Razgovarao: Taulant Qenaj (Prevela: Amra Zejneli Loxha)

Predsednik Kosova Hašim Tači u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da će taksa od 100 odsto na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostati na snazi.

Tači navodi da samit u Berlinu nije proizveo rezultate, ali da ima veća očekivanja od sastanka u Parizu. "Uloga Sjedinjenih Država u ovom procesu je neizostavna", ocenjuje Tači i dodaje da je protiv razmene teritorije, ali da je za pripajanje Preševske doline Kosovu.

RSE: Nakon samita u Berlinu niste bili previše optimista da će biti pozitivnih dešavanja u pravcu okončanja procesa dijaloga sa Srbijom i postizanja konačnog sporazuma. Koje su smetnje u ovom procesu?

Tači: Sastanak u Berlinu nije proizveo jasne zaključke, ali sam optimista da u Parizu može biti više jasnoća, ali i nove dinamike u angažovanju za pronalazak mogućnosti za okončanje dijaloga između Kosova i Srbije, za jedan sveobuhvatni sporazum, pravno obavezujući, koji će okončati sva otvorena pitanja između Kosova i Srbije i rezultovati recipročnom priznanju.

​RSE: Da li to vidite kao nastavak procesa dijaloga ili novi početak?

Tači: Vidim kao novu dinamiku u sklopu okvira kojim rukovodi Evropska unija i gđa Mogerini (Federica, visoka predstavnica EU, prim. aut.), ali sada i uz prisustvo kancelarke Merkel (Angela, nemačka kancelarka, prim. aut.) i predsednika Makrona (Emanuel, francuski predsednik, prim. aut.) vidim interesantan i kreativan koncept i Makrona, stoga verujem da će biti i dodatnih konsultacija sa zemljama Kvinte, dakle između SAD-a, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije kako bi bili jedinstveni u svojim pozicijama naspram dijaloga Kosova i Srbije, te kako bi se odrazilo jedinstvo i u društvu, na političkoj sceni Kosova ali i u Srbiji, i kako bi imali jedan prihvatljiv sporazum za dve strane, ali i sprovodiv na terenu.

​RSE: Niste štedeli i kritike prema EU i zemljama Kvinte. Da li to podrazumeva da se ovaj proces ne vodi kako treba?

Tači: U Berlinu je definitivno još jednom dokazano koliko je slaba Evropa i koliko EU nije jedinstvena i kakve nejasnoće imaju lideri određenih država. Bila je to dobra volja kancelarke Merkel, ali ne i za rezultatima.

​RSE: Pomenuli ste i ulogu SAD-a u procesu, kao nezamenjivu u postizanju sporazuma. U kom smislu ste to mislili, uzimajući u obzir da je Vašington nekoliko puta rekao da podržava proces koji vodi EU?

Tači: U smislu odlučujuće i istorijske uloge koju su SAD igrale u prošlosti kada je postigla mir u Dejtonu za BiH, sporazum u Rambujeu za Kosovo, ali i neverovatan doprinos SAD-a za Ohridski sporazum Severne Makedonije ali i za Končuljski sporazum. Prema tome, ponavljam da nisam slučajno oko dva sata razgovarao sa predstavnicima SAD-a u američkoj ambasadi u Berlinu pre sastanka o tome da je uloga SAD-a i u ovom procesu, u procesu dijaloga Kosova i Srbije, nezamenljiva i da se ne može postići sporazum bez dinamične uloge SAD-a. To kažem zato što je i predsednik Tramp (Donald, predsednik SAD-a, prim. aut.) bio jasan u porukama i formula pronalaska rešenja o konačnom sporazumu Kosova i Srbije je u supstanci i okviru pisma predsednika Trampa.

​RSE: Pomenuli ste u više slučajeva ideju korekcije granice kao deo pregovora, ali niste dobili podršku, naročito u Prištini a sada ni u Berlinu. Za kakvu korekciju se angažujete?

Tači: Ja sam uvek bio protiv i nastaviću da budem protiv razmene teritorija zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Ja sam za i podržaću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno na tome kako bi se taj deo pripojio teritoriji Republike Kosovo. To sam predstavio i na samitu u Berlinu, ali taj samit nije doneo neku novu ideju, ali nije ni zatvorio ni jednu ideju o kojoj se do sada diskutovalo, dakle i onu o Preševu, Medveđi i Bujanovcu.

RSE: Ukoliko tražite da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje Kosovu, zar to ne otvara put i Srbiji da traži isto za određene delove Kosova, kao što je sever, na primer?

Tači: Za Preševo, Medveđa i Bujanovac boriću se da budu deo teritorije Republike Kosovo, u sklopu aktuelne teritorije Kosova, ne ugrožavajući ni jedan centimetar teritorije države Kosovo. Istovremeno sam i u Berlinu naglasio da neću dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o Zajednici sa izvršnim ovlašćenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumeva razdvajanje stanovništva, kao i što nećemo dopustiti nekakav nemačko-nemački model.

​RSE: Vratimo se taksi koju je Vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Da li pregovori mogu da se nastave bez uklanjanja ove takse?

Tači: Sreća je što smo se na kraju sastanka u Berlinu na inicijativu predsednika Makrona, uz moju saglasnost, ali i uz saglasnost predsednika Vučića (Aleksandar, predsednik Srbije, prim. aut.) dogovorili da se održi i sastanak u Parizu. Taksa je nešto legitimno i pravo je Vlade Kosova, prema tome - ona će ostati na snazi. Nećemo dopustiti da Srbija dijalog uslovljava.

RSE: Ranije ste se suprotstavljali taksi. Tražili ste ili da se ukloni ili da se suspenduje.

Tači: Čista je laž da sam odbio taksu i obratite li pažnju na moje izjave, one od prvog dana pa do trenutka kada je Enver Hodžaj predložio taksu od 10 odsto, ja sam je podržao i u trenutku kada je predsednik Skupštine predložio taksu od 100 odsto, ja sam i to predložio. Taksa je legitimna odluka i ispravna i ona će ostati. Za druge stvari, druge izjave, to su laži i prevare.

RSE: Ukoliko se taksa ne ukloni od Vlade Kosova, onako kako to traže prijateljske zemlje Kosova, da li treba da se održ novi izbori na Kosovu?

Tači: Taksa se ne uklanja, niti se veže sa izborima. Ukoliko koalicioni partneri izgube većinu u Skupštini ili ukoliko konstatuju da nemaju većinu u Skupštini, naravno da zemlja može da ode ka izborima, ali to nije kraj sveta. Naprotiv, to je zdravo za demokratiju i ja sam poslao poruku koalicionim partnerima da trebaju da čuvaju većinu, u suprotnom zemlja ne može da ostane paralizovana sa manjinskom vladom.

​RSE: Znači, vi ste za to da se ne ukloni taksa iako kažu da je bilo pritisaka od prijateljskih država Kosova da se ona ukloni?

Tači: Nikakav pritisak nisam doživeo u Berlinu, nikakav sastanak o uklanjanju takse. Sve su to glumačke improvizacije u cilju političkih poena. Niko nije osetio bilo kakve pritiske.

RSE: Postoji i Pregovaračka ekipa u Prištini koja je izradila Platformu za dijalog koju je Skupština usvojila. Da li ćete Vi ili ova ekipa predstavljati Kosovo u konačnoj fazi pregovora?

Tači: Kosovo će predstavljati rukovodioci institucija, legitimitet i legalitet koji proizilazi iz Skupštine Kosova, ali i iz volje građana Kosova, ustavni i zakonski mandat, ali radićemo i u što širem uključivanju u Pregovaračku ekipu. Dakle, biće rukovodioci institucija, ali i ostali članovi o čemu ću ih informisati danas ili sutra, a gde će biti i opozicija.

RSE: Da li očekujete da Kosovo i Srbija ove godine postignu sporazum?

Tači: Da, nadam se. U suprotnom - izgubićemo deceniju.