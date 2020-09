Banjalučki sajam knjiga otkazan, samo online promocije knjiga

Međunarodni sajam knjige Banjaluka 2020, koji je trebalo da bude održan od 15. do 21. septembra u Sportskoj dvorani Borik, neće biti održan. Ova najveća kulturna manifestacija u Republici Srpskoj, posvećena knjizi, ove godine je trebalo da bude održana 25. godinu zaredom.

„Razlog je trenutno stanje sa epidemijom korona virusa i velikim brojem zaraženih osoba, te zabranom okupljanja više od 50 lica u zatvorenom prostoru. Ranije je Republički štab za vanredne situacije donio takvu odluku i ona je još na snazi. Kako tokom održavanja Sajma knjige u Sportskoj dvorani Borik svakodnevno bude prisutan veliki broj posjetilaca, a samih izlagača i predstavnika izdavačkih kuća ima više od 50, nismo imali mogućnost za organizovanje Sajma na način kako smo to radili protekle 24 godine. I to je osnovni razlog što smo donijeli odluku da fizički ne održimo Sajam“, kaže u intervjuu za RSE rukovoditeljka Sajma knjige Petra Ivić.

RSE: Koliko se ove godine prijavilo izdavača za Sajam knjige i da li ćete na neki način obilježiti ovogodišnji Sajam knjige?

Ivić: Mi smo radili sa nadom da ćemo moći da održimo Sajam, jer je prva odluka Republičkog štaba za vanredne situacije tokom jula, bila da u zatvorenom prostoru može biti do 200 lica. Međutim, kako se usložnjavalo stanje sa epidemijom i broj zaraženih povećavao, odlučili smo da ne održimo Sajam.

Mi smo dobili prijave naših stalnih izdavača koji već 24 godine nastupaju na Sajmu knjige u Banjaluci , a radi se o poznatim izdavačima iz oba bosanskohercegovačka entiteta (Republike Srpske, Federacije BiH), Srbije i Crne Gore.

To su sve poznate izdavačke kuće kao što je Dereta iz Beograda, Zavod za udžbenike Beograd, Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo, Buybook iz Sarajeva, Akia Mali Princ iz Beograda, Laguna, velika izdavačka kuća iz Beograda, Vulkan izdavaštvo iz Beograda, Obodsko slovo iz Podgorice, Partenon iz Beograda i drugi. Znači, svi izdavači koji već godinama nastupaju u Banjaluci su bili rezervisali prostor i ove godine.

RSE: Da li ćete ipak nešto pokušati organizovati? Vidimo da je sada popularno organizovati sajmove i online. Da li ćete ove godine pokušati pomoći izdavačima?

Ivić: Organizator Sajma knjige je donio odluku, kako bismo ostali u kontaktu sa izdavačima koji već tradicionalno više od dvije decenije izlažu na Sajmu knjige u Banjaluci, a prije svega i sa ljubiteljima pisane riječi, da organizujemo promociju izdavačkih kuća, odnosno njihovih izdanja, na portalu sajam.glassrpske.com. Taj portal će biti aktivan od 15. septembra, znači od dana kada je fizički trebao da počne da radi Sajam u dvorani Borik, do 21. septembra.

Izdavači nam šalju svoje linkove koji vode do naslova knjiga koje žele da promovišu. Na taj način želimo da održimo kontakte sa izdavačima. Nadamo se i planiramo, ukoliko se ova situacija sa korona virusom smiri, da ćemo do kraja godine ili na proljeće uspjeti organizovati 25. Sajam knjige uživo u Banjaluci.

RSE: Da li će građani preko Vašeg portala moći kupiti knjige?

Ivić: Građani će moći da kupe knjige, ali ne direktno, preko portala. Izdavači će na tim svojim linkovima informisati čitaoce gdje mogu da kupe njihova izdanja, odnosno koji su to distributeri koji nude njihova izdanja.

Mi smo mislili da će se fizički moći održati Sajam, tako da je sada teško izvodljivo da uradimo nešto više. Nismo se na vrijeme počeli pripremati da to stvarno bude online sajam, i ponuda i potražnje, a to iziskuje i veće troškovi za platformu. Nadamo se da ova situacija neće dugo potrajati. Ako potraje, moraćemo ići i u tom smjeru.

RSE: Sajam knjige u Banjaluci bio je prepoznatljiv i po pratećim događajima, predstavljanjima novih knjiga i razgovorima sa piscima. Da li ćete možda pokušati organizovati neke online promocije?

Ivić: Trenutno ne, ali pratićemo situaciju, pošto će ovaj portal da i dalje živi ako bude bilo potrebno. Nama je žao, jer Sajam u Sportskoj dvorani Borik je predstavljao susrete sa književnicima. Mnogi ljubitelji pisane riječi mogli su po prvi put vide uživo nekog književnika kojim su oduševljeni. Vi znate da je Ljiljana Habjanović Đurović svake godine dolazila. Ona je imala veliki broj posjetilaca, upravo žena, koje su jedva čekale da dođe, da bi kupili knjigu sa njenim potpisom.

Takođe, bićemo uskraćeni za književnu besjedu nekog poznatog književnika prilikom otvaranja Sajma, ali se nadamo da će sve ovo proći, da ćemo nastaviti kako smo i do sad organizovali Sajam knjige.

RSE: Na Sajmu knjige dodjeljivane su i nagrade. Da li otkazivanje Sajma znači da se ove godine nagrade neće dodjeljivati?

Ivić: Sve do sada na Sajmu knjige su dodjeljivane nagrade. Vjerujemo da ćemo i to uspjeti uraditi. Nadamo se da ćemo, kad budemo organizovali 25. Sajam, da li do kraja godine ili u proljeće, dodijeliti nagrade za najbolje naslove knjiga izdatih između dva Sajma.

RSE: S obzirom na to da je Sajam otkazan u posljednji trenutak, da li ste dobili najave koje su knjige trebale biti promovisane ove godine, neka nova izdanja?

Ivić: I sami izdavači su bili u iščekivanju. Ako pratite, znate da 15. septembra i beogradski Sajam knjige treba konačno da saopšti odluku da li će biti Sajma, fizičkog, ili neće. Svi sajmovi knjiga su ove godine otkazani tako da su izdavači bili u iščekivanju. Više su bili na strani da neće biti Sajma.

'Nijedan sajam poslije marta nije održan.'

Znate i sami da nijedan sajam poslije marta nije održan. Ovakav vid sajma kao što je Sajam knjige, nije održan ni u Sarajevu, ni u Podgorici. Jedino je u Banskom Dvoru u Banjaluci u julu održan festival književnosti Imperativ koji nije oblika kakvog je Sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. To je moguće sa manjim brojem izdavača.

Mi smo razmišljali i o sajmu na otvorenom prostoru, ali smo zaključili da nemamo adekvatan prostor koji bi nam dao mogućnost da svi izlagači koji nastupaju na Sajmu knjige u organizaciji Glasa Srpske nastupe, tako da smo se odlučili da ne radimo ni taj vid na otvorenom prostoru.

RSE: Koliko je ova pandemija izazvana korona virusom, prema Vašem mišljenju, uticala na prodaju knjiga ove godine?

Ivić: Vjerovatno je uticala, kao i na sve segmente života što se tiče ekonomije. Možete i sami primijetiti kakva je prodaja u prodavnicama, manji broj kupaca. Što se tiče sajmova, ukoliko se ovakva situacija produži, sajamska djelatnost će doći u pitanje. Nijedan sajam nije održan do sada. Tu su pogođeni ne samo organizatori sajma, nego i iznajmljivači opreme i niz drugih djelatnosti koje prate organizaciju sajma.

RSE: Teško je u ovom momentu procjenjivati kako će se čitava situacija vezano za korona virus razvijati naredne godine. Ako bude ovakvo stanje, da li, po Vašem mišljenju, i izdavači i organizatori Sajma mogu doći u baš ozbiljne ekonomske probleme?

Ivić: Mislim da mogu doći. Ako se ovo nastavi moraćemo se prilagoditi novim tehnologijama, i raditi na platformi gdje će biti i ponuda i potražnja knjiga. Ako ste čitali, Frankfurtski sajam knjiga će ove godine tako biti održan.

RSE: Da li počinjete pripreme za neki online sajam, kako pokušavaju u svijetu?

Ivić: Glas Srpske je u razmišljanju, ali sigurno će, ako pandemija još više bude izražena, krenuti u tom smjeru kad je u pitanju održavanje Sajma knjige. Vjerovatno i naši građani znaju – 25 godina organizovati Sajam nije mala stvar za jednu zemlju, a prije svega za jednu firmu. To predstavlja tradiciju, ne samo za Banjaluku nego i šire.

RSE: Najavili ste tu mogućnost, ako se smiri situacija, da li na jesen, da li na proljeće, da se organizuje Sajam. Da li bi to bio na neki način vanredni sajam?

Ivić: Ne, to bi bio naš redovni 25. Sajam samo bi se fizički održao. Ovo što ćemo raditi na portalu, to je čisto da ostanemo u kontaktu sa izdavačima, jer taj trošak promocije izdavača na našem portalu ne snose izdavači. Sav taj trošak snosi Glas Srpske.

RSE: U svjetlu svega ovoga što se dešava – kultura izgleda najviše trpi, nema sajmova, male su prezentacije knjiga, pozorišne predstave su uglavnom otkazane – koliko će sve to uticati i naredne godine na kulturu?

Ivić: Svakako da će imati veliki uticaj. Projekcije budžeta Republike Srpske predviđaju deficit sve do 2023. godine. Ako imamo to u vidu, onda i kultura dijeli tu istu sudbinu. Nadati se da će se situacija sa korona virusom što prije stabilizovati kako bi se život u svim segmentima vratio u normalu. Ako sve ovo prestane, idemo dalje. Nadamo se da ćemo se vidjeti do kraja godine u dvorani Borik.