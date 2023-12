Grahovac: Crna Gora će se odbraniti od kleronacionalizma i ruskog panslavizma

Geopolitički analitičar i general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će i dalje postojati interes Rusije da djeluje na prostoru Zapadnog Balkana.

Otpor panslovenskoj doktrini vidi samo u Crnoj Gori i Kosovu.

Vjeruje da će se rat u Ukrajini okončati naredne godine nakon izbora u Rusiji.

Pobjedu stranke Aleksandra Vučića, čiji su rezultati i dalje sporni zbog niza uočenih neregularnosti, Grahovac ocjenjuje krađom zbog dovođenja birača iz regiona da glasaju u Srbiji.

Smatra da će novi mandat Vučićeve stranke imati negativan uticaj na Crnu Goru.

RSE: Kako će se pobjeda naprednjaka Aleksandra Vučića u Srbiji, odraziti na regionalne odnose?

Grahovac: Izbori u Srbiji su i sramota i potencijalna katastrofa za Srbiju, a negativne reperkusije će imati i za region.

Zašto? Zato što su to pokradeni izbori. To je bila brutalna krađa - kako dovođenjem glasača iz unutrašnjosti koji ne glasaju u Beogradu, tako i dovođenjem birača iz regiona.

Podastrta je teza da je to dijaspora.

Kakva crna dijaspora, kad su došli ljudi iz BiH koji su tamo rođeni, gdje su njihovi djedovi, pradjedovi i čukundjedovi rođeni i živjeli. Nisu oni dijaspora jer su te nacionalnosti.

Ali, ne isključujem antifašistički ustanak naroda u Srbiji i čak mogu potvrditi da je to neminovnost.

RSE : Zašto mislite da je to neminovnost?

Grahovac: Slobodan Milošević je odgovarao, ali za najveći grijeh nije ni bio optužen. A to je prevarna teza o odbrani Jugoslavije, na koju je nasjeo veliki broj građana. U takvom ambijentu nije bilo teško proizvesti krvave ratove.

Na toj istoj prevari političke stavove zasnivaju Vučićeva Srpska napredna stranka, Dačićeva ( Socijalistička narodna partija) i Vulinova (Pokret Socijalista) partija.

A pokroviteljstvo svega toga je u klerofašističkoj organizaciji, Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC).

To je zlo koje će produkovati teške posljedice za srpski etnos, ma gdje da živi. Ta doktrina 'srpskog sveta' je klerofašistička, prvenstveno u cilju hegemona politike srpskog etnosa.

A sve to je u funkciji takođe zle ideje a to je panslavenizam gdje su Rusija i Ruska pravoslavna crkva nosioci te ideje.

RSE: Da li u tom kontekstu očekujete probleme u Crnoj Gori, s obzirom na to da većina analiza kaže da se ruski uticaj u Crnoj Gori širi preko tri kanala - SPC, veza srpskih vlasti i ovdašnjih političara i mreže ovdašnjih medija kojima su vlasnici iz Srbije?

Grahovac: Sigurno će imati negativne reperkusije. Želim da upozorim predsjednika Jakova Milatovića da je biti vjernik humana i ljudska stvar. Ali ako podlegne religiji, on može biti izmanipulisan i zaveden i napraviti štetu. Dobro je vjerovati, ali što dalje od SPC jer je ona, ponavljam po stoti put, klerofašistička organizacija.

To je i savjet i upozorenje.

Odbraniće se Crna Gora od tog zla, nemam dilemu, zato što je građanska svijest u Crnoj Gori usmjerena prema sekularnoj, evro-atlantskoj državi. I ne može više niko poraziti Crnu Goru. Može praviti štetu.

Ima i ekscesa kao ovo što je Andrija Mandić otišao na kanabe Vučiću da mu čestita pobjedu na izborima.

RSE: Zato što je državni funkcioner, odnosno predsjednik Skupštine?

Grahovac: Prvo – (Vučićeva) pobjeda je lažna, to je brutalna krađa, a drugo - nepristojno je otići u drugu državu da bi bio na bini tamošnjeg takozvanog pobjednika. Andrija Mandić je otišao i mislim da treba da se javno izvini građanima Crne Gore.

Ako to ne uradi, sugerišem da neko od političkih subjekata pokrene utvrđivanje njegove odgovornosti. Jer to nije stranačko pitanje, on je državna ličnost.

RSE: Kako je naveo američki zvaničnik Rusija je od 2014, tajno uplatila više od 300 miliona dolara strankama, zvaničnicima i političarima u drugim državama. U tom kontekstu je pomenuo i Demokratski front čiji je lider je sada predsjednik parlamenta a pitanje dana je i kada će ove strukture ući u Vladu. Mislite li da ih Rusija i dalje finansijski pomaže?

Grahovac: Pomaže i pomagaće sve do momenta dok zaključi da im je to zaludan posao. A ja mislim da će to biti uskoro. Mediji u Crnoj Gori treba češće da apostrofiraju podlu namjeru i Ruske Federacije i pojedinih političkih subjekata u Crnoj Gori koji su opet neću reći žrtva nego svjesni igrači SPC.

RSE: Pomenuli ste samo Milatovića. Da li to znači da su ostale vlasti u Crnoj Gori istinski prozapadno orjentisane. Da li mislite da članovi Vlade i parlamentarne većine dijele stavove i vrijednosti koje Crna Gora kao država zastupa, prateći evropsku spoljnu politiku?

Grahovac: Samo neki članovi Vlade su iskreni i posvećeni. Mislim da ima članova Vlade koji su zatucani klerici SPC. Ali, interes im je da ostanu na vlasti pa imaju vokabular prihvatljiv građanima. Ali garancija Crne Gore za budućnost su građani koji vrlo hrabro mijenjaju štetočine i one koji ih lažu.

Milatovića sam upozorio, jer je on prvi među jednakima u Crnoj Gori, da ima najveću odgovornost. Mora da prepozna društvene i političke devijacije koje vrebaju državu. A SPC vreba državu Crnu Goru i sve pravoslavne narode.

A Demokratskoj partiji socijalista sugerišem da konačno dođe "u pamet". Bar malo. Da na kongresu napravi otklon od višedecenijske partijske politike, da čak promijene ime, izabere novo rukovodstvo koje nije uprljano, i da to bude neka politička nada za vremena koja dolaze.

Dolaze brzo vremena ponovnih izbora i tu imam velika, optimistična, očekivanja. Građani očigledno imaju političku svijest i hrabrost da mijenjaju one koji nisu dali rezultat.

Medijski prostor Crne Gore, na sreću, ne da mirovati lošim izborima a nevladin sektor je aktivan i hrabar. I to je garancija da će se Crna Gora spasiti od loših namjera, geopolitičkih ili regionalnih.

Jer, prva formula u geopolitici je - vodite državu tamo gdje geografski i civilizacijski pripada. A Crna Gora i geografski i civilizacijski pripada Evropi.

RSE: Znači nema opasnosti da Crna Gora postane ruski proksi ili 'Trojanski konj' u strukturama NATO-a?

Grahovac: Ne, sigurno ne. Građani Crne Gore su evroatlantski i građanski usmjereni. Rusija, Srpska pravoslavna crkva prave štete ali ne mogu napraviti katastrofu da Crnu Goru vrate unazad.

Infografika: Sve slabiji efekti meke moći Rusije

RSE: Da li mislite da je Rusija promijenila metode djelovanja u zapadnobalkanskim državama?

Grahovac: Ne, nije ih promijenila. I neće dok je god Putinov režim na vlasti. Ne treba imati dilemu da će Zapadni Balkan ostati njihov geopolitički interes. Neće Putin odustati od imperijalnih ciljeva, a ciljevi u toj politici uključuju i Zapadni Balkan.

Panslavenizam ili panslavizam je kancer u pravoslavnim narodima. Država je najbolji proizvod civilizacija a panslavizam podrazumijeva nešto drugo, religijsko povezivanje pa i regionalno.

Mislim da je Crna Gora svijetli primjer građanskog otpora toj doktrini - panslavenskoj, odnosno ruskoj imperijalnoj politici. Svijetli primjer je i Kosovo, gdje kod građana postoji vizija evropske politike.

Što se tiče Srbije i Republike Srpske njih možemo smatrati pionima u imperijalnoj politici Rusije.

RSE: Šta je sa odnosom Evropske unije?

Grahovac: Evropska unija je napravila veliku grešku prije nekoliko decenija. Da je EU nametnula Rusiji saradnju na demokratskim principima tada bi građani Rusije tražili promjenu vlasti.

Međutim, krenulo je zatezanje i to je homogenizovalo građane Rusije u odbrani autokratskog režima, koji je zločinački. Prvenstveno po sopstveni narod, a onda zločinački i za prostor gdje se vode ratne operacije.

To je sigurno greška EU, ovako utrčati na strugu "ruskom medvjedu" ili "tigru" to nije bilo nikako pametno. Potrebno je da se u Evropi konačno pojavi i državnik jer očigledno joj toga nedostaje.

RSE: Očekujete li skoro okončanje rata u Ukrajini?

Grahovac: Potrebno je ovaj zločinački, bratoubilački rat u Ukrajini, zaustaviti mirovnim inicijativama. I nemam dilemu da će se te inicijative desiti u narednoj godini.

Poslije izbora u Rusiji, poslije marta i to će se desiti.