Taylor: Odluka gradonačelnika Beograda neće sprečiti 'Europrajd'

Autorka: Iva Gajić

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić treba da dođe na "Europrajd" da bi učio o ravnopravnosti i ljudskim pravima, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa član odbora Evropskog udruženja organizatora Prajda (EPOA), Stiv Tejlor (Steve Taylor).

Ovakva njegova reakcija usledila je nakon što je novoizabrani gradonačelnik Beograda izjavio 1. jula da sigurno neće otvoriti manifestaciju "Europrajd", te da neće podići zastavu duginih boja ispred Skupštine grada.

"Da li sam ja sad najsrećniji na tu temu, to sad nije ni važno. Ono što je bitno je da pokažemo da smo mi grad otvoren za sve ljude, nadam se da će sve da protekne u najboljem redu i da ispunimo našu dužnost i obaveze kao domaćini tog događaja", rekao je Šapić novinarima u Skupštini grada.

Stav gradonačelnika

Centralna evropska LGBTI manifestacija "Europrajd 2022" biće održana od 12. do 18. septembra u Beogradu. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje Paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad.

Gradonačelnik Beograda je istovremeno najavio da će otvoriti manifestaciju "Dan porodice", koja će biti organizovana pod pokroviteljstvom grada 15. maja 2023. godine.

"To će biti manifestacija koju ću ja da otvorim. To će biti manifestacija u kojoj ću ja da učestvujem", poručio je Šapić, koji je na čelno mesto u gradu došao na predlog vladajuće Srpske napredne stranke.

Ovu reakciju Aleksandra Šapića član odbora Evropskog udruženja organizatora Prajda Stiv Tejlor ocenjuje kao "ogromnu propuštenu priliku" za transformaciju međunarodnog pogleda kako na Beograd, tako i na Srbiju u celini, kada je u pitanju način na koji se Srbija ophodi prema LGBTI osobama.

Tejlor: Ovo je najznačajniji evropski LGBTI događaj 2022. godine. Hiljade LGBTI osoba će doći u Beograd iz cele Evrope da proslave slobode koje smo do sada stekli, ali i da ukažu na oblasti u kojima je napredak još uvek neophodan, a u Srbiji je on veoma potreban.

Mislim da je odluka gradonačelnika da ne učestvuje zaista korak unazad, jer znate, to neće sprečiti ljude da dođu, neće sprečiti događaj, samo će poslati poruku da, dok Srbija pozdravlja "Europrajd", i dok Beograd dočekuje "Europrajd", gradski čelnici ne razumeju i ne poštuju slobode i ljudska prava LGBTI osoba, i to je zaista žalosno.

RSE: Kako komentarišete činjenicu da je gradonačelnik Beograda, nakon što je izjavio da neće otvoriti "Europrajd", najavio da će otvoriti manifestaciju "Dan porodice"?

Tejlor: Na mnogim mestima u Evropi vlada zabluda da su Prajd i LGBTI jednakost nekompatibilni sa porodicama. Znate, ja sam gej muškarac, imam porodicu, znam mnogo ljudi koji imaju porodice – svi smo potekli iz porodica i imamo porodice. LGBTI porodice sada se slave u mnogim zemljama Evrope.

Svet se nije srušio zato što imamo decu sa dve mame, ili dve tate, ili drugih kombinacija.

Dakle, moramo da prihvatimo i moramo da slavimo činjenicu da porodice dolaze u svim oblicima.

Sugerisanje da će (Aleksandar Šapić) umesto podrške Prajdu podržati ovaj porodični događaj, pokazuje koliko on zapravo mora da uči. Zato treba da dođe na "Europrajd" – da uči o ravnopravnosti, ljudskim pravima i LGBTI porodicama. One zapravo obogaćuju zajednice i obogaćuju gradove, a deca koja žive u tradicionalnim porodicama u Srbiji biće obogaćena učenjem o različitim oblicima porodice, jer one (LGBTI porodice) postoje u Srbiji.

Premijerka Srbije je u LGBTI zajednici. Smešno je uopšte sugerisati da se te dve stvari kose jedna s drugom.

Kakva je uloga gej premijerke u Srbiji?

RSE: Spomenuli ste premijerku Srbije Anu Brnabić. Kako biste ocenili njen mandat kada su u pitanju LGBTI prava u Srbiji i njihov napredak?

Tejlor: Mislim da nije sporno da je imati premijerku lezbejku progresivno za Srbiju. Naravno da jeste, jer to je izazvalo neke ljude i nateralo ih da shvate, šta god da misle o njenoj politici, da je ona sposobna da vodi državu, iako je lezbejka. To je progresivan potez.

Da li su ona i njena Vlada mogle učiniti mnogo više za LGBTI ravnopravnost? Nesumnjivo - da. Ipak, mislim da je to što je ona premijerka bio korak napred, i da će promeniti strategije. To je zaista prilika, ili bi trebalo da bude prilika, da se ode mnogo dalje i počne sa transformacijom mesta na kom je Srbija kada je u pitanju LGBTI ravnopravnost, ne samo na Zapadnom Balkanu, već u čitavoj Evropi.

RSE: Razgovarali smo o gradonačelniku Beograda i njegovom negativnom odgovoru na poziv za otvaranje "Europrajda". Kako biste ocenili generalni odnos vlasti u Srbiji prema ovoj manifestaciji?

Tejlor: Počeo sam izbliza da posmatram Srbiju u periodu kada se Beograd Prajd takmičio za "Europrajd", još na leto 2019. Oni su se nadmetali protiv Dablina, dva portugalska grada i Barselone. Dva od tih gradova dovela su gradonačelnike na događaj na kojem su se nadmetali da pokažu podršku opštine.

Naravno, Beograd Prajd nije imao ništa od toga. Nisu imali opštinsku podršku, nisu baš imali ni političku podršku, ali su pobedili. Pobedili su jer su ljudi koji su glasali, a koji su u organizaciji Prajdova iz cele Evrope, videli priliku da "Europrajd" napravi stvarnu promenu u Beogradu i Srbiji.

Okom je vidljiva suptilna promena između 2019. i danas – ima više političkog interesa. Kada sam poslednji put bio u Beogradu u martu, tadašnji zamenik gradonačelnika Beograda (Goran Vesić) došao je u Prajd Info Centar da se sastane sa gostujućom delegacijom Evropskog udruženja organizatora Prajda. Došlo je do suptilnog pomaka.

Nadam se, zaista se nadam, da će dok dođemo do septembra i političko opštinsko rukovodstvo shvatiti da je ovo finansijska prilika, jer dolaze LGBTI osobe i potrošiće mnogo novca. Čak i ako to posmatraju samo na taj način, oni će početi da menjaju svoj stav o LGBTI osobama i Prajdu, jer ovo bi zaista trebalo da bude prilika za Srbiju.

Beograd ima međunarodnu reputaciju kao jedan od najboljih gradova u Evropi za noćni život. LGBTI osobe uživaju u noćnom životu. Donosimo mnogo mogućnosti gradu, čak i ako gledate samo u komercijalnom smislu.

Nadam da ćemo do septembra i do kraja događaja imati više dugoročne podrške za Beograd Prajd, i druge Prajdove, kao što je novosadski i ostali u Srbiji. Podrška je ono što "Europrajd" treba da donese, to je ono što mu je cilj.

Prilika za promociju i jačanje ljudskih prava

RSE: Ako ostavimo po strani komercijalni deo, koje još šanse "Europrajd" otvara Srbiji?

Tejlor: "Europrajd" će uvek dovoditi ljude iz cele Evrope u bilo koji grad, u kojem se nalazio, a to smo potvrdili poslednjih 30 godina. Gde god da je "Europrajd", on će dovesti ljude. A kada dovede ljude, ti ljudi će potom otići kući i pričaće o svom iskustvu.

Oni će doći u Beograd i možda otići na konferenciju o ljudskim pravima, koja ima neverovatnu agendu sa mnogo istaknutih govornika, čuće o situaciji u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, i vratiće se i pričati o tome. Možda će otići na izložbe Prajd Art i videti neverovatnu umetnost, o kojoj će onda po povratku kući razgovarati. Možda odu na žurke, u restorane, na različite kulturne aktivnosti i vratiće se i pričati o tome.

"Europrajd" podrazumeva stavljanje međunarodnog fokusa na jedan evropski Prajd svake godine, gde bi trebalo da pošalje zaista snažnu političku poruku ili zaista snažnu poruku za ljudska prava, onu koju će učesnici onda poneti sa sobom, i koja će predstavljati crtu u pesku, tako da za deset godina možemo da kažemo – hej, svi smo bili na "Europrajdu" u Beogradu 2022. Pogledajte, Srbija sada ima istopolne brakove, ima antidiskriminatorsko zakonodavstvo, ima surogat majčinstvo, ima sve ove stvari koje želimo.

Tada možemo reći da je možda "Europrajd" bio deo tog procesa. I zato će, naravno, desničarski i krajnje desničarski aktivisti raditi protiv "Europrajda", jer ne žele taj napredak. Ipak, kao zemlja koja želi da se pridruži Evropskoj uniji, zaista je važno da Srbija počne da napreduje u ovim stvarima, a "Europrajd" će biti deo tog procesa.

Fotogalerija Ponos na Balkanu: Povorke od Sarajeva do Prištine uoči EuroPride u Beogradu Uz jake mjere obezbjeđenja oko 1.000 građana pridružilo se borbi za prava LGBTIQ osoba u BiH. Učesnici ovogodišnje povorke pod motom "Porodično okupljanje“ žele skrenuti pažnju na značaj podrške porodice Queer osobama.

Podijelite na Facebooku

Podijelite na Twitteru

Pošaljite prijatelju



RSE: Šta je to što "Europrajd" donosi zajednici?

Tejlor: "Europrajd" donosi osećaj zajedništva koji svaki Prajd donosi, ali ga dodatno pojačava, jer donosi međunarodni interes i fokus. Ljudi koji nikada ne bi pomislili da idu u Beograd, doći će jer je tamo "Europrajd".

Na taj način ljudima u Srbiji, LGBTI osobama u Srbiji, daju do znanja – nama je stalo, vi ste evropska nacija, stalo nam je do vaše situacije i tu smo da vas podržimo, ali i da se zalažemo za napredak.

Zašto je Parada ponosa važna?

RSE: Kako biste objasnili značaj svakog Prajda i zašto je ta manifestacija i dalje neophodna širom sveta?

Tejlor: Mi promovišemo LGBTI ravnopravnost i ljudska prava, a razlog zašto to radimo je taj što u mnogim zemljama u svetu LGBTI ravnopravnost ne postoji u pravom smislu. U svetu još uvek postoji 70 zemalja u kojima je ilegalno biti LGBTI.

Ako živite u Srbiji, zapravo nemate nikakvu zaštitu od diskriminacije. Ne možete se venčati sa svojim partnerom. Moramo da napredujemo u mnogo toga. Zato je Prajd važan.

Posebno je važan u zemlji kao što je Srbija, u kojoj postoji percepcija neprijateljstva prema LGBTI osobama. Onda Prajd stvori mogućnost da se jednog dana ili jedne nedelje u godini ljudi iz te zajednice zaista osećaju kao deo nečega, jer su sa drugim ljudima poput njih.

To je očigledno dobra stvar, ali takođe Prajd ima pozitivan uticaj na mentalno zdravlje, na osećaj zajednice i osećaj pripadnosti. Zato je Prajd važan.