Ovaj region je stvarno talentovan i puno igrača u mojoj generaciji, kao i kasnije, ostvarilo je velike rezultate. Optimizam je prisutan i mislim da će ovaj region i u budućnosti biti rasadnik fudbalera koji igraju u velikim klubovima.

​RSE: Srbija je put za EURO 2020. počela remijem u Portugalu, kakve su njene šanse?

Mijatović: Reprezentacija Srbije ostvarila je vrlo pozitivan rezultat protiv Portugala koji je aktuelni prvak Evrope. Nije bilo lako odigrati tu utakmicu, međutim bez obzira na neku njihovu fudbalsku dominaciju na terenu mislim da je Srbija odigrala jedan dobar meč. Od samog starta su znali šta hoće, a to je da ne izgube, i mislim da je to vrlo važan bod na samom startu kvalifikacija. Naravno, ima puno utakmica do kraja, ali sa energijom i zalaganjem koje su prikazali mislim da će Srbija biti na Evropskom prvenstvu.

RSE: Kako u budućnosti vidite reprezentaciju Srbije, nakon promene selektora i njenog učešća na Svetskom prvenstvu?

Mijatović: Pa ja sam optimista. Mislim da je sam plasman na Svetsko prvenstvo jedan važan korak s obzirom da je prošlo puno velikih takmičenja na kojima Srbija nije bila prisutna. Tako da u kontinuitetu igara u sadašnjim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo mislim da Srbija ima veliku šansu da se plasira i na to takmičenje. To bi bilo doobro ne samo za same aktere već i za celokupan srpski fudbal.

​RSE: Da li sebe možda vidite kao nekog budućeg selektora Srbije ili Crne Gore?

Mijatović: Moram da vam kažem da ne vidim sebe u toj ulozi, iz prostog razloga što ja nisam trener. Tako da ću teško biti na klupi. Možda u nekim drugim organizacionim stvarima, vrlo moguće. Međutim, konkretno klupa i teren su za bivše fudbalere koji imaju licence kao treneri. Ja je nemam i mislim da je neću ni imati.