Rasistički ispad dijela domaćih navijača na utakmici Crna Gora - Engleska postao je glavna vijest svjetskih i domaćih medija za koji sagovornici Radija Slobodna Evropa (RSE) kažu da je "poraz veći od onoga na terenu" i sramota za državu. Ubjedljiv poraz crnogorskih fudbalera u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. tako je pao je u drugi plan.

UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG), a kakvu kaznu zbog toga mogu da očekuju crnogorski fudbalski savez i reprezentacija biće poznato nakon što krovna institucija evropskog fudbala ispita slučaj. Odluka o kazni bi mogla biti donijeta 16. maja na sjednici UEFA-e.

"Nije više ni važno kakve će kazne da nam odrede. Kakve god da budu biće nedovoljne", kaže za RSE fudbalski stručnjak Brano Milačić.

Iz crnogorskog Fudbalskog saveza saopštili su da će, ukoliko UEFA utvrdi da je bilo rasističkog ponašanja, preduzeti neophodne mjere da identifikuju neodgovorne pojedince koji su eventualno izazvali takvo ponašanje i zabraniti im pristup na utakmicama u organizaciji Saveza.

Komentar povodom događaja na stadionu pod Goricom RSE je zatražio od ministra sporta Nikole Janovića, ali je iz njegovog kabineta saopšteno da je danas zauzet.

Brano Milačić ocjenjuje da je žalosno to što se desilo i što je ostavilo ružnu sliku o jednom lijepom sportskom događaju koji su pravi navijači sa nestrpljenjem očekivali.

"To je za nas (rasistički ispad i vrijeđanje tamnoputih igrača Engleske, prim. aut.) veći poraz od onih 5:1 na terenu. Oni su tako bacili ljagu na sve nas. Dobro je Sterling rekao da su to samo pojedinci ali da cijenu moramo da platimo svi kao navijači i savez.. Mi ovdje treba da otkrijemo ko su ti ljudi koji su to napravili i da oni shvate da ne mogu tako da ponašaju. Neće se ništa u tom smislu dogoditi jer će ti isti ljudi ili neki njima slični ponoviti isto neki drugi put i mi ćemo se kao i do sada vrtjeti u krug", poručuje Milačić u izjavi za RSE.

Prema članu 14. pravilnika UEFA-e, ako jedan ili više navijača vrijeđaju ljudsko dostojanstvo pojedinca ili grupe, na osnovu boje kože, rase, religije ili etničkog porijekla, klub ili reprezentacija, minimalno se kažnjava djelimičnim zatvaranjem stadiona.

Svjetski i domaći mediji objavili su da su pojedini navijači Crne Gore tokom meča protiv Engleske upućivali rasističke poruke i uvrede engleskim fudbalerima Rahimu Sterlingu, Kalumu Hadsonu Odoi i Deniju Rouzu.

Njihov trener Garet Sautgejt je nakon utakmice saopštio da će zaštititi svoje igrače i da će o incidentu obavijestiti UEFA-u, što su Englezi i učinili, podnoseći prijavu evropskoj kući fudbala, u kojoj su naveli da su navijači crnogorskog tima na rasnoj osnovi vrijeđali tamnopute igrače njihove reprezentacije.

Oglasila se i ministarka sporta Velike Britanije Mims Dejvis koja je kazala da su engleski fudbaleri u Podgorici ostvarili veliki uspjeh i pobjedu, iako suočeni sa "apsolutno neprihvatljivim rasističkim ispadima". Dejvis je pozvala UEFA-u da hitno istraži cijeli slučaj i preduzme "snažne i brze akcije".

Građani, od kojih su neki bili na utakmici između Crne Gore i Engleske na stadionu pod Goricom, kritikuju ponašanje dijela navijača domaće reprezentacije.

"Ja sam iskreno bila šokirana, ne mogu da vjerujem da se to dešava. Ja bih takvima zabranila iz kuće da izlaze, a ne da idu na stadion. To što su oni napravili je sramota za Crnu Goru", kaže studentkinja Milena Jelić.

Marko Vukasović je bio na tribinama i kaže da su rasističke poruke stigle od grupe navijača koji nijesu mogli dostojanstveno da podnesu visoko vođstvo Engleza.

"Nijesu nam Englezi krivi što smo izgubili sa 5:1! Nadam se da se to više neće ponoviti, ipak smo mi civilizovana bića, zar ne? Mada to kada krene teško ga je zaustaviti jer dovoljno je pet ljudi da počne da skandira a onda ih drugi povicima podrže. Većina nas nije željela da se to desi, ali, eto, desilo se", ističe Vukasović.

Sagovornici RSE smatraju da rasizam nije nešto na šta se blagonaklono gleda u crnogorskom društvu i da se tako ponašaju samo malobrojni pojedinci. Ipak, primjećuju da postoji odsustvo svijesti o tome da je rasizam i dalje prisutan u pojedinim državama.

"Kod nas nema tog rasnog problema, mi nemamo sugrađane druge rase pa samim tim i ne znamo koliko zapravo to može da bude osjetljiva stvar", primjećuje Marko Vukasović.

"Mislim da je problem u tome što mi u Crnoj Gori ne razumijemo da je u pojedinim državama rasizam vrlo osjetljiva stvar i da nesmotrenošću možemo da povrijedimo druge. Takođe , nama ovdje fali razvijenija kultura poštovanja drugog i drugačijeg", kaže studentkinja Jovana.

"Crnoj Gori i Crnogorcima nije imanentno da se ponašaju rasistički jer smo mi jedno multikulturalno društvo koje u većini apsolutno prihvata razlike. Naravno da postoje oni koji na razlike gledaju drugačije ali njih je mnogo manje. Ali ni u Evropi nijesu potpuno imuni na takve pojedince i takvo ponašanje", mišljenja je Brano Milačić.

Utakmica Crna Gora Engleska odigrana je u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u 12 država.