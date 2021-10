Rukometaši Novog Pazara čekaju reakciju na skandiranje 'poturice' sa tribina u Beogradu

Član Upravnog odbora Rukometnog kluba Novi Pazar Husein Memić izjavio je da ni posle deset dana od kada je taj klub iz istoimenog grada na jugozapadu Srbije istupio iz Arkus lige Srbije zbog incidenata na takmičenju – reakcije nadležnih nema.

„Taj nacionalizam i fašizam se gaji. Protiv njega se ne bori. Prošlo je 10 dana i ništa se nije preduzelo, čak imamo utisak da je na ceo slučaj bačena zemlja, da je to zakopano i da je to završena priča“, rekao je Memić u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Rukometni klub Novi Pazar istupio je iz Arkus lige Srbije zbog dešavanja na utakmici protiv Crvene zvezde u Beogradu koja je odigrana 10. oktobra, kada su domaćini iz Crvene zvezde, u Beogradu, na nacionalnoj osnovi vređali gostujući rukometaši Novog Pazara.

Arkus liga Srbije predstavlja najviši stepen takmičenja u rukometu u Srbiji.

Klub iz Novog Pazara je posle utakmice saopštio su njegovi članovi vređani na nacionalnoj osnovi tokom čitavog meča, da je na tribini istaknut uvredljiv transparent, kao i da su navijači skandirali osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, uzvikivali - "poturice" i pevali šovinističke pesme.

Ovaj klub je u najjačoj ligi Srbije igrao neprekidno od sezone 2018/2019. Događaj je izazvao i reakciju Ministarstva spoljnih poslova Turske, koje je u saopštenju izrazilo zabrinutost zbog rasističkih incidenata.

„Društvo i pojedinci se još uvek nisu izlečili od širenja mržnje prema drugim narodima koji nisu srpske nacionalnosti“, ocenio je Husein Memić.

RSE: Prošlo je više od 10 dana kako je Upravni odbor Rukometnog kluba Novi Pazar doneo odluku da istupi iz Arkus lige. Šta danas mislite o tome, da li se nešto promenilo, jeste li i dalje ostali pri toj odluci i smatrate li da je dobro doneta?

Memić: Kako vreme protiče ostaje nam žal da sa tog sportskog aspekta nemamo više ono što smo imali, te utakmice koje su bile subotom i taj adrenalin koji je kod svakog sportiste bitan. Jednostavno, svi smo živeli za to, od igrača do člana uprave. Mi smo ceo svoj život posvetili sportu i nekako smo napravili najbolji rezultat od postojanja, 55 godina, a to je ulazak u Super ligu. Međutim, poslednjih pet godina bilo je sporadičnih incidenata.

Desilo se šta se desilo, nije bilo našom voljom, jer smo se mi za ovih pet godina iz Novog Pazara trudili da šaljemo pomirljiv ton, pozitivnu energiju i da putem sporta pokušamo da te negativne stvari stavimo u neki drugi plan, a da sportski rezultati budu imperativ. Ja smatram da to treba da bude imperativ i ove države, a da rezultati budu ono što će da se reflektuje. Međutim, ta utakmica sa Crvenom zvezdom, mi smo znali, ljudi su nas iz Ministarstva unutrašnjih poslova obavestili da će veća grupa navijača biti prisutna, a samim tim smo znali da to nije 20-30 ljudi, znali smo da se nešto sprema.

Poslali smo mail tri dana pre utakmice direktoru (ARKUS lige) Miloradu Šoleviću u kome ga molimo da službena lica obrate pažnju i da se radujemo utakmici sa prijateljima, do tada prijateljima, iz Crvene zvezde. U jednoj rečenici smo rekli da mi kao klub i kao grad nećemo trpeti nikakve nacionalističke uvrede na naš račun, jer smo znali da će veliki broj da je gleda uživo, preko live strima na društvenim mrežama.

Direktor se nije udostojio da nam odgovori, iako sam ja član Upravnog odbora Arkus lige koji ga je postavio sa ostalih pet članova na to mesto. Čak sam ga zvao i telefonom da ga pitam zašto ne odgovara na mail, šta su preduzeli, znamo da će biti problema dajte da ih sprečimo, međutim ni na moj poziv se nije javio.

Onda se dešava šta se dešava. Nemile scene gde su ljudi 60 minuta kačili parole sa ratnim zločincem Ratkom Mladićem, bila je neka slika sa njegovom vojnom uniformom, parola sa porukom gde se ljudi bošnjačke nacionalnosti nazivaju poturicama protiv kojih će se boriti srpski rod. Bili su i razni povici, ceo kolorit nacionalističkog vređanja od strane navijača Crvene zvezde, sa policijom i klubom koji ništa od toga nisu sprečili.

Moj brat, trener Rukometnog kluba Novi Pazar Hasan Memić, pokušao je to da spreči negde na 35-40 minutu utakmice, tražeći tajm aut, a delegata je pitao hoće li da smiri situaciju i prekine utakmicu, jer je bruka i sramota šta se dešava, a on mu je na to odgovorio da čuje samo “napred Zvezdo“. Videli smo kasnije na snimku, da su čak pojedini ljudi izašli iz Hale sportova od sramote i bruke, među kojima neke poznajemo, to su naši prijatelji srpske nacionalnosti, a jedan od njih je trener futsala.

Neko će reći da u sportskom smislu naša odluka nije dobra. Nama je najteže, ali smo želeli da stavimo bukvalno tačku da se to više nikada nikome ne ponovi, ne samo rukometašima, nego i fudbalerima i drugim sportistima koji to doživljavaju gde god da odu.

'Nismo hteli da se to desi u Novom Pazaru'

Istupili smo iz Arkus lige zato što nismo hteli da se to u Novom Pazaru desi nama, jer na onakve uvrede naša Hala sportova bi na sledećoj utakmici bila prepuna naših navijača. Došlo bi par hiljada ljudi i imali bi isto, a možda i gore od onoga što je bilo u Beogradu. To bi bila neka reakcija vraćanja i svaki klub iz Srbije za naše navijače bi bio Crvena Zvezda.

Ovde najveći problem prave oni koji rade na dvostrukim aršinima, zapravo kada se nešto desi u Novom Pazaru, kao što je nedavno bio slučaj na fudbalskoj utakmici sa Partizanom, gde su hapšeni i privođeni samo naši navijači bošnjačke nacionalnosti koji su nešto zgrešili, dok niko od navijača iz Beograda nije. Garantujem vam da nijedan od navijača Crvene zvezde za onu parolu koja je ispisana ljudima koji žive u Srbiji nije ni procesuiran ili za ono veličanje ratnog zločinca.

Taj nacionalizam i fašizam se gaji. Protiv njega se ne bori. Prošlo je 10 dana i ništa se nije preduzelo, čak imamo utisak da je na ceo slučaj bačena zemlja, da je to zakopano i da je to završena priča.

RSE: Da li je neko od nadležnih reagovao?

Memić: Iz Saveza nas niko nije zvao. Imali smo samo sramnu reakciju delegata da je Crvena zvezda kažnjena zbog ubacivanja papirića sa 30.000 dinara (oko 255 evra), a protiv Novog Pazara je pokrenut postupak zbog odluke da se ne takmiči, tako da ćemo tek videti kolika će biti naša kazna. To je jedina reakcija, koja nam govori da smo mi u pravu a to je da se, na žalost, ovo društvo i pojedinci još uvek nisu izlečili od širenja mržnje prema drugim narodima koji nisu srpske nacionalnosti.

RSE: Mnogi su taj događaj na utakmici u Beogradu sa Crvenom zvezdom upoređivali sa nekom utakmicom pre nekoliko godina u Novom Pazaru, kada su navijači pominjali žutu kuću?

Memić: Dobro je što prave tu paralelu sa tom utakmicom koja je bila 2012. godine. Ja sam stupio u kontakt sa advokatima koji su vodili taj slučaj i rečeno mi je da je u prvom trenutku privedeno 25 osobe, od kojih je 13 pušteno, a 12 osuđeno pravosnažnim presudama na dva, tri ili šest meseci zatvora. Ako pričamo o žutoj kući, treba da kažemo da je bošnjački narod osuđen tada na više meseci zatvorskih kazni. To je bila reakcija na parolu “rešite rebus nož, žica, Srebrenica“, a da li je neko od tih navijača priveden, uhapšen ili zatvorski kažnjen. To su ti dvostruki aršini.

Svi oni koji vređaju srpski ili bošnjački narod treba da odgovaraju, a ja sam neko ko sa ovom reakcijom štiti i svoje komšije Srbe i ko želi da se nad njegovim narodom ne primenjuju dvostruki aršini.

RSE: Kakva je bila reakcija igrača? Da li su vas oni podržali, kako reaguju, da li im je žao što se ne takmiče više?

Memić: Moj brat, koji je trener je imao sportsku reakciju, jer je 30 godina u rukometu, i prvo je njemu sve to bilo žao. Tri dana mi je govorio: "Pa što mi, trebali su fudbaleri da istupe", ali kada smo dobili odluku u kojoj se navodi da je protiv Novog Pazara pokrenut disciplinski postupak, poslao mi je poruku da smo doneli pravu odluku. Verujem da je svim igračima i sada teško, među njima i (igraču kluba Novi Pazar) Seadu Međedoviću koji je dete tog sporta.

Opet kažem, mi kao Upravni odbor nismo hteli da idemo dalje, jer bi nakon prve utakmice koja bi ovde bila odigrana ja i ostali članovi bili na naslovnim stranama tabloida, da bi bili satanizovani i sa mrljama, a posle toga ne bi mogli da pogledamo u oči naše igrače srpske nacionalnosti.

Jednostavno smo rekli dosta je, ne želimo da se u ovaj vrtlog nabujalog nacionalizma valjamo. To je bila jednoglasna odluka, jer vi ne možete da pritiskate ljude koji su ceo život proveli u ovom sportu, poput Ferida Ćosovića, Fahrudina Mavrića ili Samira Župljanina.

'Kod građana smo kao neki heroji'

RSE: Na kakve reakcije građana Novog Pazara ste naišli?

Memić: Bojao sam se reakcija, jer znam da je rukomet po popularnosti na drugom mestu u Novom Pazaru, posle fudbala. Mi smo kod građana kao neki heroji, bar sam ja to tako doživeo, jer ne znam da li bi se toliko radovali da smo osvojili prvo mesto u Arkus ligi. Jednostavno su i oni videli da je ovo što mi pričamo istina, da smo mi ovo uradili u ime naroda, takav je moj utisak.

Shvatam i one koji smatraju da nismo trebali da napuštamo ligu. Ko misli da u ovakvoj klimi treba da se bavi sportom, da vuče sponzore za sobom, da preuzima odgovornost za ljude, za prijatelje, mi smo spremni da ustupimo naša mesta i da ponudimo drugima da rade umesto nas, a mi to nećemo.

RSE: Pojedinci su pozivali i ostale sportske klubove iz Novog Pazara da napuste svoja takmičenja i lige. To se do sada nije desilo. Da li ste to očekivali i da li i oni to treba da urade?

Memić: Razumeo bih odluku svakog od njih da im se desilo nešto slično kao nama i da napuste takmičenje. Čak bi ih podržao u toj odluci, jer obraz ovog naroda i ljudi koji vode klubove nema cenu.

Finansijske posledice

RSE: Koliko će vaša odluka o istupanju iz Arkus lige sada imati i neke finansijske posledice­? Jeste li uopšte kao član lige dobijali neki novac i da li to znači da ga sada nećete više dobijati?

Memić: Rukomet je sport u kome nema novca, a prvi put smo dobili nešto novca, konkretno pet miliona dinara (oko 42,5 hiljade evra), koje je država davala klubovima zbog pandemije korona virusa, jer smo igrali bez publike. Savez nam nikada nije dao nijedan dinar za 10 godina, što je bila odluka državnog vrha ili ministarstva prema svim klubovima dvoranskih sportova.

Mi nakon svega samo možemo još da dobijemo novčanu kaznu. Gospodin Šolević je već rekao da je protiv nas pokrenut disciplinski postupak, da to može značiti selidbu dva ranga niže i do 300.000 dinara (oko 2.551 evra) kazne, koja će sigurno kada je Novi Pazar u pitanju biti maksimalna.

RSE: Koliko je danas teško u Srbiji malim sportskim klubovima iz unutrašnjosti da se izbore sa izlivima govora mržnje i nacionalizma?

Memić: Nije ovo što nam se desilo na utakmici sa Crvenom zvezdom jedinstven slučaj, već nešto što se uvek dešava kada igramo van grada. Ovo je bilo nešto, bar smo imali takav utisak, od početka do kraja organizovano, od ljudi iz Crvene zvezde da ih uvedu, policije da ih sprovedu, nereagovanja delegata, blagog reagovanja Sportskog saveza, nereagovanja države.

U ambijentu gde se to gaji, pošteni ljudi, naši sponzori, ne žele da se valjaju u tom blatu, jer znaju da ako bi se to sutra desilo u Novom Pazaru da bi bili u istim aršinima kao i oni u Beogradu.

Svi se sećamo fudbalske utakmice sa Crvenom zvezdom, kada su doveli studenta medicine da svira na guslama, sa ozvučenjem 90 minuta pesme koje su vređale Bošnjake

Dakle, nije ovo prvi put, ovde govorim uopšte o sportskim klubovima iz Novog Pazara. Svi se sećamo jedne fudbalske utakmice sa Crvenom zvezdom, kada su doveli studenta medicine da svira na guslama 90 minuta pesme koje su vređale Bošnjake, sa ozvučenjem i svim parolama ispred.

Kada se vratite posle takvih utakmica u Novi Pazar svi vas pitaju što ne reagujete, što ne izađete, a mi i dalje prihvatamo da se to dešava.

Fudbaleri i dalje prihvataju da se to dešava, a kada se u Novom Pazaru desi nešto slično onda 20 dana ne možemo da otvorimo dnevnu štampu od negativnih natpisa.

Ja sam ranije bio turistički vodič i sećam se da bi nas ljudi zvali i pitali da li je bezbedno da dođu u Novi Pazar. Možete onda da zamislite sa čime se mi borimo. Svaki put mi u gradu imamo poluratno stanje kada nam dolaze navijači Crvene zvezde ili Partizana. Blokira se magistrala, a oni izlaze pijani iz autobusa, psuju, policija ih sprovodi, a jedini način da toga više nema je da se ne takmičite.

RSE: Ima li politike u svemu tome?

Memić: Politike ima u onoj meri kada vidite da političari ne reaguju, a ovde treba da reaguje tužilac, sva ministarstva koja imaju veze sa ovakvim slučajevima, pa i sama država. Tu treba da bude politički koncenzus, da se pozovu predstavnici bošnjačke elite, da se ukaže na problemi i da se on reši.

A znate li što država ne rešava taj problem, ne zato što oni nama žele neko zlo, već zato što ne može da izleči navijače Crvene zvezde i Partizana. Lako bi oni nas smirili i doveli u red, ali oni nemaju moć da zaustave navijače ova dva kluba. Zamislite samo da se nešto slično desilo na našem stadionu kao ovo što se desilo sa (optuženim Veljkom) Belivukom, šta bi bilo da smo mi imali nekog našeg Belivuka, koji je mleo ljude i ostalo. Garantujem vam da bi Novom Pazaru bilo 10 godina zabranjeno da se bavi sportom. Šta se desilo Partizanu, ništa, isti ljudi i dalje vode klub.

Navijači sigurno imaju neke veze sa politikom, čim politika ne reaguje i ne hapsi ljude. Uvek se kalkuliše, ako uhapsimo nekog da li ćemo imati podršku. Ja garantujem svim političarima ukoliko izleče problem u Beogradu dobiće veću podršku, od nas Bošnjaka, ali i od svih normalnih ljudi. Od bandita vam ne treba podrška, od njih možete da imate samo belaj.

RSE: Šta dalje planirate?

Memić: Klub se neće gasiti, naša želja je da dokažemo da smo bili u pravu i da čekamo normalno vreme i da se u normalnom vremenu bavimo sportom. Imamo neki koncept i plan, dali smo ponudu jednom odličnim treneru.

Želja nam je da osnujemo tri selekcije, imamo korektnu saradnju sa svim klubovima u okruženju i igraćemo prijateljske utakmice sa njima. Bošnjaci su lojalni građani ove zemlje i navijači i van Novog Pazara treba tako da nas doživljavaju.

Živimo za taj dan kad ćemo sa (navijačima Crvene Zvezde) Delijama i (navijačima Partizana) Grobarima praviti neke dobre odnose, kao 80-tih godina kada je mnogo Bošnjaka navijalo za Partizan i Crvenu zvezdu.